المغردون: ما علاقة هجوم #بغداد بالإنتخابات العراقية المرتقبة؟
موضوعات عديدة انشغل بها المغردون العرب أبرزها التفجير المزدوج في العاصمة العراقية بغداد، والتمويل السعودي لنادي الاتحاد، وهدف محمد صلاح في المواجهة بين فريقي ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي.
العراقيون: ما علاقة الهجوم بالإنتخابات؟
في اعقاب التفجير المزدوج في بغداد تصدر هاشتاغ #بغداد لائحة الهشتاغات الأكثر تداولا في العراق ولبنان والاردن والامارات.
وناقش المغردون الخبر في إطار الانتخابات العراقية المرتقبة في مايو/أيار والخارطة التي رُسمت في الايام الاخيرة لتحالفات الكتل السياسية في الدولة.
ويعتبر الهجوم هو الأعنف الذي شهدته بغداد منذ اعلان العراق في أواخر العام الماضي "دحر" تنظيم الدولة الإسلامية، على حد تعبيرهم.
ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم في ساحة الطيران.
السعودية: #هييه_الرياضه_تنافس_الهلال
أما في السعودية فاهتم المغردون بإعلان رئيس الهيئة الرياضية تركي آل شيخ في تغريدة عن دعمه المالي لنادي اتحاد جدة.
وأعاد الخبر اسم رئيس الهيئة الرياضية إلى الواجهة، بعد أن أثار جدلا منذ يومين بدعمه المالي للنادي الأهلي المصري - الأمر الذي طرح أسئلة سعودية على تويتر حول سبب استثمار الاموال السعودية في ناد أجنبي.
ورأى المغردون في الخبر منافسة بين منتخبي الاتحاد - المدعوم من قبل الهيئة - والهلال، مما دفعهم إلى تدشين هاشتاغ #هييه_الرياضه_تنافس_الهلال.
وظهر الهاشتاغ في أكثر من 60 ألف تغريدة في الساعات الاربع والعشرين الاخيرة.
بعد المواجهة بين ليفربول ومانشستر سيتي: هدف #محمد_صلاح
وبعد المواجهة بين فريقي ليفربول ومانشستر سيتي مساء أمس، سيطرت التعليقات والتحليلات على تويتر في مصر ودول الخليج.
ودار النقاش حول أداء اللاعب المصري محمد صلاح وتسجيله للهدف الرابع لفريق ليفربول، مما جعله يلحق أول هزيمة بمانشستر سيتي، الفريق المتصدر للدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وتداول المغردون على هاشتاغي #ليفربول و#محمد_صلاح مقاطع فيديو تظهر لحظة تسجيل هدف اللاعب المصري الذي وُصف في تغريدة بأنه: "هدف اسطوري (يجب أن يدرس) في الأكاديميات والجامعات وللأجيال القادمة."