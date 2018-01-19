سعوديون: #وفاه_الشيخ_سلمان_العوده_اشاعه

قضايا اليوم: هاشتاغ ينتشر في السعودية ينفي وفاة الداعية السعودي الشهير سلمان العودة، واهتمام بالعملية العسكرية التركية المتوقعة في عفرين، والرئيس المصري يستخدم هاشتاغ #حكاية_وطن لسرد "إنجازاته" خلال فترة رئاسته.

#وفاه_الشيخ_سلمان_العوده_اشاعه

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ظهر في قائمة أكثر الهاشتاغات تداولا صباح الجمعة هاشتاغ ينفي تقارير انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن وفاة الداعية السعودي سلمان العودة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Number1_Source #وفاه_الشيخ_سلمان_العوده_اشاعه



" الشيخ يتمتع بصحة جيدة ، وكل ما ذُكر عن وفاته كذب وتزييف ومحاولة لإثارة الرأي العام في الشارع السعودي من قِبل #خلايا_عزمي مستغلةً عاطفة الشعب وتعمل على اثارة الفتنة ولكن لن تنطلي هذه الإشاعات والمحاولات على الشعب المحب لوطنه وقيادته " — المصدر الأول (@Number1_Source) ١٩ يناير، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Jlmood_Gulf الجميع يعلم ان سلمان العودة مسجون سجن انفرادي وممنوع من التواصل مع اهله . كذلك انه اخذ للمستشفى قبل مدة قصيرة ( لا نعلم ما السبب ) ... هذه الامور المؤكدة فقط اما غير ذلك فليس باكيد #وفاه_الشيخ_سلمان_العوده_اشاعه — جلمود (@Jlmood_Gulf) ١٩ يناير، ٢٠١٨

وكان نجله عبد الله العودة قد غرد عبر حسابه على تويتر في وقت سابق من الأسبوع الجاري تأكيدا للتقارير التي أفادت بنقل والده إلى مستشفى بعد تدهور صحته.

وأضاف عبد الله إن السلطات تتكتم على صحة والده ولا تصله أي أخبار منه ولا يدرى أين يتم احتجازه.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @aalodah لانعلم عن الوالد أي شيء لهذه اللحظة ..

الوالد لم يتواصل معنا منذ أشهر،

والسلطات لم تسمح له بأي شيء.

ولم يتصل بنا أي أحد من الحكومة ولا أي طرف رسمي لهذه اللحظة.

ومجدداً: نحمّل الذين سجنوه كامل المسؤولية عند الله والأمة. — عبدالله العودة (@aalodah) ١٨ يناير، ٢٠١٨

وانتقد مغردون اعتقال العودة وعدم إفصاح السلطات عن مكان احتجازه أو حالته الصحية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Turki_Alabdulla حتى الان السلطات السعودية لم تسمح لذويه بالتواصل معه ولم تفصح عن حالته الصحية .. هذه الطريقة في التعامل مع الشيخ سلمان يمكن تصنيفها في الدول المحترمة كجريمة جنائية بحق مُعتقل .. ناهيك عن كونها انتهاك لحقوق الانسان #وفاه_الشيخ_سلمان_العوده_اشاعه — تركي العبدالله 🤐 (@Turki_Alabdulla) ١٩ يناير، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @donot_care1 #وفاه_الشيخ_سلمان_العوده_اشاعه لم يتم حتى الان صدور خبر رسمي و إخبار ابنائه بحالته ، لا اعلم لماذا هذه المماطله والرقص على جراح الاطفال ، تأكدوا ان ليس من مصلحتنا قتله فلا اعلم مالحكمة المرجوه من قتل العلماء و تعذيبهم وان اختلفنا معهم فكرياً ان كان هذا الخبر صحيحا فهي جريمة قتل. pic.twitter.com/Bdg9VRgG9m — pure heart (@donot_care1) ١٩ يناير، ٢٠١٨

وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت بيانا لها هذا الأسبوع تطالب السلطات السعودية بالإفراج عن العودة الذي "كان محتجزا في سجن انفرادي لمدة خمسة أشهر دون تهمة أو محاكمة".

وظهر هاشتاغ #وفاه_الشيخ_سلمان_العوده_اشاعه في أكثر من ثلاثة آلاف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.

عفرين... ساحة قتال متوقعة بين الأتراك والأكراد

مصدر الصورة Reuters Image caption دبابات تركية على الحدود السورية

على مدار الأسبوع اهتم مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي بما يحدث على الحدود التركية السورية من تجهيزات تركية عسكرية لشن هجوم على بلدة عفرين التي تسيطر عليها قوات كردية.

وظهر اسم عفرين بالإنجليزية في أكثر من 90 ألف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وناقش مستخدمون العملية التركية المتوقعة، وانقسمت آرائهم تجاهها، إذ دعمها قسط من المعارضة السورية مطالبين أهل المدينة بطرد القوات الكردية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Mamoun_sy أهلنا الكورد في #عفرين وقراها: جنبوا انفسكم وأهليكم ويلات الحرب والتشرد، قوموا قومة رجل واحد ضد عصابات BKK و YPG ولا تسمحوا لهم بأن يجعلوا من قراكم ثكنات عسكرية لهم، اقتلعوهم من جذورهم وكونوا احراراً كما كنتم بداية الثورة التي قمنا بها معاً.



اتحدث هنا بلساني وباسمي — مأمون الخطيب (@Mamoun_sy) ١٨ يناير، ٢٠١٨

بينما رأى آخرون أن تدخل تركيا يعتبر احتلالا للأراضي السورية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @amjadt25 وزير خارجية #تركيا:سنتدخل"منبج"و#عفرين ولا نريد مواجهة "الحليفة"أميركا!

•سندخل..ليش هي ارض ابوك؟ هذا يسمى اعتداء احتلال غزو.

•طيب ماذا لو وزير عربي قال سندخل لواء الاسكندرون المحتل من قبل تركيا ولا نريد مواجهة الحلفاء؟

•لاحظ في الجملة"الحليفة"أسد علينا ودجاجة مع الغير#امجد_طه — Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) ١٨ يناير، ٢٠١٨

كما تناول المستخدمون البعد السياسي للعملية المتوقعة إذ أنها قد تشكل صداما بين تركيا والولايات المتحدة التي تدعم القوات الكردية.

#حكاية_وطن... مؤتمر "إنجازات السيسي"

مصدر الصورة dmc Youtube channel

على مدار الأيام الثلاثة الماضية، ظهر هاشتاغ #حكاية_وطن في أوساط مستخدمي مواقع التواصل في مصر وحصد أكثر من 20 ألف تغريدة.

ويشير الهاشتاغ إلى مؤتمر بنفس الاسم يرعاه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر تويتر انطلقت فعالياته الأربعاء.

ووفقا لصحف مصرية فإن المؤتمر يأتي "في إطار حرص الرئيس على تفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز الحوار مع المواطنين خاصة الشباب".

واستخدم السيسي حسابه الرسمي على تويتر لنشر ما وصفها بإنجازاته على مدار فترة رئاسته مع اقتراب انتهائها.

بينما استخدم آخرون الهاشتاغ لانتقاد الرئيس مشيرين إلى ما وصفوها "بأوضاع اقتصادية سيئة" شهدتها البلاد خلال سنوات رئاسته.