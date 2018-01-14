#مرتضى_منصور_رئيساً_لمصر.. بين السخرية والترحيب
موضوعات متنوعة استحوذت على اهتمام النشطاء العرب، من أبرزها :ترشح مرتضى منصور للانتخابات الرئاسية في مصر، والذكرى السابعة للثورة التونسية، ومطالبات بمراجعة قانون التجنيس في البحرين.
#مرتضي_منصور
اعتلى هاشتاغ #مرتضي_منصور قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولا في مصر بعدد تغريدات تجاوز 10 آلاف تغريدة.
يأتي هذا عقب إعلان النائب ورئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في مارس/ آذار المقبل.
واتسمت التعليقات عبر هاشتاغ #مرتضى_منصور_رئيساً_لمصر بالسخرية إزاء ترشح منصور، إذ اعتبرها مغردون مزحة، بينما وصف آخرون منصور بالرجل الوطني ودافعوا عن حقه في الترشح كأي مواطن مصري.
واحتدم الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية، بعدما رشح حزب "مصر العروبة" سامي عنان رئيس أركان الجيش السابق لانتخابات الرئاسة.
يذكر أن عنان لم يحسم أمر ترشحه بعد.
وانقسم المغردون بشأن ترشح عنان للانتخابات، بين مؤيد رأى فيه استجابة لمطالب شعبية، وبين معارض وصف القرار بالمتسرع في حين قلل البعض من أهمية ترشحه واصفا الانتخابات بالكرتونية.
من جهة أخرى، أطلق مغردون #سانتخب_السيسي_2018 للتعبير عن دعهم للرئيس السيسي في الانتخابات القادمة مستشهدين بالإصلاحات والمشاريع التي أنجازها، بينما وجه آخرون انتقادات لاذعة لحكومة السيسي وحملوها مسؤولية ارتفاع الأسعار وتدهور الوضع الاقتصادي.
#تونس_بعد_الثورة_خير بين متفائل ومتشائم
تزامنا مع الذكرى السنوية السابعة للثورة التونسية، يرد نشطاء عبر #تونس_بعد_الثورة_خير، على رسائل بعثها مؤيدو نظام الرئيس السابق بن علي مفادها بأن "تونس قبل الثورة كانت أفضل مما عليه الآن".
ونوه نشطاء بـ "مكتسبات الثورة" خاصة على صعيد حرية التعبير عن الرأي، واستنكروا ما وصفوه بالأكاذيب التي تحاول تبييض الماضي القاتم، حسب قولهم .
على النقيض، سيطرت النظرة تشاؤمية على تعليقات آخرين رأوا أن الثورة أدت إلى فساد المجتمع وانتشار الجريمة وتدهور القدرة الشرائية للمواطن.
كما عاود هاشتاغ #مانيش_مسامح للانتشار مرة أخرى على فيسبوك. واعتاد التونسيون استخدام الهاشتاغ للتنديد بقانون المصالحة مع رموز النظام السابق.
كما تباينت آراء المغردين عبر حملة #فاش_نستانو إزاء الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها بالبلاد تنديدا بارتفاع الأسعار.
فقد اعتبر مغردون الحملة مسيسة، ووصفوا المظاهرات بأنها ثورة مضادة فيما أيد آخرون الحملة ومطالبها ووصفوا الاعتقالات في صفوف مناصريها بأنها انقلاب على الحريات التي ناضل من أجلها الشعب التونسي، وفق قولهم.
وبينما أشاد مغردون بحزمة الإصلاحات الجديدة لاحتواء الاحتجاجات، عدها آخرون غير كافية لحماية الطبقة الوسطى من الاندثار.
#البحرين_تجنس_على_حساب_بطالتنا
انتقد المتفاعلون مع هاشتاغ #البحرين_تجنس_على_حساب_بطالتنا ما سموه بسياسة تجنيس الأجانب في البحرين .
فقد ندد مغردون بحرينيون بما وصفوه بانتشار البطالة في صفوف المواطنين، في حين تقوم الحكومة بتجنيس الأجانب وتمنحها الوظائف مباشرة .
كما تحدث مغردون عن رشاوى وعمليات بيع الجنسية البحرينية، ودعوا الحكومة بفرض قيود صارمة على دخول الأجانب للبلاد.
واتهم بعض المغردين الحكومة بانتهاج سياسة تقوم على تجنيس مواطنين من دول أخرى، بهدف "إحداث تغيير في التركيبة المذهبية للبلاد"، بينما نفى آخرون ذلك واتهموا المعارضة باختلاق الشائعات.
في المقابل، انتقد مغردون الهاشتاغ لما تضمنه من تغريدات وصفوها بالعنصرية.