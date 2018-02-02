"منصوراصورس": مغردون مصريون يسخرون من تسمية الديناصور المكتشف
مغردون مصريون يسخرون من تسمية ديناصور مكتشف حديثا في مصر، وفي الخليج جدل حول شاعر قطري أدلى بقصيدة تشيد بالعاهل السعودي عبر هاشتاغ #ابن_فطيس_يمثل_شرفاء_قطر.
"منصوراصورس"
نبدأ تقريرنا اليوم من مصر حيث يستمر اهتمام مستخدمي مواقع التواصل بعثور فريق من العلماء المصريين على نوع جديد من الديناصورات في صحراء مصر.
وسُمي الديناصور الجديد "منصوراصورس" الذي عاش في إفريقيا منذ 80 مليون عام.
وبينما أشاد كثير من المستخدمين بالاكتشاف الجديد، سخر البعض من الاسم الذي أطلق على الديناصور.
وكتب أحد المستخدمين: "موضوع اكتشاف فريق بحثي من جامعة المنصورة لديناصور لقوا حفرياته في الواحات ده عظيم ... بس موضوع إن اسم الديناصور منصوراصورس ده مش ممكن يعدي بسهولة كدا".
وسُمي الديناصور نسبة إلى مدينة المنصورة المصرية التي ينتمي إليها فريق البحث الذي نجح في العثور على الحفريات.
#ابن_فطيس_يمثل_شرفاء_قطر
وننتقل إلى الخليج حيث يثير شاعر قطري حضر حفل الملك بن عبد العزيز للإبل جدلا في أوساط مستخدمي مواقع التواصل بالخليج إذ يحظى بإشادة السعوديين وانتقاد القطريين.
وانتشر فيديو يظهر الشاعر وهو يلقي القصيدة التي مدح فيها العاهل السعودي.
وأشاد السعوديون بالقصيدة التي ألقاها بن فطيس مستخدمين هاشتاغ #ابن_فطيس_يمثل_شرفاء_قطر الذي ورد عليه أكثر من أربعين ألف تغريدة منذ ظهوره.
كما أشاد به القطري سلطان بن سحيم آل ثاني في تغريدة عبر حسابه على تويتر.
بينما انتقده القطريون واصفين إياه بالخائن.