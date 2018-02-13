#حل_مجلس_الشورى_مطلب_شعبي: سعوديون يرفضون مناقشة قانون التجنيس
مقترح لمجلس الشورى السعودي لمناقشة قانون التجنيس يثير غضبا في أوساط مستخدمي مواقع التواصل في السعودية وسط مطالبات بالتخلص من المجلس عبر هاشتاغ #حل_مجلس_الشورى_مطلب_شعبي.
أثار مقترح لمجلس الشورى السعودي لمراجعة نظام التجنيس، سجالا بين المغردين في البلاد.
فقد وافقت لجنة الشؤون الأمنية بمجلس الشورى على دراسة مقترح لتعديل بنود في قانون الجنسية، أبرزها إمكانية منح السعودية المتزوجة من أجنبي جنسيتها إلى أبنائها .
وتفاعل مغردون سعوديون مع الخبر عبر تدشين #حل_مجلش_الشوري_مطلب_شعبي، طالبوا من خلاله بتعليق المجلس أو حله باعتباره يناقش قوانين لا تأتي في سلم أولويات الشعب السعودي وتطلعاته، وفق تعبيرهم.
تجنيس أبناء السعوديات: لم نسيج المجتمع أم دعوة لتفكيكه؟
ودعا البعض السلطات إلى فرض قيود على استقدام العمال الأجانب إلى البلاد، للحد من استئثار العديد منهم بالوظائف على حساب السعوديين.
وأفرد البعض الآخر جزءً كبيرا من تغريداتهم للحديث على تجنيس أبناء السعوديات المتزوجات من غير سعوديين.
كما لجأ نشطاء مرة أخرى إلى هاشتاغ #لآ_لتجنيس_أبناء_السعوديات وهاشتاغ#لا_للتجنيس للتأكيد على رفضهم القاطع لمساعي تجنيس الأجانب.
وينظر مغردون إلى تجنيس أبناء السعوديات على أنه خطر يهدد النسيج الوطني إلا أن آخرين يرونه حقا من حقوق المواطنة، وتكريسا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة.
وغرد أحمد قائلا : " ليس من المعقول أن يقر أعضاء في مجلس الشورى قانونا لتغيير التركيبة السكانية ويكفي المنطقة الغربية فيها ما فيها من خليط عرب وعجم وتقومون بتجنيس ٣ مليون مولود بذريعة حقوق الانسان .. هذا أمر سيادي."
واتخد المغرد علي عسيري موقفا معارضا لأحمد، فكتب "معظم المشاركات في هاشتاق #السعودية_للسعوديين و #لا_للتجنيس لا تقل نتناً وعبطاً عن مطالب رابطة الدفاع الانجليزية الـ #EDL في بريطانيا وبقايا حركات اليمين المتطرف في أوروبا..."
أما المغرد محمد بن عبد العزيز فعلق " إن كان دفاعنا عن أمننا واقتصادنا وديننا عنصرية، فأهلاً وسهلاً بهذه العنصرية الحميدة تجنيس أبناء المواطنات وهم لن يتم أبداً. فما بالك في تجنيس المواليد، فكر أممي خبيث يجب اجتثاثه. #لا_للتجنيس #السعودية_ليست_جمعية_خيرية."
#ارفعو_معاناه_مواليد_المملكة
ويشكل مناقشة المجلس للمشروع، بصيص أمل لأبناء السعوديات المتزوجات من أجانب.
وكان نشطاء سعوديون قد دشنوا في الأسابيع الماضية هاشتاغ #ارفعو_معاناه_مواليد_المملكه، طالبوا من خلاله منح الأجانب المولودين في المملكة، الجنسية السعودية، وبالأخص أبناء السعوديات المتزوجات من أجانب.
كما نقل الهاشتاغ شهادات لأبناء لسعوديات تحدثوا عن معاناتهم وعن اليأس الذي يشعرون به. وناشد بعضهم السلطات بإدراج ملفهم في إطار رؤية المملكة 2030.
حق المرأة العربية في إسناد جنسيتها لأبنائها
ولا يحق للمرأة السعودية منح جنسيتها لزوجها الأجنبي وأولادها منه لكنه يمنح زوج المرأة السعودية و أبناءها بطاقة إقامة.
ولا تشكل السعودية استثناء في هذا المجال عربيا، إذ يحرم قانون الجنسيات في أغلب الدول العربية المرأة المتزوجة من أجنبي من حقها في إسناد جنسيتها إلى زوجها وأبنائها، باستثناء بعض الدول العربية كالمغرب وتونس ومصر.