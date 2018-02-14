غبار_الرياض وتعليق الدراسة في العاصمة السعودية

قضايا اليوم: مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة السعودية يتداولون صورا ومقاطع فيديو لموجة من الغبار اجتاحت سماء الرياض مساء الثلاثاء، والمصريون يناقشون خططهم في عيد الحب بنبرة من السخرية، واهتمام بمباراة أمس بين اليوفنتوس وتوتنهام، وتطلع لمباراة اليوم بين ريال مدريد وباريس سانت جيرمان.

#غبار_الرياض

مصدر الصورة Getty Images Image caption صورة أرشيفية من عام 2009

نبدأ اليوم تقريرنا من السعودية حيث يتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو لموجة من الغبار اجتاحت سماء الرياض مساء الثلاثاء.

وانتشر هاشتاغ #غبار_الرياض بصورة كبيرة ليظهر في قائمة أكثر الهاشتاغات تداولا صباح الأربعاء حاصدا أكثر من 150 ألف تغريدة على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتناول جانب من التعليقات الموضوع بسخرية.

كما ناقش المستخدمون قرار تعليق الدراسة بالرياض.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @aaaaa2002 @riyadh_edu #غبار_الرياض

تعليق الدراسة في وقت متأخر جداً وقبل بدء الدوام

بدقائق مع وجود تنبيه مبكر من الأرصاد

يعتبر استهتار في أرواح من يأتون من أماكن بعيدة للرياض

مؤسف جداً مايحدث في تعليم الرياض.

يجب اقاله مدير التعليم فورا — 🔵أبوابــراهيم🔵 (@aaaaa2002) ١٤ فبراير، ٢٠١٨

"عيد الحب"

مصدر الصورة Getty Images Image caption يحل عيد الحب في الـ14 من فبراير/شباط كل عام

وننتقل إلى موضوع اخر إذ يهتم مستخدمو مواقع التواصل بداخل العالم العربي وخارجه بحلول "عيد الحب" أو "الفلانتين".

وتصدر قائمة الهاشتاغات حول العالم صباح الأربعاء هاشتاغ بالانجليزية حمل اسم العيد وظهر في قرابة نصف مليون تغريدة على مدار الساعات الأربع وعشرين الماضية.

كما ظهر اخر بالعربية في مصر حمل عنوان #الفلانتين_بالنسبالك_ايه تناول عبره المستخدمون خططهم في عيد الحب بنوع من السخرية.

#يوفنتوس_توتنهام

واهتم المستخدمون في العالم العربي ايضا بمباراة أمس في دوري أبطال أوروبا بين النادي الإيطالي يوفينتوس ونظيره الإنجليزي توتنهام والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما.

وظهر هاشتاغ يحمل اسمي الفريقين في أكثر من 25 ألف تغريدة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ammaryamani1 #يوفنتوس_توتنهام

تلعب يوم الربوع مع المان يوناتد وتفوز .

وبعدين تلعب يوم الاحد مع ليفربول وتتعادل .

وبعدين تلعب يوم الربوع مع نيوبورت وتفوز .

وبعدين تلعب يوم السبت مع الارسنال وتفوز .

وبعدين تلعب مع اليوفي وتمسك لعب .

هنا نقول فريق يستحق الاحترام والله 👍🏻 — eng.ammar saeed (@ammaryamani1) ١٣ فبراير، ٢٠١٨

ويترقب المستخدمون مباراة اليوم الأربعاء بين ريال مدريد وباريس سانت جيرمان.