حاسبوا_امير_موسوي في الجزائر و حمزة لبيض يفوز بـ "#ذي_فويس_كيدز"

موضوعات عديدة استوقفت المغردين العرب، لعل أبرزها، زيارة الرئيس المصري إلى سلطنة عمان، ودعوات لطرد دبلوماسي إيراني من الجزائر، إضافة إلى فوز المغربي حمزة لبيض في مسابقةThe Voice Kids.

السيسي في سلطنة عمان

استحوذت زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى مسقط على تعليقات المغردين في سلطنة عمان ومصر.

مصدر الصورة Getty Images Image caption الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى في زيارة رسمية لسلطنة عمان تعقبها زيارة للإمارات

ودشن مغردون عمانيون عدة هاشتاغات أبرزها "#السلطنة ترحب بالرئيس المصري" و "#عمان ترحب بمصر الكنانه". كما شاع استخدام #السيسي و #سلطنة_عمان على تويتر.

وتنوعت آراء المغردين إزاء زيارة السيسي، فقد رحب مغردون عمانيون به ونوهوا بأهمية وثقل مصر في المنطقة، بينما رفض آخرون زيارته لبلدهم، وقدم البعض الآخر قراءاتهم الخاصة في تداعيات الزيارة على أزمة الخليج.

وعلق المغرد سعيد الغيلاني، بالقول: "زيارة السيسي ربما تؤثر في #الأزمة_الخليجية ، خصوصاً أن مصر طرف فيها، ولعلها في مصلحة المنطقة، لذلك لا ينبغي التشاؤم من الزيارة، وأيضاً لا نبالغ في تقدير إيجابياتها، واثق بأن سلطان البلاد يعمل دائماً لمصلحة السلام وتهدئة التوترات في المنطقة."

أما عادل المعشني، فكتب: "العلاقات بين النظامين في السلطنة و #مصر لم تتغير منذ السبعينات وخاصة بعد قرار #عمان عدم قطع علاقاتها بمصر بعد توقيع القاهرة لاتفاقية كامب ديفيد خلافاً للدول العربية الأخرى. لذلك فزيارة #السيسي القادمة تأتي في هذا الإطار.".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @NabhaniAli الرئيس السيسي لا يمثل نفسه في هذه الزيارة بل يمثل دولة كبيرة لها ثقل سياسي عربي منذ الأزل وأعتقد أن الجدال عقيم بين من معه ومن ضده و #عُمان_ترحب_بمصر_الكنانة وبكل من يطأ تبرها الطاهر. — علي عبدالله🇴🇲 (@NabhaniAli) ٢ فبراير، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @aboamjad9090 #عمان_ترحب_بمصر_الكنانه



البعض هنا به من الغباء مالا يطاق

من متى كانت عمان لا ترحب بضيوفها?

سياسة السيسي نحن ليس لنا دخل بها

هو حر في بلاده والمصريين اعلم به

مرحبا بملك مصر العظيم — ابو أمجد (@aboamjad9090) ٣ فبراير، ٢٠١٨

#حاسبوا_امير_موسوي: ما قصة الدبلوماسي الإيراني في الجزائر؟

طالب مغردون جزائريون بمحاسبة الدبلوماسي الإيراني أمير موسوي بعد تصريحات اعتبروها تطاولا على زوجة الرئيس السابق هواري بومدين.

مصدر الصورة Twitter

وقد أثار موسوي غضب بعض الجزائريين بعد تهجمه على أرملة الرئيس الراحل هواري بومدين، واتهمها بـ "التخندق" في صف المعارضة الإيرانية.

وكانت مواقع الكترونية عربية نشرت خبرا يفيد بأن أنيسة بومدين، زوجة الرئيس الجزائري الراحل قد شاركت في لقاء للمعارضة الإيرانية بباريس، السبت 27 يناير/كانون الثاني الماضي 2018.

ولا يزال هاشتاغ #حاسبوا_امير_موسوي يحتل مراكز متقدمة في لائحة الهاشتاغات الأكثر استخداما، إذ سجل أكثر من 12 ألف تغريدة.

ورأى بعض المغردين في تصريحات الموسوي تجاوزا للأعراف الدولية وإهانة لرمز من رموز الجزائر ، إلا أن آخرين قللوا من تصريحات موسوي واتهموا أطرافا خارجية بمحاولة إقحام الجزائر في صراعات إقليمية، على حد قولهم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Mibou25 #حاسبوا_امير_موسوي

من يريدون أن يطردوا المستشار الثقافي لسفارة إيران لا يملكون مبرر سياسي سوى إعجابهم برئيس توفي منذ عقود ،والله وحده أعلم ماذا خفي في فترة حكمه، زوجته ليست رمزا للجزائر وموقفها لا يمثل موقف الدولة الجزائرية، وتصريح موسوي موقف طبيعي لدبلوماسي يدافع عن خيارات شعبه — The Algerian@ (@Mibou25) ٢ فبراير، ٢٠١٨

#نازح_وليس_سائح :يسلط الضوء على معاناة نازحي إدلب

أطلق نشطاء سوريون حملة #نازح_وليس_سائح تنديدا بارتفاع أسعار البيوت وإيجاراتها في مدينة إدلب.

مصدر الصورة AFP Image caption لاجىء سوري يفترش الأرض أمام منزل مؤقت في مدينة سيرجيلا الأثرية غربي محافظة إدلب.

ويقول القائمون على الحملة إن هدفهم تحذير النازحين في إدلب ممن وصفوهم بالمتحايلين الذين رفعوا سعر الإيجار واستغلوا ظروف الحرب للتجارة.

و تفاعل رواد موقع فيسبوك مع الحملة، إذا طالبوا المنظمات الإغاثية و"حكومة الائتلاف المعارض"، العاملة في مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام" التابعة لجبهة النصرة، بالتدخل وإنهاء معاناة النازحين في تلك المنطقة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @abdalhalemsm خرجت من مدينة القصير مرغما

اتجهت الى يبرود ومن ثم قاره وبعدها دخلت الحدود اللبنانيه لأصل الى عرسال في لبنان وبعدها خرجت مرغما ودخلت سوريا في مناطق المعارضه في الشمال المحرر

طيلة هذه السنوات لم اكن الا مرغما فانا لاجىء ونازح وليس سائح ..#نازح_وليس_سائح — عبدالحليم شمس الدين (@abdalhalemsm) ٢ فبراير، ٢٠١٨

كما تداول نشطاء منشورات تفيد بأن إيجار بعض البيوت فاق الـ 200$ دولار أمريكي ما اضطر بعض النازحين إلى الإقامة في المخيمات.

واغتنم نشطاء الفرصة للحديث عن "الحالة المزرية" لبعض العائلات، ونقل بعضهم شهادات نازحين في المنطقة قالوا إنهم يعانون من عوز شديد ونقص في الموارد الغذائية والصحية. مضيفين أن الكثير منهم يفترش الأرض بين الأحراش.

#ذي_فويس_كيدز: يجدد النقاش حول برامج المواهب

شغل فوز الطفل المغربي حمزة الأبيض، بلقب أجمل صوت ، في برنامج TheVoiceKids، رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد اعتلى هاشتاغ #ذي_فويس_كيدز لائحة الهاشتاغات الأكثر تداولا في عدد من الدول العربية.

وتباينت آراء المغردين بشأن فوز حمزة وفكرة البرنامج. فمن المغردين من فرح لفوز حمزة وعده " انتصارا مستحقا" ودليلا على نزاهة البرنامج خاصة بعد الهجوم الذي طاله على إثر خروج عدة أطفال سوريين من المسابقة دفعة واحدة، في حين انتقد آخرون البرنامج واعتبروه "فارع المحتوى لا ينمي عقول ومواهب الأطفال"، وفق تعبيرهم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @HanyHas41475149 #MBCTheVoiceKids

حاسس بظلم وتزوير ف البرنامج ده ازاي يعني اشرقت تخسر . صوتها اقوي الف مره من حمزه وتستاهل اللقب .

فاشل فاشل البرنامج ده .

نفس سيناريو الموسم الي فات كسب الي لا يستحق المكسب 😡😡 — عمو هاني 🔞 (@HanyHas41475149) ٣ فبراير، ٢٠١٨

ويأتي فوز حمزة لبيض بعد عشرة أسابيع من المنافسة على لقب أجمل صوت في الموسم الثاني لبرنامج المواهب المخصص للأطفال من سن سبعة أعوام إلى 14 عاما.

وتنافس ستة مشتركين على اللقب بعدما اجتازوا كل الاختبارات بنجاح وتأهلوا إلى الحلقة الختامية.

وضمت الجولة النهائية مواهب من كل من مصر والعراق واليمن والمغرب والسعودية ولبنان.