موضوعات متنوعة استحوذت على اهتمام النشطاء العرب، من أبرزها :ترشح مرتضى منصور للانتخابات الرئاسية في مصر، والذكرى السابعة للثورة التونسية، ومطالبات بمراجعة قانون التجنيس في البحرين.

#مرتضي_منصور

اعتلى هاشتاغ #مرتضي_منصور قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولا في مصر بعدد تغريدات تجاوز 10 آلاف تغريدة.

مصدر الصورة MOHAMED EL-SHAHED

يأتي هذا عقب إعلان النائب ورئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في مارس/ آذار المقبل.

واتسمت التعليقات عبر هاشتاغ #مرتضى_منصور_رئيساً_لمصر بالسخرية إزاء ترشح منصور، إذ اعتبرها مغردون مزحة، بينما وصف آخرون منصور بالرجل الوطني ودافعوا عن حقه في الترشح كأي مواطن مصري.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @senta9o ملايين الزملكاويه في ضهرك يا مرتضي



معا من اجل مصر — sentago ahmed mostaf (@senta9o) ١٣ يناير، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AbdullahElshrif اعتقد الايام المقبلة هيتم الاطاحة بعنان وخالد علي ولذلك تم الزج بمرتضى منصور ليكون السباق محسوما مسبقا

مرتضى ابن النظام ومش ممكن قراره يكون تحدي بل توجيه من اشرف باشا الخولي على ما اعتقد — عبدالله الشريف (@AbdullahElshrif) ١٣ يناير، ٢٠١٨

واحتدم الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية، بعدما رشح حزب "مصر العروبة" سامي عنان رئيس أركان الجيش السابق لانتخابات الرئاسة.

يذكر أن عنان لم يحسم أمر ترشحه بعد.

وانقسم المغردون بشأن ترشح عنان للانتخابات، بين مؤيد رأى فيه استجابة لمطالب شعبية، وبين معارض وصف القرار بالمتسرع في حين قلل البعض من أهمية ترشحه واصفا الانتخابات بالكرتونية.

من جهة أخرى، أطلق مغردون #سانتخب_السيسي_2018 للتعبير عن دعهم للرئيس السيسي في الانتخابات القادمة مستشهدين بالإصلاحات والمشاريع التي أنجازها، بينما وجه آخرون انتقادات لاذعة لحكومة السيسي وحملوها مسؤولية ارتفاع الأسعار وتدهور الوضع الاقتصادي.

#تونس_بعد_الثورة_خير بين متفائل ومتشائم

تزامنا مع الذكرى السنوية السابعة للثورة التونسية، يرد نشطاء عبر #تونس_بعد_الثورة_خير، على رسائل بعثها مؤيدو نظام الرئيس السابق بن علي مفادها بأن "تونس قبل الثورة كانت أفضل مما عليه الآن".

مصدر الصورة FETHI BELAID

ونوه نشطاء بـ "مكتسبات الثورة" خاصة على صعيد حرية التعبير عن الرأي، واستنكروا ما وصفوه بالأكاذيب التي تحاول تبييض الماضي القاتم، حسب قولهم .

على النقيض، سيطرت النظرة تشاؤمية على تعليقات آخرين رأوا أن الثورة أدت إلى فساد المجتمع وانتشار الجريمة وتدهور القدرة الشرائية للمواطن.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @NassimTeam اليوم عيد الثورة التونسية السابع الحمد لله على ما أحنا فيه و ما وصلنالو رغم الصعاب و الظروف الصعبة الي سعات نعيشوها و لكن مثلي مثل برشا توانسا أنا فرحانة برشا الي عملنا ثورة و تحررنا من الدكتاتورية و يوما ما سنحقق كل أهدافنا ان شاء الله. تحيا تونس و يحيا كل الشعب التونسي. — Proudly Tunisian 🇹🇳 (@NassimTeam) ١٤ يناير، ٢٠١٨

كما عاود هاشتاغ #مانيش_مسامح للانتشار مرة أخرى على فيسبوك. واعتاد التونسيون استخدام الهاشتاغ للتنديد بقانون المصالحة مع رموز النظام السابق.

كما تباينت آراء المغردين عبر حملة #فاش_نستانو إزاء الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها بالبلاد تنديدا بارتفاع الأسعار.

فقد اعتبر مغردون الحملة مسيسة، ووصفوا المظاهرات بأنها ثورة مضادة فيما أيد آخرون الحملة ومطالبها ووصفوا الاعتقالات في صفوف مناصريها بأنها انقلاب على الحريات التي ناضل من أجلها الشعب التونسي، وفق قولهم.

وبينما أشاد مغردون بحزمة الإصلاحات الجديدة لاحتواء الاحتجاجات، عدها آخرون غير كافية لحماية الطبقة الوسطى من الاندثار.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @drRahmeh تونس تتعرض لحملة مضادة للربيع العربي كونها بدايته .. ولن يسمح بنجاح أي بلد ثار ولو بالحد الأدنى..فكلنا أملٌ أن تُفشل تونس الثورة المضادة — د.هيثم رحمة (@drRahmeh) ١٢ يناير، ٢٠١٨

#البحرين_تجنس_على_حساب_بطالتنا

انتقد المتفاعلون مع هاشتاغ #البحرين_تجنس_على_حساب_بطالتنا ما سموه بسياسة تجنيس الأجانب في البحرين .

مصدر الصورة MARWAN NAAMANI Image caption صورة أرشيفية

فقد ندد مغردون بحرينيون بما وصفوه بانتشار البطالة في صفوف المواطنين، في حين تقوم الحكومة بتجنيس الأجانب وتمنحها الوظائف مباشرة .

كما تحدث مغردون عن رشاوى وعمليات بيع الجنسية البحرينية، ودعوا الحكومة بفرض قيود صارمة على دخول الأجانب للبلاد.

واتهم بعض المغردين الحكومة بانتهاج سياسة تقوم على تجنيس مواطنين من دول أخرى، بهدف "إحداث تغيير في التركيبة المذهبية للبلاد"، بينما نفى آخرون ذلك واتهموا المعارضة باختلاق الشائعات.

في المقابل، انتقد مغردون الهاشتاغ لما تضمنه من تغريدات وصفوها بالعنصرية.