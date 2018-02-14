#غبار_الرياض وتعليق الدراسة في العاصمة السعودية
قضايا اليوم: مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة السعودية يتداولون صورا ومقاطع فيديو لموجة من الغبار اجتاحت سماء الرياض مساء الثلاثاء، والمصريون يناقشون خططهم في عيد الحب بنبرة من السخرية، واهتمام بمباراة أمس بين اليوفنتوس وتوتنهام، وتطلع لمباراة اليوم بين ريال مدريد وباريس سانت جيرمان.
#غبار_الرياض
نبدأ اليوم تقريرنا من السعودية حيث يتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو لموجة من الغبار اجتاحت سماء الرياض مساء الثلاثاء.
وانتشر هاشتاغ #غبار_الرياض بصورة كبيرة ليظهر في قائمة أكثر الهاشتاغات تداولا صباح الأربعاء حاصدا أكثر من 150 ألف تغريدة على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وتناول جانب من التعليقات الموضوع بسخرية.
كما ناقش المستخدمون قرار تعليق الدراسة بالرياض.
"عيد الحب"
وننتقل إلى موضوع اخر إذ يهتم مستخدمو مواقع التواصل بداخل العالم العربي وخارجه بحلول "عيد الحب" أو "الفلانتين".
وتصدر قائمة الهاشتاغات حول العالم صباح الأربعاء هاشتاغ بالانجليزية حمل اسم العيد وظهر في قرابة نصف مليون تغريدة على مدار الساعات الأربع وعشرين الماضية.
كما ظهر اخر بالعربية في مصر حمل عنوان #الفلانتين_بالنسبالك_ايه تناول عبره المستخدمون خططهم في عيد الحب بنوع من السخرية.
#يوفنتوس_توتنهام
واهتم المستخدمون في العالم العربي ايضا بمباراة أمس في دوري أبطال أوروبا بين النادي الإيطالي يوفينتوس ونظيره الإنجليزي توتنهام والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما.
وظهر هاشتاغ يحمل اسمي الفريقين في أكثر من 25 ألف تغريدة.
ويترقب المستخدمون مباراة اليوم الأربعاء بين ريال مدريد وباريس سانت جيرمان.