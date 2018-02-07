مدرسة مصرية تكافئ تلميذا متفوقا بـ"منشفة"... فما القصة؟

انشغل المغردون العرب اليوم بموضوعات مختلفة أبرزها: تكريم تلميذ مصري متفوق بهدية غريبة، وانتشار مقاطع فيديو في الإمارات للرئيسين المصري والإماراتي، ونقاش ساخن في السعودية حول زواج المسيار.

مدرسة مصرية تكافئ تلميذا متفوقا بـ"منشفة"

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نبدأ تقريرنا اليوم من مصر حيث لا يزال النقاش يدور حول مدرسة في محافظة السويس ومكافأتها تلميذا متفوقا بإعطائه "منشفة".

وانتشرت على تويتر صورة "مؤمن" الطالب المتفوق في الصف الخامس الابتدائي مع هديته الغريبة، إذ تداولها المغردون أكثر من 3 آلاف مرة على مدى اليومين الماضيين.

وتناول المغردون الصورة بسخرية، معبرين عن تعجبهم من اختيار المدرسة للهدية من جهة، وواصفين الخطوة بأنها مخجلة ومعيبة.

ومن جهة أخرى، طرح المغردون أسئلة على المسؤولين في المدرسة وطالبوا بمحاسبتهم أو إطلاق حملة على مواقع التواصل للتبرع بأموال لشراء هدية جديدة وملائمة للطالب، على حد تعبيرهم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @HOSSAMSHORBAGY اللي في الصورة دي طالب في خامسة ابتدائي اسمه "مؤمن" في مدرسة "طه حسين" محافظة #السويس ..

- المهم مؤمن طلع المركز التاني على الجمهورية في المسرح طلائع الشباب والرياضة وراح عشان يتكرم لقيهم بيكرموه ب"فوطة" .. متخيل يا مؤمن طالب واخد مركز على الجمهورية بيتكرم بفوطة 😁!!#مصر pic.twitter.com/zeOcxU4HB5 — حسام الشوربجي (@HOSSAMSHORBAGY) ٥ فبراير، ٢٠١٨

وظهر رد مؤمن عبر الصحف المصرية المحلية أمس حيث عبر عن "فرحه" بالهدية و"استيائه" من تعليقات الناس عبر مواقع التواصل وما تضمنته من "سخرية" و "إهانة".

وكانت المدرسة قد أوضحت على لسان مديرها بأن تكريم التلاميذ في المدرسة يجري بشكل يومي، ولذلك تكون الهدايا رمزية وتحتوي أحيانا على رمز المحافظة.

في الإمارات: رئيسان ولقاء في المركز التجاري

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أما في الإمارات، فانشغل المغردون بزيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للإمارات وذلك بعد زيارته لعمان أمس.

وانتشرت على تويتر مقاطع فيديو للرئيسين المصري والإماراتي عقب لقائهما في أبو ظبي يظهرهما في مطعم وفي مركز تجاري إماراتي.

وعلق المغردون على اللقاء "غير الرسمي"، على حد تعبيرهم، واصفينه بأنه يعكس العلاقة الوطيدة بين الرئيسين والدولتين ويعبر عن "القيادة والتواضع".

وتصدر هاشتاغ #الامارات_ترحب_بالسيسي لائحة الهاشتاغات الأكثر تداولا في الدولة، إذ ظهر في أكثر من 10 آلاف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.

في السعودية: #مسيار_للجادين_فقط_بسريه_تامه

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أما في السعودية، فأطلق المغردون هاشتاغ #مسيار_للجادين_فقط_بسريه_تامه لفتح باب نقاش حول زواج المسيار - أي زواج يتضمن التنازل عن "السكن المشترك" و"النفقة". وأحدث الهاشتاغ انقساما واسعا بين المغردين.

فمنهم من وصف الزواج بأنه خيار عملي، ونشر تغريدات تعرض الزواج على المغردين بحسب "متطلبات" و"صفات" محددة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @mb_o3 زواج المسيار زواج شرعي وحلال

لاحد يفتي من راسه ويقول حرام

احيانا فيه ظروف تمنع الانثى انها تترك بيت اهلها.

ماخذين فكره ان زواج المسيار بالخفاء وهذا غلط ،،

زواج المسيار علني ومافيه شيء ابدا

الحرام انك تدخل زواج بنيه طلاق هذا مايجوز

المسيار حل

#مسيار_للجادين_فقط_بسريه_تامه — يمكن ،، لو (@mb_o3) ٧ فبراير، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @exex3333 #مسيار_للجادين_فقط_بسريه_تامه البنت الي ترضى تتزوج مسياراكيد الظروف حكمتها تتنازل عن حقوق كثيره وماتبي العمر يفوتها وهي ماتزوجت فيعتبر حل وسط — g (@exex3333) ٦ فبراير، ٢٠١٨

وانتقد آخرون الهاشتاغ والفكرة، إذ رأوا فيهما تعارضا مع مبادئهم الدينية والاجتماعية ووصفوا هذا النوع من الزواج بأنه "زواج للجبناء" على حد تعبيرهم.

وظهر الهاشتاغ في أكثر من 50 ألف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.