ست سنوات على أحداث بورسعيد الدامية ومغردون يطلقون #JFT74
قضايا اليوم: الذكرى السادسة لحادثة ملعب بورسعيد التي راح ضحيتها 74 مشجعا للنادي للأهلي في مباراته أمام المصري، وظاهرة "خسوف القمر" الفلكية التي شهدتها عدة دول في العالم مساء الأمس، وإصدار محكمة بحرينية أحكاما بالإعدام والسجن لفترات متفاوتة بحق 60 شخصا في تهم تتعلق بـ "الإرهاب".
الذكرى السادسة لحادثة ملعب بورسعيد
نبدأ من مصر ومن الذكرى السادسة لحادثة ملعب بورسعيد التي راح ضحيتها 74 مشجعا للنادي للأهلي في مباراته أمام المصري بمسابقة الدوري التي تم إلغاؤها بسبب الفاجعة التي وقعت في الأول من فبراير/شباط في العام 2012.
وأطلق مشجعو النادي الأهلي ومحبو كرة القدم في مصر حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، أعربوا من خلالها عن حزنهم وتذكرهم لضحايا الحادثة.
ودشن مستخدمو موقع تويتر هاشتاغ #JFT74 الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في مصر حاصدا أكثر من 14 ألف تغريدة. وهاشتاغ آخر بعنوان #سنخلد_ذكراكم74_حتي_نلقاكم والذي حصل على أكثر من 10 ألف تغريدة.
وحرص العديد من نجوم كرة القدم المصرية على توجيه نعي للضحايا على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي .
#خسوف_القمر #SuperBlueBloodMoon
وننتقل إلى ظاهرة "خسوف القمر" الفلكية التي شهدتها عدة دول في العالم مساء الأمس، والتي تحدث عندما يحجب ظل الأرض ضوء الشمس المنعكس من القمر في الأوضاع العادية.
واحتلت هذه الظاهرة مواقع التواصل الاجتماعي اذ حصد هاشتاغ #SuperBlueBloodMoon أكثر من مليون تغردة عالميا وهاشتاغ #خسوف_القمر أكثر من 158 ألف تغريدة عربيا، نشر خلالها المستخدمون صورا لخسوف القمر من حول العالم.
أحكام إعدام وسجن في البحرين
وأخيرا نتوجه إلى البحرين حيث أصدرت محكمة بحرينية أحكاما بالإعدام والسجن لفترات متفاوتة بحق 60 شخصا في تهم تتعلق بـ "الإرهاب"، مما أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وانتشر هاشتاخ #البحرين على موقع تويتر حاصدا أكثر 15 ألف تغريدة، تفاوتت من خلاله الآراء بين مؤيد ومعارض لقرارات المحكمة.