عبر #حلمك_مع_عادل_بن_علي: قطري يعد بتحقيق أحلام العرب

موضوعات عديدة استحوذت على اهتمام المغردين العرب، أبرزها وعد رجل أعمال قطري بتحقيق أحلام خمسة مستخدمين، وتبادل للاتهامات بين قطر والإمارات على #قطر_تعترض_طايره_امارتيه، ونقاش حول عهد التميمي في لبنان.

#حلمك_مع_عادل_بن_علي: عرض قطري بتحقيق أحلام العرب

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عرض عادل علي بن علي، أحد كبار رجال الأعمال القطريين، على متابعيه العرب على تويتر تحقيق أحلام خمسة منهم في تغريدة على حسابه الخاص.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AdelAliBinAli #حلمك_مع_عادل_علي_بن_علي

اكتبوا أحلامكم على هذا الهاشتاق وسوف اختار 5 أحلام

بحول الله منها لتحقيقها

تستاهلون

وبالتوفيق للجميع — عادل علي بن علي (@AdelAliBinAli) ١٥ يناير، ٢٠١٨

وظهرت على هاشتاغ #حلمك_مع_عادل_بن_علي آلاف الاجابات من متابعيه، تراوحت مطالبهم بين سيارات وساعات جديدة إلى إرساء السلام في البلاد العربية والقضاء على الفقر والمجاعة فيها.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @alk_amer @w135_k حلمي ان يعم الامن والاستقرار دول المنطقه وكل الدول العربيه والاسلاميه ونري نهضه علميه واقتصاديه في كافه المجالات — عامر الكثيري (@alk_amer) ١٦ يناير، ٢٠١٨

ورأى البعض في التغريدة إشارة إلى الوضع الاقتصادي القطري ومدى تأثره بالأزمة الخليجية، بينما غرد مستخدمون من دول مقاطعة لقطر مؤكدين على أن رؤساء بلادهم يلبون جميع حاجاتهم وليسوا بحاجة إلى أي مساعدات مادية من قطر.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @aroa_10a ما نبي احلام منك ولا من اشكالك الخونة!

احلامنا بيحققونها بعد الله الرجال اللي بالصورة.

وانت خلك بالعاق الخالع لأبوه وحقق احلام الشعب القطري المسكين وخلك من الشعب السعودي المعتز والمغتني بعد الله بولاة امره الوفيين والغير ارهابيين والغير متحالفين المجوس والصهيانة 😌🇸🇦♥️! pic.twitter.com/f3xPpc9GJT — ✨ أروى الراجحي (@aroa_10a) ١٦ يناير، ٢٠١٨

وتصدر الهاشتاغ لائحة الهاشتاغات الأكثر تداولا في عمان ودول الخليج، إذ ظهر في أكثر من 40 ألف تغريدة على مدار 12 ساعة الماضية.

التوتر بين الإمارات وقطر يتصاعد

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وفي إطار التوترات المتزايدة بين قطر والإمارات، لا يزال النقاش عبر مواقع التواصل يدور حول المزاعم المتبادلة بالتدخل الجوي.

وبعد تبادل الاتهامات والشكاوى بين الدولتين عن اختراق طائرات لمجالاتها الجوية، انقسم المغردون حسب مواقفهم السياسية حول الأزمة الخليجية.

فبينما وصف المغردون من الدول المحاصرة لقطر الخطوة بأنها كانت محاولة لـ"جذب الانتباه"، انتقد القطريون الموقف الاماراتي مشيرين إلى "غياب الأدلة".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @azaltamimimo الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية رسمياً أصبحت بمأزق قانوني وبات عليها أن تقدم الأدلة مرفق تقرير كابتن الطائرة الإماراتية المزعومة ومعه بيانات الصندوق الأسود😅وإذا لم تفعل ذلك سيكون للشباب في مونتريال #الإيكاو صولات وجولات سهرة سعيدة متبوعة بالمربع#قطر_تعترض_طايره_امارتيه — عبدالعزيز التميمي (@azaltamimimo) ١٥ يناير، ٢٠١٨

وظهرت على هاشتاغ #قطر_تعترض_طايره_امارتيه أكثر من 100 ألف تغريدة على مدار 24 ساعة الماضية.

ويأتي ذلك بعد انتشار فيديو في دول الخليج نسب للشيخ القطري عبد الله بن علي آل ثاني قال فيه إنه "محتجز" في الإمارات، مما فتح باب جدل بين المغردين حول مصداقيته وسبب نشره.

ولم يتسن التأكد بعد من دقة الفيديو وتاريخ نشره، خاصة أنه لم يرد على حساب الشيخ على تويتر ما يؤكد أو ينفي صحته.

في لبنان: نقاش حول عهد التميمي

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وفي لبنان اهتم المستخدمون بقضية الفتاة الفلسطينية عهد التميمي التي مددت محكمة إسرائيلية اعتقالها لـ48 ساعة ليكون أجمالي مدة حبسها حتى الآن 27 يوما بحسب منظمة هيومان رايتس ووتش.

وظهر اسم عهد في قائمة أكثر الأسماء والهاشتاغات تداولا في لبنان صباح الثلاثاء.

واعتقلت عهد التميمي بعدما أظهر مقطع فيديو صفعها جنديين إسرائيليين أثناء احتجاجات.

وأعرب مستخدمون عن تضامنهم مع عهد، وعمرها 17، مطالبين السلطات الإسرائيلية بالإفراج عنها.

وتداول المستخدمون صورا لها أثناء ظهورها في المحكمة، كما تداولوا مقاطع فيديو قديمة تظهر فيها عهد وهي تتصدى لعناصر من قوات الأمن الإسرائيلية.