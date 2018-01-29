الحرس_الرياسي_يواجه_الشعب في اليمن وانتشار هاشتاغ #البلطجي_جبران في لبنان

قضايا اليوم: اشتباكات في محيط القصر الرئاسي بمدينة عدن بين قوات تابعة لحكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وانفصاليين تابعين لما يعرف بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي"، وتسريب فيديو لوزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل وهو يصف رئيس مجلس النواب نبيه بري بالبلطجي.

#الحرس_الرياسي_يواجه_الشعب

مصدر الصورة Getty Images Image caption العلاقات بين القوات التابعة للحكومة المعترف بها دوليا وانفصالي جنوب اليمن توترت مؤخرا

نبدأ من اليمن حيث سيطر انفصاليون في جنوب اليمن على مبان حكومية في عدن وسط اشتباكات عنيفة بين قوات موالية للرئيس عبد ربه منصور هادي وانفصاليين تابعين لما يعرف بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي".

وانتشر هاشتاغ #الحرس_الرياسي_يواجه_الشعب بشكل كبير في عدد من الدول الخليجية حاصدا أكثر من 29 ألف تغريدة ومتصدرا قائمة الهاشتاغات الأكثر انتشارا في هذه الدول ومنها السعودية.

واعتبر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن المعركة في عدن معركة أمنية ضد ألوية تجاوزت صلاحياتها وخرجت عن القانون، وأعتبر آخرون "أن حكومة بن دغر حكومة فاشلة وحكومة لفظها الشارع فلا مكان لها في شرعية الدولة".

وطالب آخرون التحالف الذي تقوده السعودية بإسقاط حكومة علي محسن الأحمر وليس بن دغر.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @rona2030 اذ ارد التحالف العربي تحرير صنعاءوشمال كامل عليه اسقاط علي محسن الاحمر وقيادات حزب الاصلاح الارهابي الذي تتزعم جبهات عده بدون تقديم اي نجاح يذكر — الله وكبر والعزه لله (@rona2030) ١٠ ديسمبر، ٢٠١٧

جبران باسيل يصف نبيه بري بالبلطجي

ومن اليمن نتوجه إلى لبنان حيث لا يزال الخلاف بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري قائما.

وسرب مقطع مصور لوزير الخارجية والمغتربين ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وهو يصف رئيس مجلس النواب نبيه بري "بالبلطجي".

وتداول المستخدمون مقطعا صوتيا آخر لباسيل يظهر فيه تطاوله على رئيس مجلس النواب على حد قولهم.

وبينما لم يحدد مكان أو زمان الفيديو الذي نشرته قناة "الجديد" اللبنانية.

وانتشر هاشتاغ #البلطجي_جبران بشكل كبير في لبنان حاصدا أكثر من 35 ألف تغريدة ومتصدرا قائمة الهاشتاغات الأكثر انتشارا فيها.

وعبر المغردون عن غضبهم لما جاء على لسان باسيل معتبرين التطاول على بري "خطا أحمر".