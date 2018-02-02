"منصوراصورس": مغردون مصريون يسخرون من تسمية الديناصور المكتشف

مغردون مصريون يسخرون من تسمية ديناصور مكتشف حديثا في مصر، وفي الخليج جدل حول شاعر قطري أدلى بقصيدة تشيد بالعاهل السعودي عبر هاشتاغ #ابن_فطيس_يمثل_شرفاء_قطر.

"منصوراصورس"

مصدر الصورة McAfee, Carnegie MNH

نبدأ تقريرنا اليوم من مصر حيث يستمر اهتمام مستخدمي مواقع التواصل بعثور فريق من العلماء المصريين على نوع جديد من الديناصورات في صحراء مصر.

وسُمي الديناصور الجديد "منصوراصورس" الذي عاش في إفريقيا منذ 80 مليون عام.

وبينما أشاد كثير من المستخدمين بالاكتشاف الجديد، سخر البعض من الاسم الذي أطلق على الديناصور.

وكتب أحد المستخدمين: "موضوع اكتشاف فريق بحثي من جامعة المنصورة لديناصور لقوا حفرياته في الواحات ده عظيم ... بس موضوع إن اسم الديناصور منصوراصورس ده مش ممكن يعدي بسهولة كدا".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ranahelmyrona اللى بيتريقوا ع اسم الديناصور وهما مش فاهمين حاجه 😂😂

مفيش ديناصور بيكتشفوه باسمه هما اللى بيسموه زى البيبى لما بيتولد كده بتسموه 😊 وقاعده معروفه عندنا اى ديناصور اخر مقطع فيه بيكون صورس

فطبيعى دكتور والفريق اللى معاه جامعة المنصورة فيسموه منصوراصورس❤😍

ايه اللى مضايقكم 😂 — ranahelmy (@ranahelmyrona) ٣٠ يناير، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Qalmoush الديناصور اللي اسمه منصوراصورس ده من المنصورة؟

- عشان اسمه؟

لا عشان ديناصور بالجمال ده لازم يكون من المنصورة — Marwan El-Qalmoush (@Qalmoush) ٣١ يناير، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Salamonty_ المذيعة: بصفتك مواطن واعي ومتابع الأحداث أول بأول، قول لنا ايه رأيك في الاكتشاف الأخير منصوراصورس؟

المواطن الواعي: حتى انتي!

اسمه موسى مصطفى موسى يا أبلة، احنا ما صدقنا حفظنا اسمه. — العُمدة. (@Salamonty_) ٣١ يناير، ٢٠١٨

وسُمي الديناصور نسبة إلى مدينة المنصورة المصرية التي ينتمي إليها فريق البحث الذي نجح في العثور على الحفريات.

#ابن_فطيس_يمثل_شرفاء_قطر

وننتقل إلى الخليج حيث يثير شاعر قطري حضر حفل الملك بن عبد العزيز للإبل جدلا في أوساط مستخدمي مواقع التواصل بالخليج إذ يحظى بإشادة السعوديين وانتقاد القطريين.

وانتشر فيديو يظهر الشاعر وهو يلقي القصيدة التي مدح فيها العاهل السعودي.

وأشاد السعوديون بالقصيدة التي ألقاها بن فطيس مستخدمين هاشتاغ #ابن_فطيس_يمثل_شرفاء_قطر الذي ورد عليه أكثر من أربعين ألف تغريدة منذ ظهوره.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @saudq1978 ترحيب حار من الحضور في #مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل بممثلي قطر العزيزة وبمقدمتهم الشيخ سلطان بن سحيم ال ثاني والشيخ مبارك بن خليفة ال ثاني وعدد كبير من ال ثاني الكرام ووجهاء وأهل قطر والشاعر القطري الكبير محمد بن فطيس المري يشعل الحماس بقصيدة عصماء. #ابن_فطيس_يمثل_شرفاء_قطر — سعود القحطاني (@saudq1978) ١ فبراير، ٢٠١٨

كما أشاد به القطري سلطان بن سحيم آل ثاني في تغريدة عبر حسابه على تويتر.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @sultansalthani #ابن_فطيس_يمثل_شرفاء_قطر

الكثير مِن شرفاء قطر في الداخل تم التضيق عليهم ولم يستطيعوا ان يبينوا موقفهم مما يحدث وهم لايقلون مروءة وشجاعة عمن صدعوا بالحق من الخارج ونسأل الله ان يجمع شملنا على العز والحق — سلطان سحيم آل ثاني (@sultansalthani) ١ فبراير، ٢٠١٨

بينما انتقده القطريون واصفين إياه بالخائن.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @alkaldi_qtr هذا دليل انه السعوديه مافي شاعر كفو يلقى قصيدة في مهرجان جابو قطري هههههههه حتى لو انه خاين بلاده وجماعته لكنه قطري 🤣🤣 #ابن_فطيس_يمثل_شرفاء_قطر — محمد الخالدي🇶🇦💪🏻 (@alkaldi_qtr) ١ فبراير، ٢٠١٨