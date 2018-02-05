محمد_صلاح يلبي أمنية طفل ويمنحه قميصه

محمد صلاح يلبي طلب طفل ويمنحه قميصه بعد انتهاء مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي.

مصدر الصورة @FilGoal twitter Image caption الطفل الذي أعطاه محمد صلاح قميصه بعد المباراة

لبى نجم المنتخب المصري ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح طلب طفل من عشاق الفريق الأحمر.

منح صلاح الطفل القميص الذي خاض به مباراة فريقه مع توتنهام ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدورى الإنجليزى الممتاز، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 2-2 وسجل صلاح خلالها هدفين.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @DeanCoombes Mo Salah the Egyptian king comes over regardless of the result to give a kid his shirt who held a sign with his name for 90 minutes #LFC 😊😊😊😊 pic.twitter.com/GbmlSTSnUN — Dean Coombes (@DeanCoombes) ٤ فبراير، ٢٠١٨

وكان الطفل قد حمل طوال المباراة التي دامت 90 دقيقة لافتة كتب عليها ''MO SALAH CAN I HAVE YOUR SHIRT PLEASE'' أي : "مو صلاح هل يمكنني الحصول على قميصك؟".

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع الفيديو وصور الطفل بشكل كبيىر حتى تجاوز عدد التغريدات التي حملت اسم محمد صلاح بالعربية 30 ألف تغريدة وباللغة الإنكليزية 253 ألف تغريدة.

وأكد المستخدمون في تغريداتهم على إنسانية اللاعب المصري وعبروا عن حبهم له بالإضافة إلى الإشادة بالأداء الرائع الذي قدمه خلال المباراة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @MOHAMEDHAREDY39 طفل يرفع لافته

يطلب قميص محمد صلاح

بعد انتهاء مباراة ليفربول وتوتنهام

شاهد محمد صلاح يعطيه في لقطه أنسانيه رائعه pic.twitter.com/z44IfA5Nft — MOHAMED HAREDY 🇪🇬 (@MOHAMEDHAREDY39) ٥ فبراير، ٢٠١٨

وهذه ليست أول مرة يهدي فيها محمد صلاح قميصه.

فبعد انتشار صورة طفل مصري يرتدي جلبابا كتب عليه بالقلم "محمد صلاح رقم 10"، أهدى صلاح القميص الذي يرتديه مع ليفربول إلى الطفل.