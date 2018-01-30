"#قزم_العهد" يشعل الطرقات اللبنانية و #العسكر_المفصولين_يناشدون_الملك في #السعودية

قضايا اليوم: إشعال الإطارات في لبنان احتجاجا على وصف الوزير جبران باسيل لرئيس مجلس النواب نبيه بري بـ"البلطجي"، وفي السعودية عدد من الأفراد والضباط المفصولين في قطاعات الأمن والقوات المسلحة يناشدون الملك سلمان بإعادتهم إلى الخدمة، وفي مصر خبر ترشح موسى مصطفى موسى للانتخابات.

قطع طرق وحرق إطارات احتجاجاً على كلام باسيل

مصدر الصورة Getty Images Image caption قطع طرق وحرق إطارات احتجاجاً على كلام باسيل

نبدأ تقريرنا من لبنان الذي اشتعلت شوارعه بالإطارات غضبا بعد تسريب فيديو لوزير الخارجية اللبناني ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل يصف فيه رئيس مجلس النواب ورئيس "حركة أمل" نبيه بري بـ"البلطجي".

وتجمع مناصرو الرئيس نبيه بري أمام بعض مراكز التيار الوطني الحر وعمدوا إلى إشعال الإطارات مرددين عبارات مؤيدة لبري ومسيئة لباسيل، في حين سمع إطلاق رصاص، قيل إنه تم من قبل عناصر حماية تابعة للتيار في مركز "ميرنا الشالوحي".

وبعد تصدر #البلطجي_جبران قائمة أكثر هاشاتغات انتشارا في لبنان أمس، أطلق المغردون هاشتاغا آخر بعنوان #قزم_العهد لتصل عدد المشاركات فيه إلى أكثر من 36 ألف تغريدة عبر خلالها المستخدمون عن غضبهم وطالبوا الوزير باسيل بالاعتذار وبالاستقالة.

وأطلق المستخدمون هاشتاغ #قزم_العهد في ظل وصف عدد من الشخصيات السياسية في "حركة أمل" وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل بأنه "قزم السياسة".

وكان السياسيون قد أشاروا في استخدامهم للعبارة إلى "جهل" و "صغر شأن" باسيل، على حد تعبيرهم، في عهد والد زوجته رئيس الجمهورية ميشال عون.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @auto1351 #قزم_العهد اقل ما هو مطلوب هو الإعتذار أولا علنا على جميع التلفزيونات.

وثانيا تقديم استقاله من وزارة الخارجيه لانه ليس على قدر المسؤوليه ثالثاً على أن يأتي إلى دولة الرئيس بري مطأطأً راسه ويبوس يد دولة #الرئيس_نبيه_بري ويطلب منه العفو.اذا كان عنده كرامه وأخلاق؟#البلطجي_جيران — Abu ali Moussa (@auto1351) ٢٩ يناير، ٢٠١٨

#العسكر_المفصولين_يناشدون_الملك

وفي السعودية ناشد عدد من الأفراد والضباط المفصولين في قطاعات الأمن والقوات المسلحة الملك سلمان بإعادتهم إلى الخدمة وعبروا عن حبهم لوطنهم ورغبتهم في خدمته والدفاع عنه واستعدادهم لبذل أرواحهم فداء له، راجين الملك التدخل لحل مشكلتهم ومشكلة عوائلهم وأبنائهم.

وانتشر هاشتاغ #العسكر_المفصولين_يناشدون_الملك في السعودية وتصدر قائمة الهاشتاغات الأكثر انتشارا في المملكة حاصدا أكثر من 11 ألف تغريدة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @abdauallhaldos1 #العسكر_المفصولين_يناشدون_الملك. انا من العسكر المفصولين من الامن العام بسبب غياب بس !! واقسم بالله العلي العظيم اني امر في ظروف لايعلم بها الا ربي سبحانه واعرف ان زملاىي المفصولين يمرون بها لاكن كلنا املٍ بعد الله في ولاة امورنا ان يجدون لنا حل في مشكلتنا — عبّدالـلـّه الًَـد وُ سـٰر يِ (@abdauallhaldos1) ٣٠ يناير، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @assf890 ياملك الحزم انا من ابنائك وخدمت ١٢سنهً وجلا من لايخطي واخذت جزاي قسم بالله وتحاكمتً وانتهت وبعد مااخذت جزاي قررت اتزوج ولله وتم وبعدها بسنه جاني نقل عند اهلي وتمت ترقيته قيم بالله وبعد ماتعدل اموري اتفاجا بفصلي من عملي وانا يتيم ومتزوج #العسكر_المفصولين_يناشدون_الملك — انت تريد وانا اريد والله يفعل مايريد سبحانه (@assf890) ٣٠ يناير، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @al_manfalote #العسكر_المفصولين_يناشدون_الملك والله أنا مفصول من ١٢ سنه وإلى الحين ماعدلت مهنتي فياحبذا لو ترجعوني لعملي وبدون راتب بس حولوني للحد الجنوبي على الأقل أستشهد أحسن من إني أفطس على سريري — المنفلوطي (@al_manfalote) ٣٠ يناير، ٢٠١٨

#موسي_مصطفي_موسي

وفي مصر شفل خبر ترشح موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد المصري لسباق الرئاسة قبل دقائق من إغلاق باب الترشح، ليصبح المرشح الوحيد المنافس للرئيس السيسي بعد انسحاب كافة المرشحين المحتملين، مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتشر هاشتاغ #موسي_مصطفي_موسي على تويتر حاصدا أكثر من 11 ألف تغريدة عبر خلاله المستخدمون بسخرية على الترشح معتبرين ما حصل فضيحة.