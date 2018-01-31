الإحاطة بالقصر الرئاسي في #عدن تهيمن على اهتمامات المغردين

قضايا اليوم: الأزمة اليمنية والإحاطة بالقصر الرئاسي في مدينة عدن، وسعي روسيا لحل الأزمة السورية عبر إطلاق مؤتمر سوتشي (مؤتمر الحوار الوطني السوري)، والانتخابات الرئاسية المصرية.

الأزمة اليمنية

مصدر الصورة Getty Images Image caption الأزمة اليمنية

نبدأ تقريرنا اليوم من اليمن حيث أحاط الانفصاليون في جنوب اليمن بالقصر الرئاسي في مدينة عدن عقب اشتباكات مع حلفائهم السابقين من القوات الحكومية.

ويعتقد أن رئيس الوزراء أحمد بن دغر وأعضاء في حكومته موجودون داخل مجمع القصر الرئاسي.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @abdulazizbam ياخي تضحك على مين ، شايفنا هبلان ، المجلس الانتقالي الجنوبي هو المسيطر على عدن بأكملها باستثناء حكومة بن دغر المحاصرة داخل القصر الرئاسي ،، ترى العالم قرية صغيرة كفا كذباً بتضحك على مين ، روحوا أطفئوا نار فتنة الحوثي بدل مناكفة من طهر أرضه من الحوثي الايراني — البحتري ملكي 👑 🇸🇦 (@abdulazizbam) ٣٠ يناير، ٢٠١٨

وتجلت ردود الفعل على الأزمة في جنوب اليمن بشكل واضح عبر مواقع التواصل الاجتماعي اذ ظهرت كلمة عدن في أكثر من 100 ألف تغريدة على مدار 24 ساعة الماضية، لتتصدر قائمة أكثر الكلمات تداولا على موقع تويتر في عدد من الدول العربية.

وتعددت الآراء حول الأزمة. فغرد مستخدم: "إن ما يجري في عدن سببه تواطؤ التحالف" بينما قال آخر: "ما يجري هو انتحار أخير للمجلس الانتقالي الجنوبي وكل من يدعمه ويقويه ضد الشرعية".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @_mohammedtamimi ما يجري في عدن سببه تواطؤ التحالف

فإما أن يكون التحالف مع الشرعية في كل مكان أو يترك فضالة في اليمن — محمد التميمي (@_mohammedtamimi) ٢٩ يناير، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AHMED_ALSABAI حتى لو كانت الشرعية في #عدن ضعيفة ولا تملك مدرعات إماراتية، فهي التي ستنتصر حتى بالأعصي والحجارة، لأن الحق معها، والمشروعية معها، والوطن والاقليم معها. ما يجري هو انتحار أخير للمجلس الانتقالي الجنوبي وكل من يدعمه ويقويه ضد الشرعية . — أحمد الصباحي (@AHMED_ALSABAI) ٢٩ يناير، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @alwhbani20 سكوت السعودية على ما يجري في عدن يظهر مدى رضاها و موافقتها لما يجري و تنسيقها مع الإمارات بدعم المجلس الانتقالي ضد الشرعية — مختار الوهباني (@alwhbani20) ٢٩ يناير، ٢٠١٨

#سوتشي

ومن اليمن ننتقل إلى مؤتمر سوتشي (مؤتمر الحوار الوطني السوري)في روسيا.

ومع انطلاق المؤتمر أطلق المغردون هاشتاغ #سوتشي الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في عدد من الدول العربية حاصدا أكثر من 12 ألف تغريدة عبر خلالها المستخدمون عن آرائهم المؤيدة والمعارضة للمؤتمر.

#انزل_شارك_صوتك_هيفرق

أخيرا نذهب إلى مصر حيث انتشر هاشتاغ #انزل_شارك_صوتك_هيفرق لحث المواطنين المصريين على التصويت.

وغلب استخدام الهاشتاغ من قبل المؤيدين لانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسة ثانية.

إلا أن البعض استخدم الهاشتاغ للسخرية معتبرين أن نتيجة الانتخابات معروفة سلفا وأن التصويت أو عدمه لن يحدث فارقا.

وحصد #انزل_شارك_صوتك_هيفرق أكثر من 15 ألف تغريدة ليتصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في مصر.