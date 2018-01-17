مغردون أردنيون يسخرون من الزيادات الضريبية بـ"اقتراح" المزيد منها

انشغل المغردون العرب اليوم بموضوعات مختلفة، أبرزها هاشتاغ أردني يسخر من الزيادات الضريبية بإقتراح المزيد منها، وجدل في الإمارات حول وزارة التعليم، وانقسام بين المصريين حول إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

في الأردن: #اقترح_ضريبه_على_الحكومه

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بعد فرض الحكومة الأردنية سلسلة ضرائب جديدة على بعض السلع والمنتجات، رد الأردنيون بتدشين هاشتاغ #اقترح_ضريبه_على_الحكومه.

وتناول المستخدمون الخبر بسخرية واصفين الزيادات الضريبية على كل من المشروبات الغازية والسجائر والبنزين، بأنها "مفرطة" ومقترحين بدورهم ضرائب جديدة على المزيد من السلع.

فظهرت اقتراحات تشمل "ضريبة على كل شخص مولود في الأردن" و"ضريبة المعالي والسعادة" إضافة إلى عدد من التغريدات أكدت على غياب أي نوع من الضريبة لم تُفرضها الحكومة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @EngSbaitan بما انه في عنا ضريبة الضريبة، بقترح نعمل ضريبة "ضريبة الضريبة" لأنه مش حلو ضريبة الضريبة ما يكون الها ضريبة ولقدام بنعمل ضريبة ضريبة ضريبة الضريبة

#اقترح_ضريبة_على_الحكومة — Suhaib Sbaitan 🇯🇴🇵🇸 (@EngSbaitan) ١٦ يناير، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AliAlmagableh العيون الملونة والطول

يعني الناس يلي عيونها خضر عليهم ضريبة ربع نيرة

والازرق ٣٠ قرش

واللي طوله فوق ال١٦٠ نص ليرة مرة وحدة #اقترح_ضريبة_على_الحكومة — Heba Ali AL_magableh 🦋 (@AliAlmagableh) ١٦ يناير، ٢٠١٨

ويأتي الهاشتاغ في ظل زيادات ضريبية في عدد من الدول العربية منها السعودية والإمارات حيث فُرضت ضريبة القيمة المضافة للمرة الأولى، إضافة إلى صرخات عربية على تويتر عن غلاء المعيشة.

جدل في الامارات حول #وزاره_التربيه

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أما في الإمارات، فدار نقاش على هاشتاغ #ظلم_وزاره_التربيه_الامارات حول ما وصفه الطلاب على تويتر بـ"الضغط غير الطبيعي" في المدارس والجامعات الإماراتية.

وانقسم المغردون بين من انتقد وزارة التعليم والعمل في الإمارات وحملها مسؤولية الصعوبات التي تواجه الطلاب الإماراتيين، ومن رأى في الشكاوى "كسلا" من الجيل الصاعد، على حد تعبيرهم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Waleed3371 #ظلم_وزارة_التربية_الامارات

-امتحانات صعبة

-ضغط مش طبيعي

-ما فيه وقت للتحضير امتحان وراء امتحان وراء امتحان

-مناهج تفوق قدرات الطلاب الاستيعابية

-نتائج ظالمة جدا وغير منطقية

-معدل (نسبة) مغلوط



تعليمنا إلى أين؟؟!! — w (@Waleed3371) ١٦ يناير، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @aaalkendi الطالب يقوم من الساعة السادسة صباحا ويرجع البيت الساعة الرابعه عصرا ومطلوب منه يذاكر ويحل واجبات ويجهز لامتحان يا اخوان في الوزاره أتحداكم اذا تقدر تداوم لمدة أسبوع نفس هذا الدوام تراهم العيال بشر مش آلة #ظلم_وزاره_التربيه_الامارات — 🇦🇪الـــكــنـدي🇦🇪 (@aaalkendi) ١٦ يناير، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AllahM3y #ظلم_وزاره_التربيه_الامارات

الوزارة تعمل على قدم وساق لترتقي بالتعليم ، لكن للأسف هذا الجيل مب قد المسؤولية ، أنا كمعلمة جدا أعاني طالبات في الصف الثامن والتاسع لا يعرفن القراءة والكتابة. ويبون ينجحون بامتياز😡 — ☺ أم سلامة ☺ (@AllahM3y) ١٦ يناير، ٢٠١٨

وتصدر الهاشتاغ لائحة الهاشتاغات الأكثر تداولا في الدولة، إذ ظهر في أكثر من 8 آلاف تغريدة على مدار 12 عشر ساعة الماضية.

في مصر: انقسام حول #هتنتخب_السيسي_ليه

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ومع بداية حملة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الدعائية اليوم، التي سميت "مؤتمر حكاية الوطن"، تصدر هاشتاغ #هتنتخب_السيسي_ليه لائحة تويتر في مصر.

ويتضمن جدول أعمال السيسي كلمة وعرض فيلم عن إنجازاته، وهو الأمر الذي أثار جدلا بين المغردين عبر الهاشتاغ.

وانقسم المغردون بحسب توجهاتهم السياسية، فمنهم من نشر صورا وتغريدات تصف السيسي بأنه "بطل" و"منقذ" مصر، وآخرون انتقدوه وشككوا في مصدر ومصداقية التغريدات الداعمة له.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @so_b7y #هتنتخب_السيسي_ليه

دمر أحلام الشباب كلها

كرهنا في العيشة

الاّف المعتقلين

7 آلاف شهيد وزياده

200 ألف مطارد

سيناء اللي اتدمرت

النيل اللي بينشف

الجزر اللي اتباعت

السياحة اللي وقفت

الشحاته اللي مشفناش منها مليم

الأسعار اللي مولعه

صحابنا بدل ما نحضر أفراحهم بنحضر جنازاتهم

تحيامصر — Sob7y (@so_b7y) ١٧ يناير، ٢٠١٨

وكان الرئيس المصري قد أطلق حملة على وسائل التواصل تطلب من المصريين إرسال أسئلتهم له عبر استمارة إلكترونية، يرد عليها يوم الجمعة عقب انتهاء المؤتمر.