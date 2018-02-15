مغردون: اعتقال أبو الفتوح "تكميم للأفواه السياسية" في مصر
قضايا اليوم: تنديد عبر تويتر في مصر بعد القبض على السياسي المصري عبد المنعم أبو الفتوح، واهتمام واسع بمباراة ريال مدريد وسانت جيرمان، وأنشودة جديدة من مشجعي ليفربول تمدح محمد صلاح بعد إحرازه هدفه الثلاثين لهذا الموسم.
اعتقال عبد المنعم أبو الفتوح "تكميم للأفواه السياسية"
نبدأ اليوم تقريرنا من مصر حيث اهتم مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بإلقاء القبض على رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح بدعوى اتصاله بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
وربط مستخدمون بين قرار إلقاء القبض عليه وظهوره على قناة الجزيرة في مقابلة وصف فيها عزل الرئيس السابق محمد مرسي بالانقلاب.
وندد مغردون من الشخصيات البارزة في مصر باعتقال أبو الفتوح، وتساءل الكاتب المصري علاء الأسواني عن سبب اعتقاله.
واعتبر السياسي محمد محسوب اعتقال أبو الفتوح بأنه "استكمال لمسيرة قتل الحياة السياسية وتكميم الافواه".
بينما وصف فريق آخر أبو الفتوح بالإخواني مؤكدين أن انتقاده للدولة سبب كاف لاعتقاله.
أنشودة جديدة لمحمد صلاح
وننتقل إلى المباراة التي جمعت ليفربول الانجليزي وبورتو البرتغالي التي انتهت بفوز ليفربول بخمسة أهداف مقابل لا شيء.
وسجل المصري محمد صلاح أحد الأهداف، وتداول مشجعو ليفربول البريطانيون أنشودة جديدة طريفة وعدوا فيها باعتناق الإسلام في حال سجل صلاح المزيد من الأهداف.
فوز ريال مدريد
واهتم المغردون في العالم العربي بمباراة الفريق الاسباني ريال مدريد ونظيره الفرنسي باريس سانت جيرمان التي انتهت بفوز مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.
وانتشر هاشتاغ حمل اسم الفريقين بصورة كبيرة ليظهر في أكثر من 130 ألف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.