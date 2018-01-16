عبر #حلمك_مع_عادل_بن_علي: قطري يعد بتحقيق أحلام العرب
موضوعات عديدة استحوذت على اهتمام المغردين العرب، أبرزها وعد رجل أعمال قطري بتحقيق أحلام خمسة مستخدمين، وتبادل للاتهامات بين قطر والإمارات على #قطر_تعترض_طايره_امارتيه، ونقاش حول عهد التميمي في لبنان.
#حلمك_مع_عادل_بن_علي: عرض قطري بتحقيق أحلام العرب
عرض عادل علي بن علي، أحد كبار رجال الأعمال القطريين، على متابعيه العرب على تويتر تحقيق أحلام خمسة منهم في تغريدة على حسابه الخاص.
وظهرت على هاشتاغ #حلمك_مع_عادل_بن_علي آلاف الاجابات من متابعيه، تراوحت مطالبهم بين سيارات وساعات جديدة إلى إرساء السلام في البلاد العربية والقضاء على الفقر والمجاعة فيها.
ورأى البعض في التغريدة إشارة إلى الوضع الاقتصادي القطري ومدى تأثره بالأزمة الخليجية، بينما غرد مستخدمون من دول مقاطعة لقطر مؤكدين على أن رؤساء بلادهم يلبون جميع حاجاتهم وليسوا بحاجة إلى أي مساعدات مادية من قطر.
وتصدر الهاشتاغ لائحة الهاشتاغات الأكثر تداولا في عمان ودول الخليج، إذ ظهر في أكثر من 40 ألف تغريدة على مدار 12 ساعة الماضية.
التوتر بين الإمارات وقطر يتصاعد
وفي إطار التوترات المتزايدة بين قطر والإمارات، لا يزال النقاش عبر مواقع التواصل يدور حول المزاعم المتبادلة بالتدخل الجوي.
وبعد تبادل الاتهامات والشكاوى بين الدولتين عن اختراق طائرات لمجالاتها الجوية، انقسم المغردون حسب مواقفهم السياسية حول الأزمة الخليجية.
فبينما وصف المغردون من الدول المحاصرة لقطر الخطوة بأنها كانت محاولة لـ"جذب الانتباه"، انتقد القطريون الموقف الاماراتي مشيرين إلى "غياب الأدلة".
وظهرت على هاشتاغ #قطر_تعترض_طايره_امارتيه أكثر من 100 ألف تغريدة على مدار 24 ساعة الماضية.
ويأتي ذلك بعد انتشار فيديو في دول الخليج نسب للشيخ القطري عبد الله بن علي آل ثاني قال فيه إنه "محتجز" في الإمارات، مما فتح باب جدل بين المغردين حول مصداقيته وسبب نشره.
ولم يتسن التأكد بعد من دقة الفيديو وتاريخ نشره، خاصة أنه لم يرد على حساب الشيخ على تويتر ما يؤكد أو ينفي صحته.
في لبنان: نقاش حول عهد التميمي
وفي لبنان اهتم المستخدمون بقضية الفتاة الفلسطينية عهد التميمي التي مددت محكمة إسرائيلية اعتقالها لـ48 ساعة ليكون أجمالي مدة حبسها حتى الآن 27 يوما بحسب منظمة هيومان رايتس ووتش.
وظهر اسم عهد في قائمة أكثر الأسماء والهاشتاغات تداولا في لبنان صباح الثلاثاء.
واعتقلت عهد التميمي بعدما أظهر مقطع فيديو صفعها جنديين إسرائيليين أثناء احتجاجات.
وأعرب مستخدمون عن تضامنهم مع عهد، وعمرها 17، مطالبين السلطات الإسرائيلية بالإفراج عنها.
وتداول المستخدمون صورا لها أثناء ظهورها في المحكمة، كما تداولوا مقاطع فيديو قديمة تظهر فيها عهد وهي تتصدى لعناصر من قوات الأمن الإسرائيلية.