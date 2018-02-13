حل_مجلس_الشورى_مطلب_شعبي: سعوديون يرفضون مناقشة قانون التجنيس

مقترح لمجلس الشورى السعودي لمناقشة قانون التجنيس يثير غضبا في أوساط مستخدمي مواقع التواصل في السعودية وسط مطالبات بالتخلص من المجلس عبر هاشتاغ #حل_مجلس_الشورى_مطلب_شعبي.

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أثار مقترح لمجلس الشورى السعودي لمراجعة نظام التجنيس، سجالا بين المغردين في البلاد.

فقد وافقت لجنة الشؤون الأمنية بمجلس الشورى على دراسة مقترح لتعديل بنود في قانون الجنسية، أبرزها إمكانية منح السعودية المتزوجة من أجنبي جنسيتها إلى أبنائها .

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ShuraCouncil_SA #الشورى يوافق على ملاءمة دراسة مقترحي التعديلات على نظام الجنسية السعودية المقدمان من عدد من أعضاء الشورى استناداً للمادة ٢٣ من نظام المجلس حيث ستقوم اللجنة الأمنية بدراسة التعديلات بشكل مفصل ثم تعود بتقرير شامل إلى المجلس لمناقشةالمقترح من مختلف جوانبه واتخاذ القرارالمناسب بشأنه — مجلس الشورى (@ShuraCouncil_SA) ٦ فبراير، ٢٠١٨

وتفاعل مغردون سعوديون مع الخبر عبر تدشين #حل_مجلش_الشوري_مطلب_شعبي، طالبوا من خلاله بتعليق المجلس أو حله باعتباره يناقش قوانين لا تأتي في سلم أولويات الشعب السعودي وتطلعاته، وفق تعبيرهم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @IVvpp #حل_مجلش_الشوري_مطلب_شعبي



لم يناقش السكن والعطالة والفقر وتعطيل المصالح وانما ناقش التجنيس وتعديل نظام الجنسية ليتسنى لهم تجنيس اقاربهم ، تخيل عزيزي ان بعض اعضاءه رفض اسقاط القروض العقارية عن جنودنا البواسل ؟! هذا المجلس لانرتجي منه خيرا للمواطن — نُ#توطين (@IVvpp) ١٢ فبراير، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @BandarAAAlharbi للأسف #مجلس_الشورى لا يناقش مشكلة البطالة بجديه ولَم يحركها إعلامياً مثل ما يفعل مع تجنيس أبناء المواطنه، قليل من أعضاءه يناقش قضايا تمس المواطنين، واجب استبدال أعضاء المجلس بدكاترة سعوديين من الجامعات السعودي للاستفادة من خبراتهم لحل مشاكل المواطن 🇸🇦#حل_مجلش_الشوري_مطلب_شعبي — بندر الجحدلي Bandar Aljahdali 🇸🇦 (@BandarAAAlharbi) ١٢ فبراير، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @sv_q1 #حل_مجلش_الشوري_مطلب_شعبي

التجنيس مرفوض جمله وتفصيلا

احنا امام تحول اقتصادي عظيم

والله لن يفيد هذا البلد الا أبناءه

لن يفيد هذا البلد من يبحث عن مصالحه من الجنسيه ومميزاتها

الوطن امانه في اعناقكم — ساره الشهري #توطين🇸🇦 (@sv_q1) ١٢ فبراير، ٢٠١٨

تجنيس أبناء السعوديات: لم نسيج المجتمع أم دعوة لتفكيكه؟

ودعا البعض السلطات إلى فرض قيود على استقدام العمال الأجانب إلى البلاد، للحد من استئثار العديد منهم بالوظائف على حساب السعوديين.

وأفرد البعض الآخر جزءً كبيرا من تغريداتهم للحديث على تجنيس أبناء السعوديات المتزوجات من غير سعوديين.

كما لجأ نشطاء مرة أخرى إلى هاشتاغ #لآ_لتجنيس_أبناء_السعوديات وهاشتاغ#لا_للتجنيس للتأكيد على رفضهم القاطع لمساعي تجنيس الأجانب.

وينظر مغردون إلى تجنيس أبناء السعوديات على أنه خطر يهدد النسيج الوطني إلا أن آخرين يرونه حقا من حقوق المواطنة، وتكريسا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة.

وغرد أحمد قائلا : " ليس من المعقول أن يقر أعضاء في مجلس الشورى قانونا لتغيير التركيبة السكانية ويكفي المنطقة الغربية فيها ما فيها من خليط عرب وعجم وتقومون بتجنيس ٣ مليون مولود بذريعة حقوق الانسان .. هذا أمر سيادي."

واتخد المغرد علي عسيري موقفا معارضا لأحمد، فكتب "معظم المشاركات في هاشتاق #السعودية_للسعوديين و #لا_للتجنيس لا تقل نتناً وعبطاً عن مطالب رابطة الدفاع الانجليزية الـ #EDL في بريطانيا وبقايا حركات اليمين المتطرف في أوروبا..."

أما المغرد محمد بن عبد العزيز فعلق " إن كان دفاعنا عن أمننا واقتصادنا وديننا عنصرية، فأهلاً وسهلاً بهذه العنصرية الحميدة تجنيس أبناء المواطنات وهم لن يتم أبداً. فما بالك في تجنيس المواليد، فكر أممي خبيث يجب اجتثاثه. #لا_للتجنيس #السعودية_ليست_جمعية_خيرية."

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ibharbi السعوديات المتزوجات اجانب 97٪ تقريبا منهن متزوجات ابناء عمومتهم الذين لم يحصلوا على الجنسيه

99٪ من السعوديات المتزوجات اجانب موجودات في جدة ومكة والمدينة

في احصائيه قبل سنوات عددهن 700 الف تجنيس ذريتهم يعني تجنيس 3 مليون وهذا نسف لديموغرافية اهم منطقه#لا_للتجنيس #هويه_الحجاز — ابراهيم بن عطالله (@ibharbi) ٦ فبراير، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @najem300 #حل_مجلش_الشوري_مطلب_شعبي



لسنا دعاة للعنصرية

ولكن من حق اي مواطن ان يكون له مكان بالمجتمع سوا منصب كبير ام متواضع .

مجلس الشورى لا يناقش القضايا التي تلملم جراح اغلب الشعب .

جل قضاياهم هرطقات مجالس و استراحات.

للصبر حدود — 6N5 (@najem300) ١٢ فبراير، ٢٠١٨

#ارفعو_معاناه_مواليد_المملكة

ويشكل مناقشة المجلس للمشروع، بصيص أمل لأبناء السعوديات المتزوجات من أجانب.

وكان نشطاء سعوديون قد دشنوا في الأسابيع الماضية هاشتاغ #ارفعو_معاناه_مواليد_المملكه، طالبوا من خلاله منح الأجانب المولودين في المملكة، الجنسية السعودية، وبالأخص أبناء السعوديات المتزوجات من أجانب.

كما نقل الهاشتاغ شهادات لأبناء لسعوديات تحدثوا عن معاناتهم وعن اليأس الذي يشعرون به. وناشد بعضهم السلطات بإدراج ملفهم في إطار رؤية المملكة 2030.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Khaled_RJ مقال عقيم فيه العجب على اسم هذا الكاتب.. لا تستطيع أي أم أن تستقدم إلى المملكة سوى زوجها وأبنائها، كما أن أي وافد لا يستطيع القدوم إلى المملكة إلى بتأشيرة عمل أو زيارة مؤقتة.. الكاتب الصحفي عليه أن يبني مقاله بناء على حقائق موب على سواليف بزران. https://t.co/ZYNo0Tx5mY — خالد الصالح (@Khaled_RJ) ٩ فبراير، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @samatt10933 فعلاً شيء محزن ان نكون نحن ابناء المواطنات تحت اعين الشك والريبة! كيف ذلك ونحن تربينا على يد والدة سعودية علمتنا ان الوطن هو المستقر وهو الام الحنون! لماذا نكون مطالبين بأثبات ولاءنا ولايُطلب ذلك من ابناء الاجنبية المتزوجة بسعودي! مالهم كيف يحكمون. https://t.co/PLcNsOC6Wy — Samiah على حدٍ سواء (@samatt10933) ١١ فبراير، ٢٠١٨

حق المرأة العربية في إسناد جنسيتها لأبنائها

ولا يحق للمرأة السعودية منح جنسيتها لزوجها الأجنبي وأولادها منه لكنه يمنح زوج المرأة السعودية و أبناءها بطاقة إقامة.

ولا تشكل السعودية استثناء في هذا المجال عربيا، إذ يحرم قانون الجنسيات في أغلب الدول العربية المرأة المتزوجة من أجنبي من حقها في إسناد جنسيتها إلى زوجها وأبنائها، باستثناء بعض الدول العربية كالمغرب وتونس ومصر.