مينفعش_تترشح_عشان : هاشتاغ ساخر في مصر بعد اتهام #سامي_عنان بإرتكاب مخالفات

قضايا اليوم: هاشتاغ ساخر في مصر بعد صدور بيان للقوات المسلحة يتهم الفريق سامي عنان بإرتكاب مخالفات تمنعه من الترشح للانتخابات، ومغردون سعوديون يطالبون بمقاطعة شركة الاتصالات السعودية STC بعد أن رفعت أسعار باقات الإنترنت.

#مينفعش_تترشح_عشان

مصدر الصورة Reuters Image caption الفريق سامي عنان رئيس أركان الجيش السابق

نبدأ اليوم تقريرنا بالجدل الدائر في مصر حول الفريق سامي عنان بعد بيان للقوات المسلحة يتهم الفريق بارتكاب مخالفات تمنعه من الترشح للانتخابات.

وكان الفريق عنان قد أعلن نيته خوض الانتخابات المصرية المقررة في مارس/آذار هذا العام.

وتحقق النيابة العسكرية في مصر مع رئيس أركان حرب الجيش المصري السابق سامي عنان لـ"ارتكابه مخالفات وجرائم بإعلان عزمه الترشح في انتخابات الرئاسة المصرية دون استئذان القوات المسلحة" على حد وصف البيان.

وتداول المغردون المصريون هاشتاغا ساخرا يحمل عنوان #مينفعش_تترشح_عشان ليسخروا مما يحدث.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @sathaemra #مينفعش_تترشح_عشان الشخص الّي مرشح نفسه في انتخابات الرئاسة في أي حتة في العالم بيبقى رئيس جمهورية محتمل، إلا في مصر، بيبقى سجين محتمل. — نسيم الأمل (@sathaemra) ٢٣ يناير، ٢٠١٨

وظهر الهاشتاغ في قائمة أكثر الهاشتاغات تداولا في مصر صباح الأربعاء بجانب هاشتاغ يحمل اسم الفريق عنان، وظهر الهاشتاغان في أكثر من 80 تغريدة على مدار 24 ساعة الماضية.

وناقش المغردون أيضا ترشح خالد علي والذي كان قد أعلن نيته خوض الانتخابات الرئاسية.

وطالب العديد من المستخدمين خالد علي بالانسحاب من السباق الانتخابي في نوع من المقاطعة للانتخابات.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @RashaPress يا خالد لم توكيلاتك وانسحب، الرسالة هتكون وصلت ان فيه ناس ضد الديكتاتور، وجودك ف الانتخابات هيدي السيسي اللي هو محتاجه واكيد ده مش دورك..بص علي ركنة حمدين وحرقه ابوالفتوح..خروجك هيحولها استفتاء ودي حاجة تليق بالديكتاتورية العسكرية.@Khaledali251 — رشا عزب (@RashaPress) ٢٣ يناير، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @taqadum علينا أن نكون واعين بأن خالد علي @Khaledali251 يتعرض لضغوط وفِي كلا الحالتين سواء انسحب أم لن ينسحب ستتم محاكمته؛ السيسي لن يتركه بدون محاكمة. أدعم خالد وأساند شجاعته؛ وأعلم أنه في كلا الأمرين سيتم تدبير محاكمته؛ الانسحاب هو الشيء الوحيد المتبقي؛ وأدعوه للانسحاب. — Taqadum Al-khatib (@taqadum) ٢٣ يناير، ٢٠١٨

#مقاطعه_شركه_STC_للاتصالات

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وفي السعودية انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة لمقاطعة شركة الاتصالات STC وذلك بعد أن رفعت أسعار باقة الإنترنت.

وورد على هاشتاغ المقاطعة أكثر من 50 ألف تغريدة.

واتهم المغردون الشركة بالاحتيال على عملائها.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @isaudnaif #مقاطعه_شركه_STC_للاتصالات



اول باقة النت 300 جيجا ب 300 ريال

بعدين خلوها ب 500 بداية السنة

بعدين قالوا "عرض" ب 420 ريال !

اقسم بالله اهانة و استغفال لعقول الشعب ماتصير بأفسد دول العالم عيييب الي تسوونه عييييب ماحنا اغبياء للدرجة هذي 🙂!!!!!! @STCcare @STC_KSA — سعـود بن نايف (@isaudnaif) ٢٣ يناير، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @vip1_b #مقاطعه_شركه_STC_للاتصالات

شركة الاتصالات تضحك على العملاء عندها والمفروض على العملاء مقاطعة الشركة وستخرج شريحة من شركة #موبايلي أو #زين أفضل لك وعروضهم أرخص والنت سريع .. سوف تخسر شركة الاتصالات اذا تم تطبيق ماذكر أعلاه في المقاطعه لابد نكون يد وأحدة لنخرج بنتيجة مفيدة — ‏صقـــر الهُذَلِي⁵¹⁵ ‏ (@vip1_b) ٢٣ يناير، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @GMC1248 #مقاطعه_شركه_STC_للاتصالات

مثال لاحتيالها وتضليلها :

شريحة بيانات 3 شهور كانت ب300 ريال

رفعوا سعرها ب500 ريال

اعلنوا عن تخفيض مكرمة منهم ورحمة بالعميل😉

حطوها ب400ريال

طرق شيطانية — معتدل (@GMC1248) ٢٣ يناير، ٢٠١٨

بينما تقول الشركة إنها حصلت على موافقة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لضمان استيفاء أسعارها للشروط المرعية في المملكة على حد وصفها.