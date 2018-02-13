كويتيون يطالبون بـ #مقاطعة_الجمعيات_الخيرية بعد تبرعها لبرنامج إعادة إعمار العراق

قضايا اليوم: مطالبات في الكويت بمقاطعة جمعيات خيرية على خلفية تبرعها لبرنامج إعمار العراق، واهتمام في مصر بالقبض على هشام جنينة أحد معاوني الفريق سامي عنان المستبعد من الترشح في الانتخابات، وفي السعودية انتقادات لمجلس الشورى بعد إعلان دراسته مقترحا لتعديل بنود في قانون الجنسية.

#مقاطعه_الجمعيات_الخيريه

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في الكويت انتشر هاشتاغ يطالب بمقاطعة الجمعيات الخيرية بالدولة على خلفية تبرع منظمات خيرية كويتية لبرنامج إعادة إعمار العراق بالملايين.

وينتقد مستخدمون كويتيون تبرع منظمات خيرية كويتية بتلك المبالغ للعراق، قائلين إن مواطني الكويت هم أولى بها.

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آلاف البدون المعوزين

آلاف المحتاجين

عشرات المطالبات بتويتر وغيره

اولى من لصوص بغداد

يا وجه استح يا وجه عيب — اللورد شِراع 🇰🇼 (@shraa3) ١٢ فبراير، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @aboso3od1975 #مقاطعه_الجمعيات_الخيريه

#موتمر_اعاده_اعمار_العراق

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مواطنه كويتيه عليها مديونيات

وزوجها مسجون ومعاشهم

مقطوع وللآن مامشي معاش الشؤون

ومطلوبين ماء وكهرباء ١٥٠٠ دينار

وعليها مبالغ فوق ٢٠٠٠ دينار

لشركات اتصالات

وأقساط سياره طايفه ومهدده بالسجن

مو لازم تكون أولي من الغريب — بدر الداوود (@aboso3od1975) ١٢ فبراير، ٢٠١٨

#هشام_جنينة

مصدر الصورة ON TV Youtube channel Image caption هاجم الإعلام المصري جنينة بعد تصريحاته المثيرة للجدل

وفي مصر اهتم المستخدمون بالتصريحات التي أدلى بها المستشار هشام جنينة أحد معاوني الفريق سامي عنان المستبعد من الترشح في الانتخابات المصرية، وقد ألقي القبض عليه بعدها.

وظهر هاشتاغ يحمل اسم المستشار في قائمة أكثر الهاشتاغات تداولا في مصر الثلاثاء وورد عليه أكثر من سبعة آلاف تغريدة على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال جنينة في تصريحاته إن الفريق سامي عنان يملك وثائق وأدلة ضد الدولة المصرية تتعلق بأحداث الـ25 من يناير، الأمر الذي نفاه محامي عنان واصفا تصريحاته بأنها عارية تماماً من الصحة ولا تمت للواقع بصلة، كما نقلت صحف مصرية محلية.

ونشر المتحدث العسكري الرسمي بيانا بعد تعليقات جنينة يتهم فيه جنينة باستهداف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها.

بعدها قل محامي جنينة إن موكله قد تم القبض عليه.

وكان جنينه قد تعرض لما وصفه بمحاولة قتل بعد الاعتداء عليه أمام منزله الشهر الماضي. واتهم جنينة حينها الشرطة المصرية بالاعتداء عليه.

#حل_مجلس_الشوري_مطلب_شعبي

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وننتقل إلى السعودية حيث أثار مقترح لمجلس الشورى السعودي لمراجعة نظام التجنيس سجالا بين المغردين في المملكة.

فقد وافقت لجنة الشؤون الأمنية بمجلس الشورى على دراسة مقترح لتعديل بنود في قانون الجنسية، أبرزها إمكانية منح السعودية المتزوجة من أجنبي جنسيتها إلى أبنائها.

وتفاعل مغردون سعوديون مع الخبر عبر تدشين #حل_مجلش_الشوري_مطلب_شعبي، طالبوا من خلاله بتعليق المجلس أو حله باعتباره يناقش قوانين لا تأتي في سلم أوليات الشعب السعودي وتطلعاته، وفق تعبيرهم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @malqooof #حل_مجلش_الشورى_مطلب_شعبي

هذا المجلس أصبح مكلفاً مالياً ومعطلاً للعديد من القوانين وأبعد مايكون عن مشاكل وهموم المواطنين

وأنا كمواطن لم أفوض مجلس الشورى ولم أنتخب أحداً من أعضائه لذلك هو لايمثلني — ŤỬЯĶĬ 🇸🇦 (@malqooof) ١٢ فبراير، ٢٠١٨

سننشر لاحقا مقالا نتناول فيه الموضوع بشكل موسع.