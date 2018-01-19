سعوديون: #وفاه_الشيخ_سلمان_العوده_اشاعه
قضايا اليوم: هاشتاغ ينتشر في السعودية ينفي وفاة الداعية السعودي الشهير سلمان العودة، واهتمام بالعملية العسكرية التركية المتوقعة في عفرين، والرئيس المصري يستخدم هاشتاغ #حكاية_وطن لسرد "إنجازاته" خلال فترة رئاسته.
#وفاه_الشيخ_سلمان_العوده_اشاعه
ظهر في قائمة أكثر الهاشتاغات تداولا صباح الجمعة هاشتاغ ينفي تقارير انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن وفاة الداعية السعودي سلمان العودة.
وكان نجله عبد الله العودة قد غرد عبر حسابه على تويتر في وقت سابق من الأسبوع الجاري تأكيدا للتقارير التي أفادت بنقل والده إلى مستشفى بعد تدهور صحته.
وأضاف عبد الله إن السلطات تتكتم على صحة والده ولا تصله أي أخبار منه ولا يدرى أين يتم احتجازه.
وانتقد مغردون اعتقال العودة وعدم إفصاح السلطات عن مكان احتجازه أو حالته الصحية.
وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت بيانا لها هذا الأسبوع تطالب السلطات السعودية بالإفراج عن العودة الذي "كان محتجزا في سجن انفرادي لمدة خمسة أشهر دون تهمة أو محاكمة".
وظهر هاشتاغ #وفاه_الشيخ_سلمان_العوده_اشاعه في أكثر من ثلاثة آلاف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.
عفرين... ساحة قتال متوقعة بين الأتراك والأكراد
على مدار الأسبوع اهتم مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي بما يحدث على الحدود التركية السورية من تجهيزات تركية عسكرية لشن هجوم على بلدة عفرين التي تسيطر عليها قوات كردية.
وظهر اسم عفرين بالإنجليزية في أكثر من 90 ألف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.
وناقش مستخدمون العملية التركية المتوقعة، وانقسمت آرائهم تجاهها، إذ دعمها قسط من المعارضة السورية مطالبين أهل المدينة بطرد القوات الكردية.
بينما رأى آخرون أن تدخل تركيا يعتبر احتلالا للأراضي السورية.
كما تناول المستخدمون البعد السياسي للعملية المتوقعة إذ أنها قد تشكل صداما بين تركيا والولايات المتحدة التي تدعم القوات الكردية.
#حكاية_وطن... مؤتمر "إنجازات السيسي"
على مدار الأيام الثلاثة الماضية، ظهر هاشتاغ #حكاية_وطن في أوساط مستخدمي مواقع التواصل في مصر وحصد أكثر من 20 ألف تغريدة.
ويشير الهاشتاغ إلى مؤتمر بنفس الاسم يرعاه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر تويتر انطلقت فعالياته الأربعاء.
ووفقا لصحف مصرية فإن المؤتمر يأتي "في إطار حرص الرئيس على تفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز الحوار مع المواطنين خاصة الشباب".
واستخدم السيسي حسابه الرسمي على تويتر لنشر ما وصفها بإنجازاته على مدار فترة رئاسته مع اقتراب انتهائها.
بينما استخدم آخرون الهاشتاغ لانتقاد الرئيس مشيرين إلى ما وصفوها "بأوضاع اقتصادية سيئة" شهدتها البلاد خلال سنوات رئاسته.