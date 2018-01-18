بعد تغريدة "مسيئة" للشيخة موزا: "الأعراض خط أحمر" في الأزمة الخليجية

انشغل المغردون العرب على تويتر بموضوعات عديدة، منها جدل في دول الخليج بعد تغريدة مسيئة لوالدة أمير قطر الشيخة موزا وحملة سعودية على تويتر تطالب بتعليم الموسيقى في المدارس.

"الأعراض خط أحمر في الأزمة"... فما القصة؟

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أثار المغرد الإماراتي حمد المزروعي جدلا في دول الخليج بعد أن نشر تغريدة "مسيئة" لوالدة أمير قطر الشيخة موزا بنت ناصر على حسابه الخاص على تويتر.

وأثارت التغريدة غضب المستخدمين على اختلاف توجهاتهم إزاء الأزمة الخليجية.

وانتقد مغردون من أغلب دول الخليج موقف المزروعي، بينما رد الإماراتيون بتدشين هاشتاغ #حمد_المزروعي_لا_يمثلنا.

وبالرغم من الجدل الذي أثارته التغريدة، لم تُحذف حتى الآن من حساب المزروعي، مما دفع البعض إلى انتقاد غياب أي رفض رسمي للموقف.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @alfowaed انا كإماراتيه مسلمة لايمثلني هذا الرجل مهما بلغت بنا خصومتنا مع عدونا الا الأعراض خط احمر عند كل عربي شريف فقد حد الاسلام حدود على قذف العرض لذلك فهو من الكبائر ننتقد فكرهم سياستهم ونسأل الله ان يكف عنا شر الأشرار #حمد_المزروعي_لا_يمثلنا — ميثه الشامسي (@alfowaed) ١٧ يناير، ٢٠١٨

ونشر المغرد السعودي سعود القحطاني بدوره تغريدة عن الحادثة أكد فيها أن "الأعراض خط أحمر" في تناول الحادثة، وهو الموقف الذي تبناه المغردون في انتقاداتهم للمزروعي.

وكان القحطاني قد اشتهر على تويتر في بداية الأزمة الخليجية بتغريدات مثيرة للجدل، مما دفع البعض للتغريد بتهكم عن موقفه "الصارم" ضد المغرد الإماراتي.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @saudq1978 #الرتويت_السابق

قلتها وأكررها منذ بداية الأزمة. الأعراض خط أحمر. نحن شعب لا يفجر بالخصومة. هذه تربيتنا وعاداتنا وهذه هي توجيهات ولاة أمرنا حفظهم الله.

وماعلمنا عن الشيخة موزة إلا أنها كريمة ابنة كرام ومن تطاول عليها بالسوء فهذا من سوء تربيته وان كان سعوديًا فهو تحت طائلة النظام. — سعود القحطاني (@saudq1978) ١٧ يناير، ٢٠١٨

وأكد المغردون على ضرورة الالتزام بالاحترام والأخلاق، على حد تعبيرهم، حتى في إطار الأزمة الخليجية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @missjo0jo01 المزروعي مايمثل الامارات

والسويدي مايمثل قطر

والصالح مايمثل الكويت

والمريسل مايمثل السعوديه

الشروقي مايمثل البحرين

حنا كشعوب علاقتنا اكبر من هؤلاء من ارادو زرع الفتنه في البيت الخليجي

لو تلاحظون مافي اسم مشهور عماني يزرع الفتنه 😍سلامي على عمان #حمد_المزروعي_لا_يمثلنا — جوجو 🇸🇦 (@missjo0jo01) ١٧ يناير، ٢٠١٨

ودافع القطريون عن والدة الأمير بموجة من التغريدات عبر هاشتاغ #الشيخه_موزا_مصدر_فخرنا ، واصفينها بـ"القيادية" و"الأناقة" و"فخر الوطن".

في السعودية: مطالبة بتعليم الموسيقى في المدارس

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أما في السعودية، فأطلق المغردون حملة على تويتر تطالب بتعليم الموسيقى في المدارس السعودية.

وتصدر هاشتاغ #نطالب_بحصص_للموسيقي لائحة الهاشتاغات الأكثر تداولا في المملكة، إذ ظهر في أكثر من 50 ألف تغريدة في الـ24 ساعة الماضية.

وأشار المستخدمون السعوديون إلى مزايا تعليم المادة في المدارس، مشيرين إلى تأثيرها الإيجابي على نمو الذاكرة والإبداع عند الأطفال ومعبيرن عن رغبتهم في "تطوير" المنهاج بإدخال المادة عليها.

ورد المغردون الرافضون للهاشتاغ بصرخة غاضبة، فربطوا بين التغيرات الاجتماعية في السعودية و "الفساد" وعبروا عن تحفظاتهم الدينية والأخلاقية تجاه الحملة.

وأشار المستخدمون في تغريداتهم إلى التغيرات الـ"الليبرالية" في المملكة، من السماح للنساء بالقيادة ووجودهن في الملاعب الرياضية، وأكدوا على رفضهم لها وتمسكهم بما اعتبروها "القيم السعودية الأصلية".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Alyahyamo7ammad #نطالب_بحصص_للموسيقي

بعيداً عن رأيي الشخصي في الموسيقى، أرى أنه من الأجدى والأصلح لديننا ودنيانا أن نطالب بتكثيف المناهج الدينية وحفظ القرآن الكريم وترسيخ عقيدة التوحيد وأخلاق الإسلام في عقول وقلوب أبناءنا وبناتنا فهي السبيل الأمثل لعزتنا وتمكننا واستقرارنا ونهضتنا وتقدمنا. — محمد اليحيا (@Alyahyamo7ammad) ١٧ يناير، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ALRWOES #نطالب_بحصص_للموسيقي

بدأوا برياضة البنات والآن يطالبون بحصص للموسيقى ، وبعدها سيطالبون بالمسرح المدرسي حتى يخرج لنا العديد من الفنانين والممثلين الذين سيقومون بإيصال ثقافتنا للخارج ، لاحول ولاقوة إلا بالله — عبدالرحمن الرويس (@ALRWOES) ١٧ يناير، ٢٠١٨

وكانت الحفلات الفنية قد عادت إلى السعودية في شهر أكتوبر / تشرين بعد غياب أكثر من ثلاثة عقود، عندما بثت القناة الثقافية السعودية السهرة الموسيقية الأولى للفنانة المصرية أم كلثوم.