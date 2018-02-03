#بارين_كوباني: جسد امرأة لخص بشاعة الحرب في سوريا
غضب بعد نشر فيديو "تمثيل" بجثة مقاتلة كردية في عفرين، ومنع أسر تاورغاء الليبية من العودة إلى منازلها، وتوقيف نساء خلعن الحجاب بأماكن عامة في إيران، في مقدمة الموضوعات التي شدت انتباه المغردين العرب.
#بارين_كوباني: امرأة لخصت بشاعة الحرب في سوريا
تداول مغردون سوريون بكثافة فيديو يظهر جثة مضرجة بالدماء ومشوهة لمقاتلة كردية قرب مدينة عفرين، مشعلا بذلك جدلا حادا بين أنصار طرفي النزاع على تويتر.
وتمحور النقاش حول ما إذا كانت المقاتلة الملقبة بـ" بارين كوباني" قد فجرت نفسها ما أدى إلى تشويه جسدها، أم أن أفرادا من فصائل المعارضة السورية قطعوا ثدييها ومثلوا بجثتها.
وتناقل المغردون الفيديو عبر مجموعة هاشتاغات أبرزها هاشتاغ #بارين_كوباني وهاشتاغ #عفرين_منتصرة وهاشتاغ # عفرين.
وفي الوقت الذي رأى فيه مغردون أن الفيديو لخص بشاعة ووحشية الحرب في سوريا التي خالفت أخلاقيات الحرب، حمل آخرون الجيش الحر مسؤولية ما حدث للمقاتلة الكردية، في حين شكك البعض الآخر في محتوى الفيديو ووصفوه بالدعاية الحربية.
#تاورغاء_حق_العودة
تجدد الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا عن معاناة أهالي مدينة تاورغاء بعدما منعهم مسلحون من العودة إلى منازلهم.
وتطارد جماعات مسلحة سكان تاورغاء بعدما استخدمت القوات الموالية لمعمر القذافي المدينة في هجومها على مدينة مصراتة خلال أحداث 2011.
وقد نزح نحو 40 ألف شخص عن بلدتهم منذ أكثر من 6 أعوام، وسكنوا مخيمات في أنحاء ليبيا.
وفي هذا السياق، أطلق مغردون ونشطاء هاشتاغ بعنوان #تاورغاء_حق_العودة، استنكروا من خلاله المضايقات التي يتعرض لها سكان المدينة وطالبوا كافة أطراف الصراع في ليبيا بدرء الخلافات وطي صفحة الماضي.
كما تناقل مغردون صورا وشهادات توثق "الظروف القاسية" التي يمر بها سكان تاورغاء النازحون.
#زنان_خیابان_انقلاب.. من هاشتاغ إيراني إلى حملة عالمية
تحولت "ويدا موحدي" الفتاة التي خلعت حجابها في شارع بالعاصمة الإيرانية، إلى "أيقونة" بالنسبة لبعض الشابات الإيرانيات اللواتي حذون حذوها، وخرجن للشارع وخلعن الحجاب، احتجاجا على فرضه في بلدهن.
وقد تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية صورا لنساء ظهرن في طهران دون حجاب. كما انتشرت على تويتر صور لنساء يرتدين التشادور " العباءة السوداء" ويحملن لافتات ضد اجبارية ارتداء الحجاب .
ولكن رد السلطات الإيرانية على تلك التحركات جاء سريعا، إذ أوقفت شرطة طهران نحو ثلاثين امرأة كشفن عن رؤوسهن في مكان عام.
وفي غضون ذلك، تتواصل حملة #زنان_خیابان_انقلاب على موقع تويتر، إذ أعربت العديد من الناشطات حول العالم عن تضامنهم مع المتظاهرات في إيران و أكدن على ضرورة احترام حرية اللباس.
كما نشر المتفاعلون مع هاشتاغ #FreeHijabProtesters " أو ما ترجمته أطلقوا سراح المحتجات على الحجاب" صورا لنشطاء أجانب من الجنسين في وقفة تضامنية مع الفتيات وهم يرفعون عصيا عليها حجاب، تعبيرًا عن تضامنهم مع الفتيات اللواتي لا يرغبن بارتداء غطاء الرأس.
وقد ضم الهاشتاغ مشاركات من الدول العربية.
#السعوديه_الامارات_بلد_واحد
تصدر هاشتاغ "#السعوديه_الامارات_بلد_واحد" موقع تويتر في عدد من بلدان الخليج، على رأسها السعودية والإمارات، مسجلا 81 ألف تغريدة.
يأتي هذا بعد تردد أنباء عن خلاف بين الرياض وأبو ظبي، حيال الأزمة في عدن اليمنية.
ورد وزير الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، على تلك الأنباء في سلسلة تغريدات، بين فيها موقف بلاده من إعادة الشرعية في اليمن، وانتقد بعض وسائل الإعلام العربية واتهمها بإثارة الفتنة بين البلدين.
و أكد المتفاعلون مع هاشتاغ #السعوديه_الامارات_بلد_واحد عن متانة العلاقات بين البلديين في وجه ما وصفوه بالمحاولات التي أطلقتها "دول معادية" لإثارة الفتنة بين السعودية والإمارات، وفق تعبيرهم.
في المقابل، انتقد مغردون يمنيون الدور الإماراتي في بلادهم لما رأوا فيه من تهديد للثورة واستبعاد للحكومة الشرعية في البلاد، على حد تعبيرهم.