المغردون: ما علاقة هجوم #بغداد بالإنتخابات العراقية المرتقبة؟

موضوعات عديدة انشغل بها المغردون العرب أبرزها التفجير المزدوج في العاصمة العراقية بغداد، والتمويل السعودي لنادي الاتحاد، وهدف محمد صلاح في المواجهة بين فريقي ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي.

العراقيون: ما علاقة الهجوم بالإنتخابات؟

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في اعقاب التفجير المزدوج في بغداد تصدر هاشتاغ #بغداد لائحة الهشتاغات الأكثر تداولا في العراق ولبنان والاردن والامارات.

وناقش المغردون الخبر في إطار الانتخابات العراقية المرتقبة في مايو/أيار والخارطة التي رُسمت في الايام الاخيرة لتحالفات الكتل السياسية في الدولة.

ويعتبر الهجوم هو الأعنف الذي شهدته بغداد منذ اعلان العراق في أواخر العام الماضي "دحر" تنظيم الدولة الإسلامية، على حد تعبيرهم.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم في ساحة الطيران.

السعودية: #هييه_الرياضه_تنافس_الهلال

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أما في السعودية فاهتم المغردون بإعلان رئيس الهيئة الرياضية تركي آل شيخ في تغريدة عن دعمه المالي لنادي اتحاد جدة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Turki_alalshikh سيتم دعم نادي الاتحاد والوقوف معه

فهو يستحق والأيام القادمة تحمل له ولجماهيره كل الخير. — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ١٤ يناير، ٢٠١٨

وأعاد الخبر اسم رئيس الهيئة الرياضية إلى الواجهة، بعد أن أثار جدلا منذ يومين بدعمه المالي للنادي الأهلي المصري - الأمر الذي طرح أسئلة سعودية على تويتر حول سبب استثمار الاموال السعودية في ناد أجنبي.

ورأى المغردون في الخبر منافسة بين منتخبي الاتحاد - المدعوم من قبل الهيئة - والهلال، مما دفعهم إلى تدشين هاشتاغ #هييه_الرياضه_تنافس_الهلال.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @hilaly__119 بأعتراف منهم

ان النصر كان بيتضرر في قضية عوض

والاهلي كان بينزل للدرجه الاولى ويشطب لاعبه تيسير ويتوقف العويس في قضايا فساد ، ثم يأتي الدعم الاكبر للناديان الي ثبت عليهم قضايا فساد..!

دعم يتجاوز القوانين

طيب اللي ماشي صح متى يدعمونه؟

نريد دوري بلا شبهات#هييه_الرياضه_تنافس_الهلال — وجـه السـعد ☪ (@hilaly__119) ١٤ يناير، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @NASRAWEHD #هييه_الرياضه_تنافس_الهلال



كلمة الحق :

الهيئة وقفت ضد الهلال في قضية عوض خميس..

وضده في لجنة توثيق البطولات وتم الغائها..

وتنوي سحب دولييه في دور16 في آسيا..

وألغت بطولة السوبر لسهولتها للهلال..

وفي نفس الوقت دعمت الاهلي والاتحاد والنصر.. ولم تدعم #الهلال — نيوتن النصر 💛 (@NASRAWEHD) ١٤ يناير، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @A0500A50 أكثر ما يخيف جماهير الهلال هو الدعم الكبير والمنحاز لهيئة الرياضة رسمياً ومالياً ومعنوياً للأندية التي قامت بتشكيل اداراتها وبخاصة الكبيرة والمنافسة للهلال

(الاهلي والنصر والاتحاد)!

#هييه_الرياضه_تنافس_الهلال — عبدالعزيز النصيري (@A0500A50) ١٤ يناير، ٢٠١٨

وظهر الهاشتاغ في أكثر من 60 ألف تغريدة في الساعات الاربع والعشرين الاخيرة.

بعد المواجهة بين ليفربول ومانشستر سيتي: هدف #محمد_صلاح

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وبعد المواجهة بين فريقي ليفربول ومانشستر سيتي مساء أمس، سيطرت التعليقات والتحليلات على تويتر في مصر ودول الخليج.

ودار النقاش حول أداء اللاعب المصري محمد صلاح وتسجيله للهدف الرابع لفريق ليفربول، مما جعله يلحق أول هزيمة بمانشستر سيتي، الفريق المتصدر للدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتداول المغردون على هاشتاغي #ليفربول و#محمد_صلاح مقاطع فيديو تظهر لحظة تسجيل هدف اللاعب المصري الذي وُصف في تغريدة بأنه: "هدف اسطوري (يجب أن يدرس) في الأكاديميات والجامعات وللأجيال القادمة."