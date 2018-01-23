قضايا اليوم: السعوديون يناقشون قضية البطالة في صفوف خريجي الجامعات، وفي مصر حملة عبر تويتر من حسابات مستخدمين موالين للرئيس المصري ضد الفريق سامي عنان الذي أعلن نيته خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

سعوديون: #شهادتنا_بكالوريوس_وعاطلين

مصدر الصورة AFP Image caption طلاب في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية

نبدأ اليوم تقريرنا من السعودية حيث استخدم المغردون هاشتاغ #شهادتنا_بكالوريوس_وعاطلين لنقاش قضية البطالة في صفوف خريجي الجامعة بالمملكة.

وظهر الهاشتاغ في قائمة أكثر الهاشتاغات تداولا بالمملكة صباح الثلاثاء ليحصد أكثر من سبعين ألف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.

ورأى مغردون إن "الواسطة" هي أحد أسباب انتشار البطالة بين خريجي الجامعات.

بينما كتب اخر إن العمالة الأجنبية قد تكون أحد أسباب بطالة الشباب، وكتبت إحدى المستخدمات: " كثرة العاطلين الحاصلين على شهادات عليا ببلد يعج بكثير من الاجانب ينبئ بكارثة كبيرة. حماس الشباب وضياع المستقبل قنبلة موقوتة."

#كلمه_لعنان_مرشح_الاخوان

مصدر الصورة AFP Image caption الفريق سامي عنان

وفي مصر تشن حسابات موالية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حملة ضد رئيس أركان الجيش المصري السابق الفريق سامي عنان الذي يعتزم خوض الانتخابات الرئاسية المقررة أواخر شهر مارس /آذار المقبل.

وعبر هاشتاغ #كلمه_لعنان_مرشح_الاخوان يتهم مستخدمون الفريق سامي عنان بالمولاة لجماعة الإخوان المحظورة في مصر.

بينما سخر آخرون من الاتهامات الموجهة للفريق.

وورد على هاشتاغ #كلمه_لعنان_مرشح_الاخوان نحو ستة آلاف تغريدة.