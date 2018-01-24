#مينفعش_تترشح_عشان : هاشتاغ ساخر في مصر بعد اتهام #سامي_عنان بإرتكاب مخالفات

  • 24 يناير/ كانون الثاني 2018

قضايا اليوم: هاشتاغ ساخر في مصر بعد صدور بيان للقوات المسلحة يتهم الفريق سامي عنان بإرتكاب مخالفات تمنعه من الترشح للانتخابات، ومغردون سعوديون يطالبون بمقاطعة شركة الاتصالات السعودية STC بعد أن رفعت أسعار باقات الإنترنت.

#مينفعش_تترشح_عشان

مصدر الصورة Reuters
Image caption الفريق سامي عنان رئيس أركان الجيش السابق

نبدأ اليوم تقريرنا بالجدل الدائر في مصر حول الفريق سامي عنان بعد بيان للقوات المسلحة يتهم الفريق بارتكاب مخالفات تمنعه من الترشح للانتخابات.

وكان الفريق عنان قد أعلن نيته خوض الانتخابات المصرية المقررة في مارس/آذار هذا العام.

وتحقق النيابة العسكرية في مصر مع رئيس أركان حرب الجيش المصري السابق سامي عنان لـ"ارتكابه مخالفات وجرائم بإعلان عزمه الترشح في انتخابات الرئاسة المصرية دون استئذان القوات المسلحة" على حد وصف البيان.

وتداول المغردون المصريون هاشتاغا ساخرا يحمل عنوان #مينفعش_تترشح_عشان ليسخروا مما يحدث.

وظهر الهاشتاغ في قائمة أكثر الهاشتاغات تداولا في مصر صباح الأربعاء بجانب هاشتاغ يحمل اسم الفريق عنان، وظهر الهاشتاغان في أكثر من 80 تغريدة على مدار 24 ساعة الماضية.

وناقش المغردون أيضا ترشح خالد علي والذي كان قد أعلن نيته خوض الانتخابات الرئاسية.

وطالب العديد من المستخدمين خالد علي بالانسحاب من السباق الانتخابي في نوع من المقاطعة للانتخابات.

#مقاطعه_شركه_STC_للاتصالات

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وفي السعودية انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة لمقاطعة شركة الاتصالات STC وذلك بعد أن رفعت أسعار باقة الإنترنت.

وورد على هاشتاغ المقاطعة أكثر من 50 ألف تغريدة.

واتهم المغردون الشركة بالاحتيال على عملائها.

بينما تقول الشركة إنها حصلت على موافقة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لضمان استيفاء أسعارها للشروط المرعية في المملكة على حد وصفها.

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