طلاب قطريون "يرفضون التطبيع" والمغردون ينتقدون #مؤتمر_اعادة_اعمار_العراق

موضوعات وهاشتاغات عديدة استوقفت المغردين العرب، أهمها انتقادات وأسئلة عربية حول سبب انعقاد مؤتمر اعمار العراق في الكويت، واتهامات في الأردن بتحول مجلس النواب إلى "قفص" زجاجي، وحملة قطرية "ضد التطبيع" في المدارس.

انتقادات عربية لـ #مؤتمر_اعادة_اعمار_العراق

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مع إنطلاق مؤتمر إعادة اعمار العراق اليوم في الكويت، انشغل المغردون العرب بالخبر وطرحوا سلسلة أسئلة حول المؤتمر على هاشتاغ حمل اسمه وانتقدوا المؤتمر.

ويستمر المؤتمر ثلاثة أيام وذلك بمشاركة أكثر من سبعين دولة ونحو 1850 شركة عالمية، بحسب الحكومة العراقية.

وتساءل المغردون عن سبب انعقاد جلسة عن العراق في الكويت، خاصة في ظل الغزو العراقي للكويت في التسعينيات، مشيرين إلى ما اعتبروها "أسباب ومصالح سياسية" ساهمت في توجيه الاختيار.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @tmb7la5 #موتمر_اعاده_اعمار_العراق



لايكون نسيتوا شنو صار قبل ٢٨ سنة؟؟؟؟

دم الشهداء رخيص لهدرجة؟؟!!

دم الكويت رخيص لهدرجة؟؟!!

تعمرون الدولة الي غزتنا و ذبحتنا و حرقت نفطنا ودمرت بلدنا؟؟!

معقولة تعمرون بلد هدّم بلدكم؟

حسبي الله ونعم الوكيل — طــمـبـحلـة (@tmb7la5) ١١ فبراير، ٢٠١٨

ومن جهة أخرى، طرح المستخدمون أسئلة حول تمويل مشاريع إعادة الاعمار ومصدره، في إطار ما وصفوه بأحوال مادية صعبة في الكويت، خاصة في ظل التظاهرات العربية في عدد من الدول حول غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.

وطلبت الدولة العراقية حوالي 88 مليار دولار لسد كلفة "الدمار" الناتج عن الحرب الطويلة مع تنظيم الدولة على أراضيها، وأكدت على ضرورة التركيز على إعادة تأهيل البنى التحتية و قطاع الخدمات.

ورأى آخرون في المؤتمر تعاونا عربيا ومبادرة "يستحقها الشعب العراقي"، على حد تعبيرهم، في ظل ما وصفوه بـ "ظلم عمره عشرات السنين" في العراق.

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وتصدر #مؤتمر_اعادة_اعمار_العراق لائحة الهاشتاغات الأكثر تداولا في الكويت إذ ظهر في حوالي 10 ألف تغريدة في الأربع والعشرين ساعة الماضية.

اتهامات في الأردن بتحول المجلس إلى #قفص_الامه

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أما في الأردن، فدشن المغردون هاشتاغ #قفص_الامه وانتقدوا عبره ما وصفوه بـ"عزل" مجلس النواب والسياسيين الأردنيين عن الشعب والأعلاميين.

ويأتي ذلك بعد انتشار صور على مواقع التواصل لتصريحات رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة حول قرارات جديدة "تنظم أعمال المجلس".

وتضمنت القرارات السماح للمصورين بالتواجد داخل قبة المجلس "لمدة خمس دقائق فقط" و "وضع الزجاج حول الشرفات لعزل الصوت" - وهو الأمر الذي شبهه المغردون بقفص زجاجي.

وبينما استخدم البعض الهاشتاغ لانتقاد السياسيين والاشارة إلى ما وصفوه بغياب الديمقراطية، تناول آخرون الهاشتاغ بسخرية، مشيرين إلى تقنيات جديدة للتعامل مع التقييدات مثل "قراءة الشفتين".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @HroutKhalil سجنتم حريتنا بتمريراتكم للقوانين...

سلبتم حق العلاج للمرضى بتصويتكم...

صوتم على تجويع الشعب الاردني...

اخافتكم عيون الكاميرات من فضح تصرفاتكم المشينة المقززة ففرضتم العزل... نعم هو خير علاج لمرضى الوباء العزل حتى لا تعدونا بوبائكم "وباء الخسة" #قفص_الأمة — خليل الهروطHKJ (@HroutKhalil) ١١ فبراير، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @mohammadzwahreh إهانة المؤسسة التشريعية وعزل مجلس الشعب عن الصحفيين هو مؤشر خوف من الرأي العام ،من حق الصحفيين والمصورين التواجد في أي مكان داخل المجلس،ومن أراد أن يبتعد عن رصد العدسات ليتعامل بجدية ومهنية بعيداً عن رسائل النفاق والفياجرا ومناكفات المراهقين التي لا تليق بنواب الأمةط#قفص_الامة — محمد صبيح الزواهرة (@mohammadzwahreh) ١١ فبراير، ٢٠١٨

ويتزامن النقاش على وسائل التواصل مع عدد من الهاشتاغات المشابهة التي انتقدت الزيادات الضريبية وغلاء المعيشة في الدولة، إضافة إلى اندلاع عدد من التظاهرات في مدن أردنية.

في قطر: #طلاب_قطر_ضد_التطبيع

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وننتقل إلى قطر حيث أطلق طلاب قطريون حملة بعنوان #طلاب_قطر_ضد_التطبيع وذلك للتعبير عن رفضهم لاستضافة فريق إسرائيلي في دورة الالعاب المدرسية لعبة كرة اليد في قطر.

وانتشرت على مواقع التواصل صور لبرنامج الدورة الذي أظهر مشاركة فريق اسرائيلي في مجموعة مع ألمانيا ورومانيا وجورجيا وتشيكيا.

وغرد القطريون على تويتر بغضب مشيرين إلى "رفضهم الكامل" لأي تطبيع للعلاقات القطرية الاسرائيلية، ومؤكدين على أن التطبيع الرياضي لا يقل سوءا عن التطبيع السياسي، على حد تعبيرهم.

وتداول المغردون لافتات وشعارات منها: "لا تعلموا أطفالنا أن التعامل مع العدو شيء طبيعي".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @RHAlRumaihi لأنهم يعلمون تماماً أن الشعب القطري يرفض التطبيع بكل أشكاله، و مجرد ذكر إسم دولة الإحتلال سيعود عليهم بالضرر، عندما نشروا قرعة البطولة استخدموا "لاتفيا"، التي لا تشارك أصلاً في البطولة بدلاً من ذكر إسم دولة الإحتلال. #طلاب_قطر_ضد_التطبيع pic.twitter.com/KDmBL0s2pr — Rashid Al-Rumaihi (@RHAlRumaihi) ١١ فبراير، ٢٠١٨

وكان قد ظهر هاشتاغ رافض للتطبيع في أواخر السنة الماضية، وذلك بعد مشاركة لاعب اسرائيلي في دورة التنس العالمية في قطر - مما دفع المغردين للتعبير عن استيائهم من تجاهل الحكومة لصوتهم.