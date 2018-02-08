#المراه_عالمسرح_السعودي : جدل في السعودية حول أول مسرحية مختلطة الممثلين والجمهور
تصدرت موضوعات عديدة لائحة الهاشتاغات الأكثر تداولا في الدول العربية منها مشاركة المرأة في المسرح السعودي في مسرحية مختلطة، والذكرى الثالثة في مصر لحادثة ملعب الدفاع الجوي، وهاشتاغ مصري يطالب بـ #الحرية_لجوهرة .
في السعودية: جدل حول أول مسرحية مختلطة الممثلين والجمهور
تحتضن العاصمة السعودية الرياض اليوم أول مسرحية ذات ممثلين وجمهور مختلطين، مما دفع المغردين السعوديين إلى تدشين هاشتاغ #المراه_عالمسرح_السعودي .
وبالرغم من ظهور ممثلة سعودية شابة في مسرحية "ملحمة الوطن" في احتفالات اليوم الوطني العام الماضي، تعتبر مسرحية اليوم الأولى من نوعها حيث يختلط النساء بالرجال على المسرح وبين الجمهور.
وفتح الهاشتاغ باب جدل عبر مواقع التواصل حول دور المرأة في عالم المسرح السعودي، وهو عالم غابت عنه السعوديات لعقود نظرا لرفض أغلب المجتمع السعودي الذي عتبره "مخالفا للأعراف".
وناقش المغردون الحدث في إطار التغيرات الجتماعية في المملكة في عهد ولي العهد محمد بن سلمان، خاصة بعد السماح للنساء السعوديات بالقيادة وبدخول الملاعب الرياضية.
ورأى البعض في ظهور المرأة على خشبة المسرح السعودي محاولة لـ"الإفساد والتغريب" على حد تعبيرهم، بينما أكد آخرون على أن ذلك يثري الفن السعودي ويسهم في تعزيز واكتشاف المواهب الجديدة.
وتصدر #المراه_عالمسرح_السعودي لائحة الهاشتاغات الأكثر تداولا في السعودية، وانتشر بشكل واسع في مدينتي الرياض وجدة.
في مصر: الذكرى الثالثة لحادثة ملعب الدفاع الجوي
أما في مصر، فدار النقاش عبر مواقع التواصل حول الذكرى الثالثة لحادثة ملعب الدفاع الجوي، التي راح ضحيتها 20 مشجعًا من جمهور نادي الزمالك خلال محاولة دخولهم الملعب.
وانتشرت على مواقع التواصل صور ولافتات للضحايا وشعارات شددت على "بقائهم في القلوب المصرية"، كما نشر المغردون صورا لتذاكرهم من المباراة في عام 2015.
ودشن المغردون عددا من الهاشتاغات، منها JFT20# و #قتلوا_اخواتنا_وقالوا_تذاكر و #انتبه_قبل_الذكرى، التي اتخذت مواقع متقدمة في لائحة أكثر الهاشتاغات استخداما في مصر.
وغرد رئيس فريق الزمالك على حسابه الخاص على فيسبوك: لن ننساكم ، و نصب تذكاري داخل النادي لإحياء الذكرى ردا للجميل ...
المغردون يطالبون بـ #الحرية_لجوهرة
والتفتت أنظار المغردين العرب نحو الراقصة الروسية "إيكاترينا أندريفا" الشهيرة بـ "جوهرة"، التي اتهمت بـ" بالتحريض على الفسق والفجور" في مصر.
وأعلن محاميها محمد صالح عن قرار الإدارة العامة لمباحث الآداب بترحيلها، وذلك لـ"خطورتها على الأمن القومي للبلاد" على حد تعبيرهم، وبدون إبداء أي أسباب، على حد قوله.
وتعالت أصوات عبر هاشتاغ #الحرية_لجوهرة مدافعة عن جوهرة ووصفوها بأنها شخصية ملهمة استطاعت أن تشتهر في مجال الرقص الشرقي بالرغم من جنسيتها الأجنبية.
ورأى جزء من المغردين أن القرار عادل ووصفوه بأنه "خبر مفرح"، بينما وصفه آخرون بأنه "محاربة للمواهب".