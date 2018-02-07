مدرسة مصرية تكافئ تلميذا متفوقا بـ"منشفة"... فما القصة؟
انشغل المغردون العرب اليوم بموضوعات مختلفة أبرزها: تكريم تلميذ مصري متفوق بهدية غريبة، وانتشار مقاطع فيديو في الإمارات للرئيسين المصري والإماراتي، ونقاش ساخن في السعودية حول زواج المسيار.
مدرسة مصرية تكافئ تلميذا متفوقا بـ"منشفة"
نبدأ تقريرنا اليوم من مصر حيث لا يزال النقاش يدور حول مدرسة في محافظة السويس ومكافأتها تلميذا متفوقا بإعطائه "منشفة".
وانتشرت على تويتر صورة "مؤمن" الطالب المتفوق في الصف الخامس الابتدائي مع هديته الغريبة، إذ تداولها المغردون أكثر من 3 آلاف مرة على مدى اليومين الماضيين.
وتناول المغردون الصورة بسخرية، معبرين عن تعجبهم من اختيار المدرسة للهدية من جهة، وواصفين الخطوة بأنها مخجلة ومعيبة.
ومن جهة أخرى، طرح المغردون أسئلة على المسؤولين في المدرسة وطالبوا بمحاسبتهم أو إطلاق حملة على مواقع التواصل للتبرع بأموال لشراء هدية جديدة وملائمة للطالب، على حد تعبيرهم.
وظهر رد مؤمن عبر الصحف المصرية المحلية أمس حيث عبر عن "فرحه" بالهدية و"استيائه" من تعليقات الناس عبر مواقع التواصل وما تضمنته من "سخرية" و "إهانة".
وكانت المدرسة قد أوضحت على لسان مديرها بأن تكريم التلاميذ في المدرسة يجري بشكل يومي، ولذلك تكون الهدايا رمزية وتحتوي أحيانا على رمز المحافظة.
في الإمارات: رئيسان ولقاء في المركز التجاري
أما في الإمارات، فانشغل المغردون بزيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للإمارات وذلك بعد زيارته لعمان أمس.
وانتشرت على تويتر مقاطع فيديو للرئيسين المصري والإماراتي عقب لقائهما في أبو ظبي يظهرهما في مطعم وفي مركز تجاري إماراتي.
وعلق المغردون على اللقاء "غير الرسمي"، على حد تعبيرهم، واصفينه بأنه يعكس العلاقة الوطيدة بين الرئيسين والدولتين ويعبر عن "القيادة والتواضع".
وتصدر هاشتاغ #الامارات_ترحب_بالسيسي لائحة الهاشتاغات الأكثر تداولا في الدولة، إذ ظهر في أكثر من 10 آلاف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.
في السعودية: #مسيار_للجادين_فقط_بسريه_تامه
أما في السعودية، فأطلق المغردون هاشتاغ #مسيار_للجادين_فقط_بسريه_تامه لفتح باب نقاش حول زواج المسيار - أي زواج يتضمن التنازل عن "السكن المشترك" و"النفقة". وأحدث الهاشتاغ انقساما واسعا بين المغردين.
فمنهم من وصف الزواج بأنه خيار عملي، ونشر تغريدات تعرض الزواج على المغردين بحسب "متطلبات" و"صفات" محددة.
وانتقد آخرون الهاشتاغ والفكرة، إذ رأوا فيهما تعارضا مع مبادئهم الدينية والاجتماعية ووصفوا هذا النوع من الزواج بأنه "زواج للجبناء" على حد تعبيرهم.
وظهر الهاشتاغ في أكثر من 50 ألف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.