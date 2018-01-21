مواضيع سياسية واجتماعية استوقفت المغردين العرب، جاء على رأسها بدء عملية " غصن الزيتون" التركية في عفرين السورية، وحملات لمحاربة ظاهرة التحرش الجنسي في المغرب، ومطالبات بمحاكمة مصور حادث مروري في السعودية.

#واش_حسيتو_بينا: فتيات يتحرشن بالشباب في المغرب.. فما السبب؟

حاز فيديو ترويجي تظهر فيه فتيات وهن يتحرشن بشباب على اهتمام رواد موقع فيسبوك في المغرب.

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ويأتي الفيديو ضمن حملة #واش_حسيتو_بينا ( هل أحسستم بمعاناتنا) التي تهدف إلى محاربة ظاهرة التحرش وإبراز المضايقات التي يعترضن لها الفتيات في الأماكن العامة.

نشرت القائمات على الحملة ملصقات تضمنت العبارات التي يستعملها الشباب عند محاولة التحرش بالفتيات أو مضايقتهنّ، مصحوبة بهاشتاغ ##واش_حسيتو_بينا.

وتجاوب المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه المبادرة، معتبرين أن مثل هذه الحملات ستعطي دفعة للفتيات للتصدي لتلك الممارسات وتحرج المتحرشين، في حين انتقد البعض الآخر ووصفها بالمهزلة.

تركيا تعلن دخول دباباتها #عفرين وتويتر يتفاعل

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حربا افتراضية بالتزامن مع انطلاق العمليات العسكرية في عفرين السورية.

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وكانت تركيا قد أعلنت شن عملية جوية وبرية، أطلقت عليها اسم "غصن الزيتون"، مستهدفة قوات وحدات حماية الشعب الكردية، في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي قرب الحدود التركية.

ضج موقع تويتر بمئات الصور وعشرات الفيديوهات التي وثقت اللحظات الأولى للقصف الجوي في عفرين.

وانبرى مغردون عرب عبر هاشتاغ #عفرين وهاشتاغ #غصن_الزيتون في تحليل تداعيات الحملة العسكرية على الصراع الدائر في سوريا.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @lnicolasr Thread

المستفيد الاكبر مما يحصل في الشمال السوري؛ هو الرئيس السوري بشار الاسد: فيما يستمر الجيش السوري بقضم مناطق اضافية من #ادلب ، يحشر اردوغان الاميركيين ويظهرهم غير مستعدين لحماية حلفائهم #الاكراد — Leila Nicolas (@lnicolasr) ٢١ يناير، ٢٠١٨

كما شاع استخدام هاشتاغ #AfrinOperasyonu (عمليات عفرين) في أوساط المغردين في تركيا، إذ سجل أكثر من 600 ألف تغريدة.

وتراوحت تعليقات المغردين العرب بين معارضة وتأييد وتوجس، ففي الوقت الذي دعم فيه مغردون التدخل التركي في عفرين واعتبروه أمرا ضروريا لوقف ما وصفوه بمحاولات تقسيم المنطقة، هاجم آخرون تركيا ونعتوا أردوغان بالمتهور، بينما حذر البعض الآخر من توسع هذه الحملة لتتحول إلى مواجهة بين قوات النظام السوري والجيش التركي.

وكتب المغرد سعيد الحاج :"امريكا تؤسس لوجود عسكري طويل المدى في #سوريا وتستهدف أمن واستقرار #تركيا عبر مشروع الدويلة الكردية... لا يتوقع أن تسكت #أنقرة وتكتفي بالمشاهدة!"

في حين، غرد صالح حديب قائلا : " #عفرين دم جديد في مسلسل الدراما السوري يبدأ اليوم...بإخراج #اردوغان."

أما المغرد عبد الرحمن آل مشهور، فحذر من فخ جديد في سوريا. وعلق بالقول:" الاستراتيجية الأمريكية ..قائمة على محاولة ...إحياء مشروع تقسيم سوريا على أسس طائفية و عرقية . التدخل التركي في #عفرين قد تكون مكيدة وفخ امريكي تنصبه لتركيا."

من جهة أخرى، دشن مغردون أكراد هاشتاغات باللغة الانجليزية تدعو المجتمع الدولي لمنع التدخل التركي في عفرين.

ولعل أبرز تلك الهاشتاغات هاشتاغ #AfrinUnderAttack (عفرين تحت القصف) وهاشتاغ #TurkeyHandsOffAfrin (تركيا ابتعدي عن عفرين). وقد ظهرا الهاشتاغان في أكثر 12 ألف تغريدة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @CudiHerjin عفرين غي مظاهرة ضد التهديدات التركية وتندد بالصمت الدولي وتطالب المجتمع الدولي بالضغظ على تركيا ولايقافها عن تدخلاتها بمناطق امنة ومستقرة اصبحت ملاذ امن للنازحين من المدن السورية الاخرى pic.twitter.com/bvnHCiXV5J — Hediye Yusuf (@CudiHerjin) ١٨ يناير، ٢٠١٨

وفي السياق ذاته، تناقل النشطاء مشاهد و تغريدات تتحدث عن معاناة النازحين من المنطقة وناشدوا كافة الأطراف المتنازعة بدرء الخلافات والجلوس إلى طاولة الحوار.

كما حث المغردون على نبذ العنصرية والكراهية بين طوائف المجتمع السوري خاصة العرب والأكراد.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ammar_sakkar هناك من يتبكى على المدنيين في عفرين

وعن حالة النزوح التي ستحصل وهم عبار عن فقاعات إعلامية

نحن طلاب حرية وأهل عفرين أهلنا وحربنا ضد من يأسر حريتهم ويتحدث باسمهم دون وجه حق أو تفويض نحن نقاتل لأجل النسيج السوري والذي هم جزء مهم منه وعودة جميع المهجرين الكرد قبل العرب — عمار سقار (أبو ياسر) (@ammar_sakkar) ٢٠ يناير، ٢٠١٨

#محاكمه_مصور_حادث_المدينه

طالب مغردون سعوديون بمحاكمة شخص قالوا إنه صور حادثا مروريا مروعا في المدينة دون مراعاة مشاعر أهالي الضحايا.

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وقد تم تداول مقطع فيديو على نطاق واسع على سناب شات يظهر فيه عدد من القتلى والمصابين في الحادث المروري.

وأطلق المغردون هاشتاغ بعنوان ‏#محاكمه_مصور_حادث_المدينه طالبوا من خلاله الشرطة بالبحث عن هذا الشخص الذي صور الفيديو و إنزال أقصى العقوبات به.

واحتل الهاشتاغ المركز الثالث في قائمة الهاشتاغات الأكثر رواجا عالميا. وورد الهاشتاغ في أكثر من 70 ألف تغريدة.

واعتبر المغردون الفيديو منافيا للقيم والأخلاق الإنسانية وانتهاكا صارخا لخصوصيات الضحايا.

ويرى مغردون أن هذا التصرف لخص حالة اللامبالاة وتلبد المشاعر التي أصبحت سمة المجتمعات العربية تجاه المظاهر السلبية التي باتت مادة للفرجة والإثارة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحفل مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو تظهر حوادث مرورية وخطف وتحرش، دون أن يبادر المارة بوقف الاعتداءات والمساعدة بل يكتفي بعضهم بتسجيل الواقعة بواسطة الجوال.