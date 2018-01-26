شعبنا_زهق_من: بماذا يطالب المغردون في الأردن؟

انشغل المغردون العرب بموضوعات عديدة اليوم، أبرزها نقاش في الأردن حول غلاء المعيشة على هاشتاغ #شعبنا_زهق_من، وتضامن كوتي-سعودي على #الكويت_السعوديه_مصير_واحد، ومطالبة بإلغاء حفلة باريس هيلتون في قطر.

#شعبنا_زهق_من: بماذا يطالب الأردنيون؟

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دشن المغردون في الأردن حملة بعنوان #شعبنا_زهق_من لتسليط الضوء على مشاكلهم الاقتصادية والاجتماعية والمطالبة بإيجاد حلول لها.

وتأتي الحملة على خلفية هاشتاغات مشابهة في السودان وتونس والبحرين، عبرت عن استياء العرب من غلاء المعيشة وارتفاع أسعار السلع الأساسية فيها.

ودار النقاش عبر الهاشتاغ حول الفجوة بين الفقراء والأغنياء في البلد، إضافة إلى ما اعتبره المغردون غيابا لرؤية موحدة والعمل الفعَّال بين السياسيين في البرلمان الأردني.

وتداول المغردون صورا تسلط الضوء على "الأعباء المتزايدة" في البلد، من بطالة وغلاء المعيشة والفساد في المؤسسات الحكومية، وذلك بعد فرض الحكومة الأردنية سلسلة ضرائب جديدة على بعض السلع والمنتجات الأسبوع الماضي.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Omar_Dahamsha #شعبنا_زهق_من



ارتفاع الأسعار فوق الاستطاعة



زهق من اختيار أشخاص في مناصب حساسة أقل من المستوى المطلوب



زهق من تهميش الشباب



زهق من البنية التحتية المترهلة



زهق من شعور اليأس والإحباط



زهق من البطالة وقلة التشغيل



زهق من استغلال الحكومة المواطن المحب لوطنه

بكفي زهق — عمر الدهامشة (@Omar_Dahamsha) ٢٥ يناير، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @bataleh #شعبنا_زهق_من

حكومات بلا رؤية ولا برنامج تنموي او اصلاحي، حكومات غير برلمانية لا تعمل كفريق واحد وبخطة عمل واضحة، حكومات جباية تسطو على جيب المواطن كلما وجدت نفسها في أزمة! — Aroub Soubh عروب صبح (@bataleh) ٢٥ يناير، ٢٠١٨

وكان المغردون قد ناقشوا العبء المادي المتزايد على المواطن الأردني عبر هاشتاغ #اقترح_ضريبه_على_الحكومه بعد فرض الحكومة الأردنية سلسلة ضرائب جديدة على بعض السلع والمنتجات الأسبوع الماضي.

وتصدر الهاشتاغ لائحة الهاشتاغات الأكثر تداولا في الأردن بعد ظهوره في أكثر من خمسة آلاف تغريدة في الأربع والعشرين ساعة الماضية.

بعد تغريدة عن "مرتزق" كويتي: #الكويت_السعوديه_مصير_واحد

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أما في الكويت، فما زال الخلاف على تويتر بين رئيس الهيئة الرياضية السعودية تركي آل شيخ والوزير الكويتي خالد الروضان يسيطر على النقاش عبر مواقع التواصل.

فبعد احتجاج الكويت أمس على وصف تركي آل شيخ الوزير الكويتي بأنه "مرتزق" بعد زيارته لقطر، دشن الكويتيون هاشتاغ #الكويت_السعوديه_مصير_واحد للتعبير عن تضامن الدولتين بالرغم من الخلافات بين السياسيين.

وغرد مستخدون سعودييون وكويتييون عن تاريخ الدولتين المشترك وضرورة الابتعاد عن الخلافات على تويتر التي قد تساهم في إضعاف العلاقة بين دول الخليج.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @sltane83 الملك فهد رحمة الله ...

أختصر كل ما نريد أن نقول

كلمته التي لا أحد يتجرأ على نسيانها وهي :

نحـن والـكويــت إمـا نـبـقــى ســواء أو نـنـتــهـي ســواء .

أكـبــر دلـيــل عـلى الـمـصـيــر الـواحــد

🇸🇦🇰🇼🇸🇦🇰🇼🇸🇦🇰🇼

#الكويت_السعوديه_مصير_واحد — مشعل العنزي🇰🇼 (@sltane83) ٢٥ يناير، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @mabelleq8 #الكويت_السعودية_مصير_واحد



نعم مصيرنا واحد وطريجنا واحد وقلبنا واحد وبلد واحد، مافي اي شخص يقدر يفرقنا ولا امعه يقدر يخرب علاقتنا بعض، متخلفين تويتر ماراح يأثرون على علاقتنا، واحنا اكبر من جذي، واحنا شعب واحد، والله لايفرقنا

🇸🇦🇰🇼🇸🇦🇰🇼🇸🇦🇰🇼🇸🇦🇰🇼🇸🇦🇰🇼🇸🇦🇰🇼 — 🇰🇼 (@mabelleq8) ٢٥ يناير، ٢٠١٨

وفتح الخلاف باب نقاش حول دور الكويت كـ"وسيط" في الأزمة الخليجية، فيما رأى البعض فيه انعكاساً لمدى الإخفاق الدبلوماسي في الأزمة.

في قطر: #الغا_حفل_باريس_هيلتون_مطلبنا

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أما في قطر، فطالب المغردون على تويتر بإلغاء الحفلة الموسيقية للعارضة والمغنية الأمريكية باريس هيلتون مشيرين إلى ما اعبروه "تناقضا" بين مبادئها ومبادئ الدولة.

وانتقد بعض المغردين الحفلة عبر هاشتاغ #الغا_حفل_باريس_هيلتون_مطلبنا مطالبين بمحاسبة منظميها.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @doha_qtri #الغا_حفل_باريس_هيلتون_مطلبنا

ههههههههه والله اني قطري اول مره اسمع بذي الخبر

ارجوا انكم تلغون عندكم

وزارة الترفيه

الي خلت بنات السعوديه يترقصون فالشوارع — خالد المعضادي🇶🇦 (@doha_qtri) ٢٥ يناير، ٢٠١٨

ومن جهة أخرى، قارن آخرون بين زيارتها وزيارات سابقة لعارضات وأمريكيات، أبرزهن ابنة الرئيس الأمريكي إيفانكا ترامب، وطرحوا أسئلة حول غياب أي نقاش حول "مبادئ" إيفانكا عند زيارتها لقطر.

ويأتي الهاشتاغ بعد حملات مشابهة على مواقع التواصل في دول الخليج، طالبت بإلغاء حفلة الفنانة شيرين عبدالوهاب وغيرها.