المراه_عالمسرح_السعودي : جدل في السعودية حول أول مسرحية مختلطة الممثلين والجمهور

تصدرت موضوعات عديدة لائحة الهاشتاغات الأكثر تداولا في الدول العربية منها مشاركة المرأة في المسرح السعودي في مسرحية مختلطة، والذكرى الثالثة في مصر لحادثة ملعب الدفاع الجوي، وهاشتاغ مصري يطالب بـ #الحرية_لجوهرة .

في السعودية: جدل حول أول مسرحية مختلطة الممثلين والجمهور

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تحتضن العاصمة السعودية الرياض اليوم أول مسرحية ذات ممثلين وجمهور مختلطين، مما دفع المغردين السعوديين إلى تدشين هاشتاغ #المراه_عالمسرح_السعودي .

وبالرغم من ظهور ممثلة سعودية شابة في مسرحية "ملحمة الوطن" في احتفالات اليوم الوطني العام الماضي، تعتبر مسرحية اليوم الأولى من نوعها حيث يختلط النساء بالرجال على المسرح وبين الجمهور.

وفتح الهاشتاغ باب جدل عبر مواقع التواصل حول دور المرأة في عالم المسرح السعودي، وهو عالم غابت عنه السعوديات لعقود نظرا لرفض أغلب المجتمع السعودي الذي عتبره "مخالفا للأعراف".

وناقش المغردون الحدث في إطار التغيرات الجتماعية في المملكة في عهد ولي العهد محمد بن سلمان، خاصة بعد السماح للنساء السعوديات بالقيادة وبدخول الملاعب الرياضية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @11aa11_aa #المراه_عالمسرح_السعودي

خلوهاتسوق

خلوهاتحضر مباريات

خلوهاتخالط الرجال

خلوها تشتغل كعامل جذب بالتلفون

خلوهاتستخدم الجوال

خلوهاتطلع وتدخل جامعتها بدون اذن الولي

خلوهاتسافر بدون اذن الولي

خلوهاتستكمل إجراءاتها بدون اذن الولي

خلوهاحره لاتلبس الغطاء

لين مايخلونها تمشي عااااااااااريه😔 — رب احفظ لي أولادي💛🖤 (@11aa11_aa) ٧ فبراير، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @wrd1996y #المراه_عالمسرح_السعودي

المرأه السعوديه الأن ليست كالسابق اعزائي !

المهم أن نسائكم في بيوتكم اذا اردتم لها أنت تصبح كما يريدون فأنتم لكم القرار ?

انا عني لن اسوق ولن انزع حجابي ولن أتبع كل مايريدونه وهذا بقناعه مني ولست مكرهه — ياسمين 🕊 (@wrd1996y) ٨ فبراير، ٢٠١٨

ورأى البعض في ظهور المرأة على خشبة المسرح السعودي محاولة لـ"الإفساد والتغريب" على حد تعبيرهم، بينما أكد آخرون على أن ذلك يثري الفن السعودي ويسهم في تعزيز واكتشاف المواهب الجديدة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @asa2227 خطوه موفقه #المراه_عالمسرح_السعودي وإشراكهافي مجتمعها كنوع من المساواه على حد سواء تعزيز واكتشاف المواهب المدفونه سنين عجاف منقطعه النظير هناك من هُن مهتم بهذه الفنون بإمكانها الإبداع وإضافة شئ مختلف فلايمكن ان يتطور وتنهض الامه دون إشراك المراه في جميع المجالات وقد اثبتت كفائتها — احمد عسيري (@asa2227) ٧ فبراير، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @3lamri07 #المراه_عالمسرح_السعودي

يامن تحاول تغريب وافساد المرأة المسلمه ستقف بين يدي الله وحيداً فريداً ويسألك عن كل من فسدت بسببك ، فأعدّ للسؤال جواباً وللجواب صواباً ، واعلم أنه لن ينفعك حينها جاه ولا مال ولا منصب ولا تطبيل مطبل أو تصفيق جاهل ✋ — ج ـنوبي 🇸🇦 (@3lamri07) ٧ فبراير، ٢٠١٨

وتصدر #المراه_عالمسرح_السعودي لائحة الهاشتاغات الأكثر تداولا في السعودية، وانتشر بشكل واسع في مدينتي الرياض وجدة.

في مصر: الذكرى الثالثة لحادثة ملعب الدفاع الجوي

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أما في مصر، فدار النقاش عبر مواقع التواصل حول الذكرى الثالثة لحادثة ملعب الدفاع الجوي، التي راح ضحيتها 20 مشجعًا من جمهور نادي الزمالك خلال محاولة دخولهم الملعب.

وانتشرت على مواقع التواصل صور ولافتات للضحايا وشعارات شددت على "بقائهم في القلوب المصرية"، كما نشر المغردون صورا لتذاكرهم من المباراة في عام 2015.

ودشن المغردون عددا من الهاشتاغات، منها JFT20# و #قتلوا_اخواتنا_وقالوا_تذاكر و #انتبه_قبل_الذكرى، التي اتخذت مواقع متقدمة في لائحة أكثر الهاشتاغات استخداما في مصر.

وغرد رئيس فريق الزمالك على حسابه الخاص على فيسبوك: لن ننساكم ، و نصب تذكاري داخل النادي لإحياء الذكرى ردا للجميل ...

المغردون يطالبون بـ #الحرية_لجوهرة

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والتفتت أنظار المغردين العرب نحو الراقصة الروسية "إيكاترينا أندريفا" الشهيرة بـ "جوهرة"، التي اتهمت بـ" بالتحريض على الفسق والفجور" في مصر.

وأعلن محاميها محمد صالح عن قرار الإدارة العامة لمباحث الآداب بترحيلها، وذلك لـ"خطورتها على الأمن القومي للبلاد" على حد تعبيرهم، وبدون إبداء أي أسباب، على حد قوله.

وتعالت أصوات عبر هاشتاغ #الحرية_لجوهرة مدافعة عن جوهرة ووصفوها بأنها شخصية ملهمة استطاعت أن تشتهر في مجال الرقص الشرقي بالرغم من جنسيتها الأجنبية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @khalafawy_2050 القبض على الراقصة جوهرة لانها ارتدت ملابس دون شورت

الفكرة انها بترقص من 2009 واتشهرت فى 2018

وده اكبر درس للتنمية البشرية

حارب على حلمك حتى لومتأكد أنه مستحيل

المستحيل هيبقى ممكن #الحرية_للأمل_الحرية_لجوهرة pic.twitter.com/zip1m1hoRv — مشخّـراتى المحروسة (@khalafawy_2050) ٦ فبراير، ٢٠١٨

ورأى جزء من المغردين أن القرار عادل ووصفوه بأنه "خبر مفرح"، بينما وصفه آخرون بأنه "محاربة للمواهب".