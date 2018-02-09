"حافية القدمين" في مصر تأسر قلوب مستخدمي تويتر

قضايا اليوم: مغردون في مصر يتداولون صورا لطفلة مصرية شاركت في سباق خيري للأطفال بدون حذاء، واهتمام بإعلان المتحدث العسكري المصري بدء عملية عسكرية موسعة للجيش المصري في سيناء، ومغردو الخليج يناقشون ما يحقق السعادة ودور المال في ذلك.

"حافية القدمين"

مصدر الصورة Twitter Image caption الصورة التي تداولها مستخدمو مواقع التواصل للطفلة مروة

تداول مستخدمو مواقع التواصل في مصر صورا لفتاة مصرية تدعى مروة وهي تشارك في سباق خيري للأطفال حافية القدمين لتفوز بالمركز الأول كما نقلت صحف محلية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @mhdkindi "حافية القدمين" فازت.. بائعة مناديل بمصر تقهر الفقر في ماراثون أسوان في مصر..

اشتركت دون ملابس رياضية، ولا حذاء حتى، وركضت كما اعتادت أن تركض وراء الزبائن في الطرقات لبيعهم المناديل، ركضت بعزم الفقير وانتصرت! pic.twitter.com/jKuA7MkbHS — محمد الكندي / نزوى (@mhdkindi) ٩ فبراير، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AlmuhanadSA من بائعة مناديل لعداءة أولى

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مروة طفلة بعمر 10 سنوات. تبيع المناديل في محطات أسوان. بالصدفة شافت ماراثون خيري لأطفال مرضى القلب لمستشفى مجدي يعقوب.طلبت المشاركة فيه ولكنها لا تملك المال للتسجيل او شراء حذاء أو ملابس.تم الموافقة على مشاركتها وهي حافية القدمين. وفازت بالمركز الاول pic.twitter.com/xOdLJqBqi9 — مهند الحسون (@AlmuhanadSA) ٨ فبراير، ٢٠١٨

بينما نظم مستخدم قصيدة شعر يمدح فيها الفتاة.

#المتحدث_العسكري

ولا زلنا في مصر حيث أعلن الجيش المصري عن بدء عملية شاملة في سيناء ضد العناصر وصفت "بالإرهابية" في بيان المتحدث العسكري.

وظهر "المتحدث العسكري" في قائمة أكثر الأسماء والهاشتاغات تداولا في مصر صباح الجمعة بعد أن نشر المتحدث العسكري البيان عبر صفحته على تويتر.

وحذر مستخدمون من تداول أخبار غير دقيقة عن العملية العسكرية وطالبوا بالالتزام بالبيانات الصادرة عن الجيش المصري فقط.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @moust5555 #تحيا_مصر

اسألكم الدعاء للأبطال فى يوم الجمعه

فى المساجد والكنائس والمنازل

ارجو الألتزام ببيانات المتحدث العسكري القوات المسلحه فقط

القوات المسلحه والشرطه المصريه يقوموا بأكبر عمليه عسكريه منذ حرب 1973 pic.twitter.com/rkS4BbCiiE — مصطفى الصيرفي (@moust5555) ٩ فبراير، ٢٠١٨

بينما أشار آخرون إلى انقطاع الاتصالات مع سيناء وعدم قدرة المقيمين خارجها على التواصل مع المقيمين داخلها.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @A_ElghouL يا رب مع عودة الشبكات ما نتفاجيء بخبر يوجع قلوبنا، يا رب سلّم أهلي وسلّم كل روح عايشة على ارض شمال سيناء.. يا رب ما تطوّلها شدة، الناس اتحمّلت اللي ما فيه بشر في الكون يتحمله، يا رب. #سيناء — Ahmed ElghouL (@A_ElghouL) ٩ فبراير، ٢٠١٨

#السعاده_ليست_بالمال_وانما

وفي الخليج، يناقش المستخدمون أسباب السعادة ودور المال في تحقيقها عبر هاشتاغ #السعاده_ليست_بالمال_وانما .

وظهر الهاشتاغ في أكثر من 40 ألف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.