المغردون العرب يناقشون حفل الـ #SuperBowl الأمريكي

انشغل المغردون العرب بموضوعات عديدة أبرزها تعليقات حول نهائي "السوبر بول" الأمريكي ونقاش في الأردن عن ارتفاع أسعار الكهرباء للمرة الثانية واحتفال مغربي بفوز المنتخب بلقب #CHAN2018.

تعليقات عربية حول الـ"سوبر بول" على تويتر

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سيطرت مباراة نهائي دوري كرة القدم الأمريكية، أو ما يسمى بالـ "سوبر بول"، على مواقع التواصل عالميا وفي عدد من الدول العربية، منها مصر والإمارات وقطر.

وتداول المغردون صورا لفريق الـ"إيغلز" الذي فاز بلقب السوبر بول للمرة الأولى في تاريخه.

وجاء ذلك على عكس توقعات المغردين والمحللين، خاصة بعد إصابة اللاعب كارسون وينتز، الذي يعتبر من أبرز أعضاء الفريق.

وتداول آخرون الهاشتاغ بسخرية، متسائلين عن سبب انشغال الولايات المتحدة برياضة "مربكة" بدلا من الأحداث الرياضية العالمية "الأهم"، على حد تعبيرهم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @golnaralgamar استغرب الأمريكان بالرغم انهم في المقدمه في كل شي الا انهم مايحبون كرة القدم العالميه الي كل الشعوب مهووسه بها واكتفو بذي الرياضه😕🤔

#SuperBowl — نورة ✨ (@golnaralgamar) ٥ فبراير، ٢٠١٨

وتعد المباراة الحدث الأكثر مشاهدة في الولايات المتحدة، إذ تحصل على أكثر من 100 مليون مشاهدة كل عام.

وتصدر الحدث لائحة الهاشتاغات الأكثر تداولا في العالم، إذ ظهر في أكثر من 3 ملايين تغريدة على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية.

الأردنيون يتساءلون: #لوين_رايحين_فيك_يا_بلد ؟

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أما في الأردن، فظهر هاشتاغ #لوين_رايحين_فيك_يا_بلد في إطار ارتفاع سعر الكهرباء للمرة الثانية خلال شهرين، وبعد ساعات من قرار مماثل برفع أسعار المحروقات.

وتأتي الحملة على خلفية هاشتاغات مشابهة عبرت عن استياء المغردين الأردنيين من غلاء المعيشة والزيادات الضريبية والصعوبات المادية في البلد.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @saqerkhresat1 #لوين_رايحين_فيك_يا_بلد

بالأمس خرج الأردنيون احتجاجاً على غلاء الاسعار!

واليوم الحكومة ترفع أسعار المحروقات!

فعلاً ما بتستحوا ع حالكوا أقل ما فيها احترموا الناس اللي طلعت

ملقت — Saqer Khresat 🇯🇴 (@saqerkhresat1) ٣ فبراير، ٢٠١٨

ويشهد الأردن احتجاجات تطالب بإعادة النظر في القرارات الحكومية حول رفع الدعم عن الخبز ومشتقات البترول والضرائب.

وكان المغردون قد ناقشوا العبء المادي المتزايد على المواطن الأردني عبر هاشتاغي #شعبنا_زهق_من و #اقترح_ضريبه_على_الحكومه بعد فرض الحكومة الأردنية سلسلة ضرائب جديدة على بعض السلع والمنتجات.

المغرب يحتفل بالفوز في بطولة #CHAN2018

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أما في المغرب، فاحتفل المغردون بتتويج المنتخب المغربي بلقب بطولة إفريقيا للمحليين بعد فوزه على المنتخب النيجيري برباعية مساء أمس.

وانتشرت على مواقع التواصل صور لمشجعي الفريق ومقاطع فيديو تظهر الهدف الرابع الذي اختتم به أيوب الكعبي رباعية المغرب في الدقيقة 73.

وظهر هاشتاغ #CHAN2018 في أكثر من 80 ألف تغريدة على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية.