تصدر هاشتاغ #TrumpShutdown أو ما ترجمته " ترامب يغلق الحكومة" قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولا عالميا، مسجلا أكثر من مليون تغريدة.

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يأتي هذا عقب توقف نشاط الإدارة الفدرالية الأمريكية بعد فشل مجلس الشيوخ في الموافقة على الميزانية الجديدة.

وشهد الهاشتاغ مشاركة واسعة من قبل فنانين ومشاهير وسياسيين من الحزب الديمقراطي.

وألقى مغردون باللائمة على ترامب في توقف عمل الحكومة الأمريكية، قائلين إنه "يقود الولايات المتحدة إلى الانهيار، بالتزامن مع ذكرى توليه الحكم".

كما وصف نشطاء فترة حكمه بالأسوأ في تاريخ أمريكا، وتداول آخرون رسوما كاريكاتورية تسخر من تصريحات ترامب التي انتقد فيها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

من جهة أخرى، اتهم نشطاء الساسة بجعل المواطنين الأمريكيين "رهائن لأطماعهم ومصالحهم الحزبية الضيقة".

كما أطلق مغردون آخرون هاشتاغ #SchumerShutdown أو ما معناه "شومر يغلق الإدارة". يذكر أن السيناتور تشاك شومر هو زعيم الأقلية الديمقراطية، في مجلس الشيوخ الأمريكي.

وحمل المتفاعلون مع الهاشتاغ الديمقراطيين مسؤولية توقف أنشطة الحكومة الفيدرالية ، ووصفوا ما يحدث بالمناكفة السياسية، قائلين إن الجمهوريين لم يتفاوضوا على المطلب الرئيسي لخصومهم وهي سياسة الهجرة.

ولم يكن المغردون العرب بمنأى عما يحدث، إذ لجأوا للأسلوب الساخر للتعليق على الحدث.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @s_dentist هذا الهاشتاق يتصدر الترند العالمي وأنباء عن فشل تصديق الكونغرس على ميزانية الولايات المتحدة الأمريكية #TrumpShutdown



هل هو انقلاب على ترامب أم ماذا؟ — عماد الذيابي (@s_dentist) ٢٠ يناير، ٢٠١٨