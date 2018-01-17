مغردون أردنيون يسخرون من الزيادات الضريبية بـ"اقتراح" المزيد منها
انشغل المغردون العرب اليوم بموضوعات مختلفة، أبرزها هاشتاغ أردني يسخر من الزيادات الضريبية بإقتراح المزيد منها، وجدل في الإمارات حول وزارة التعليم، وانقسام بين المصريين حول إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
في الأردن: #اقترح_ضريبه_على_الحكومه
بعد فرض الحكومة الأردنية سلسلة ضرائب جديدة على بعض السلع والمنتجات، رد الأردنيون بتدشين هاشتاغ #اقترح_ضريبه_على_الحكومه.
وتناول المستخدمون الخبر بسخرية واصفين الزيادات الضريبية على كل من المشروبات الغازية والسجائر والبنزين، بأنها "مفرطة" ومقترحين بدورهم ضرائب جديدة على المزيد من السلع.
فظهرت اقتراحات تشمل "ضريبة على كل شخص مولود في الأردن" و"ضريبة المعالي والسعادة" إضافة إلى عدد من التغريدات أكدت على غياب أي نوع من الضريبة لم تُفرضها الحكومة.
ويأتي الهاشتاغ في ظل زيادات ضريبية في عدد من الدول العربية منها السعودية والإمارات حيث فُرضت ضريبة القيمة المضافة للمرة الأولى، إضافة إلى صرخات عربية على تويتر عن غلاء المعيشة.
جدل في الامارات حول #وزاره_التربيه
أما في الإمارات، فدار نقاش على هاشتاغ #ظلم_وزاره_التربيه_الامارات حول ما وصفه الطلاب على تويتر بـ"الضغط غير الطبيعي" في المدارس والجامعات الإماراتية.
وانقسم المغردون بين من انتقد وزارة التعليم والعمل في الإمارات وحملها مسؤولية الصعوبات التي تواجه الطلاب الإماراتيين، ومن رأى في الشكاوى "كسلا" من الجيل الصاعد، على حد تعبيرهم.
وتصدر الهاشتاغ لائحة الهاشتاغات الأكثر تداولا في الدولة، إذ ظهر في أكثر من 8 آلاف تغريدة على مدار 12 عشر ساعة الماضية.
في مصر: انقسام حول #هتنتخب_السيسي_ليه
ومع بداية حملة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الدعائية اليوم، التي سميت "مؤتمر حكاية الوطن"، تصدر هاشتاغ #هتنتخب_السيسي_ليه لائحة تويتر في مصر.
ويتضمن جدول أعمال السيسي كلمة وعرض فيلم عن إنجازاته، وهو الأمر الذي أثار جدلا بين المغردين عبر الهاشتاغ.
وانقسم المغردون بحسب توجهاتهم السياسية، فمنهم من نشر صورا وتغريدات تصف السيسي بأنه "بطل" و"منقذ" مصر، وآخرون انتقدوه وشككوا في مصدر ومصداقية التغريدات الداعمة له.
وكان الرئيس المصري قد أطلق حملة على وسائل التواصل تطلب من المصريين إرسال أسئلتهم له عبر استمارة إلكترونية، يرد عليها يوم الجمعة عقب انتهاء المؤتمر.