"حافية القدمين" في مصر تأسر قلوب مستخدمي تويتر
قضايا اليوم: مغردون في مصر يتداولون صورا لطفلة مصرية شاركت في سباق خيري للأطفال بدون حذاء، واهتمام بإعلان المتحدث العسكري المصري بدء عملية عسكرية موسعة للجيش المصري في سيناء، ومغردو الخليج يناقشون ما يحقق السعادة ودور المال في ذلك.
"حافية القدمين"
تداول مستخدمو مواقع التواصل في مصر صورا لفتاة مصرية تدعى مروة وهي تشارك في سباق خيري للأطفال حافية القدمين لتفوز بالمركز الأول كما نقلت صحف محلية.
بينما نظم مستخدم قصيدة شعر يمدح فيها الفتاة.
#المتحدث_العسكري
ولا زلنا في مصر حيث أعلن الجيش المصري عن بدء عملية شاملة في سيناء ضد العناصر وصفت "بالإرهابية" في بيان المتحدث العسكري.
وظهر "المتحدث العسكري" في قائمة أكثر الأسماء والهاشتاغات تداولا في مصر صباح الجمعة بعد أن نشر المتحدث العسكري البيان عبر صفحته على تويتر.
وحذر مستخدمون من تداول أخبار غير دقيقة عن العملية العسكرية وطالبوا بالالتزام بالبيانات الصادرة عن الجيش المصري فقط.
بينما أشار آخرون إلى انقطاع الاتصالات مع سيناء وعدم قدرة المقيمين خارجها على التواصل مع المقيمين داخلها.
#السعاده_ليست_بالمال_وانما
وفي الخليج، يناقش المستخدمون أسباب السعادة ودور المال في تحقيقها عبر هاشتاغ #السعاده_ليست_بالمال_وانما .
وظهر الهاشتاغ في أكثر من 40 ألف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.