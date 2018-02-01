ست سنوات على أحداث بورسعيد الدامية ومغردون يطلقون #JFT74

قضايا اليوم: الذكرى السادسة لحادثة ملعب بورسعيد التي راح ضحيتها 74 مشجعا للنادي للأهلي في مباراته أمام المصري، وظاهرة "خسوف القمر" الفلكية التي شهدتها عدة دول في العالم مساء الأمس، وإصدار محكمة بحرينية أحكاما بالإعدام والسجن لفترات متفاوتة بحق 60 شخصا في تهم تتعلق بـ "الإرهاب".

الذكرى السادسة لحادثة ملعب بورسعيد

مصدر الصورة Getty Images Image caption الذكرى السادسة لحادثة ملعب بورسعيد

نبدأ من مصر ومن الذكرى السادسة لحادثة ملعب بورسعيد التي راح ضحيتها 74 مشجعا للنادي للأهلي في مباراته أمام المصري بمسابقة الدوري التي تم إلغاؤها بسبب الفاجعة التي وقعت في الأول من فبراير/شباط في العام 2012.

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وأطلق مشجعو النادي الأهلي ومحبو كرة القدم في مصر حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، أعربوا من خلالها عن حزنهم وتذكرهم لضحايا الحادثة.

ودشن مستخدمو موقع تويتر هاشتاغ #JFT74 الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في مصر حاصدا أكثر من 14 ألف تغريدة. وهاشتاغ آخر بعنوان #سنخلد_ذكراكم74_حتي_نلقاكم والذي حصل على أكثر من 10 ألف تغريدة.

وحرص العديد من نجوم كرة القدم المصرية على توجيه نعي للضحايا على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي .

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @trikaofficial شهداء النادي الاهلي هم رمز الإيثار والوفاء ايّام الدنيا كلها تنادي باسمائهم وتحكي قصصهم من يوسف البطل إليّ أنس الصغير . يا راحلين وقد سكنتم جوارحنا ليت الفراق ماكان ولا كانت مأسينا — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) ٣١ يناير، ٢٠١٨

#خسوف_القمر #SuperBlueBloodMoon

وننتقل إلى ظاهرة "خسوف القمر" الفلكية التي شهدتها عدة دول في العالم مساء الأمس، والتي تحدث عندما يحجب ظل الأرض ضوء الشمس المنعكس من القمر في الأوضاع العادية.

واحتلت هذه الظاهرة مواقع التواصل الاجتماعي اذ حصد هاشتاغ #SuperBlueBloodMoon أكثر من مليون تغردة عالميا وهاشتاغ #خسوف_القمر أكثر من 158 ألف تغريدة عربيا، نشر خلالها المستخدمون صورا لخسوف القمر من حول العالم.

أحكام إعدام وسجن في البحرين

وأخيرا نتوجه إلى البحرين حيث أصدرت محكمة بحرينية أحكاما بالإعدام والسجن لفترات متفاوتة بحق 60 شخصا في تهم تتعلق بـ "الإرهاب"، مما أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتشر هاشتاخ #البحرين على موقع تويتر حاصدا أكثر 15 ألف تغريدة، تفاوتت من خلاله الآراء بين مؤيد ومعارض لقرارات المحكمة.