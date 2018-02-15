مغردون: اعتقال أبو الفتوح "تكميم للأفواه السياسية" في مصر

قضايا اليوم: تنديد عبر تويتر في مصر بعد القبض على السياسي المصري عبد المنعم أبو الفتوح، واهتمام واسع بمباراة ريال مدريد وسانت جيرمان، وأنشودة جديدة من مشجعي ليفربول تمدح محمد صلاح بعد إحرازه هدفه الثلاثين لهذا الموسم.

اعتقال عبد المنعم أبو الفتوح "تكميم للأفواه السياسية"

مصدر الصورة Abdelmoneim Abo Al Fotouh Facebook page

نبدأ اليوم تقريرنا من مصر حيث اهتم مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بإلقاء القبض على رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح بدعوى اتصاله بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.

وربط مستخدمون بين قرار إلقاء القبض عليه وظهوره على قناة الجزيرة في مقابلة وصف فيها عزل الرئيس السابق محمد مرسي بالانقلاب.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @moneimpress #عبدالمنعم_أبو_الفتوح قال في حواره للجزيرة أشرف لي أن أعيش في أبو زعبل من أن أترك مصر ... أبوالفتوح جاءت له تحذيرات كتير قبل الظهور على الجزيرة ورفضها وخرج وقال ما هو مؤمن بيه بكل جرأة عشان اللي بيشتموه على تصريحات مجتزأة وخارج زمانها ...وهم قاعدين بيأكلوا كفته في الفاتح — abdelmoneim Mahmoud (@moneimpress) ١٤ فبراير، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @mohamedzitout اعتقل #السيسي عبد المنعم #ابو الفتوح بمجرد عودته للقاهرة



لم يشفع لابو الفتوح مدحه لعسكر #مصر المتواصل وزعمه انهم يحاربون الاٍرهاب



ولم يشفع له انه كان احد الداعمين لانقلاب السيسي



ولم يشفع له اعترافه بنظام العصابات التي تنهب مصر



كل ذلك لم يشفع لأنه انتقدالسيسي على الجزيرة — محمد العربي زيتوت (@mohamedzitout) ١٤ فبراير، ٢٠١٨

وندد مغردون من الشخصيات البارزة في مصر باعتقال أبو الفتوح، وتساءل الكاتب المصري علاء الأسواني عن سبب اعتقاله.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AlaaAswany اختلف فكريا وسياسيا مع د. عبد المنعم أبو الفتوح لكنى ادافع عن حقه في معاملة عادلة ، لماذا قبضوا عليه ؟ هل تهمته انه ظهر على قناة الجزيرة ؟ كثيرون ظهروا على الجزيرة (وبعضهم مؤيد للنظام) ولم يقبض عليهم . هل تهمة ابو الفتوح انه عبر عن رأى لا يعجب النظام ؟ هل اصبح إبداء الرأى جريمة ؟ — علاء الأسواني (@AlaaAswany) ١٤ فبراير، ٢٠١٨

واعتبر السياسي محمد محسوب اعتقال أبو الفتوح بأنه "استكمال لمسيرة قتل الحياة السياسية وتكميم الافواه".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @MohammedMAHSOOB اعتقال الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح وبعض أعضاء المكتب السياسي لمصر القوية..

استكمال لمسيرة قتل الحياة السياسية وتكميم الافواه..

من لم يتعلم من التاريخ ستعلمه الأيام أن أحدا لم يستطع سجن مصر..

ذهب الطغاة وعاشت مصر.. — Mohamed MAHSOOB (@MohammedMAHSOOB) ١٤ فبراير، ٢٠١٨

بينما وصف فريق آخر أبو الفتوح بالإخواني مؤكدين أن انتقاده للدولة سبب كاف لاعتقاله.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @BakryMP النيابه العامه المصريه تامر بالقبض علي الاخواني عبدالمنعم ابوالفتوح بعد وصوله امس من لندن علي متن طائرة مصر للطيران ، كان عبدالمنعم — مصطفى بكري (@BakryMP) ١٤ فبراير، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @MOHAMEDHAREDY39 كلمات عبد المنعم ابو الفتوح

قبل القبض عليه

هذه الكلمات لو أتقالت في أي دوله في العالم

سيتم القبض عليه فورا



هذه ليست معارضه بل قله أدب

حتي مذيع الجزيره يقول عليه أساءه للدوله ورئيسه ومجلس النواب pic.twitter.com/oV0a390hxQ — MOHAMED HAREDY 🇪🇬 (@MOHAMEDHAREDY39) ١٥ فبراير، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @59si__siafaf 📌 القبض على ابو الفتوح

بعد عودته من لندن كان في اجتماع مع التنظيم الدولي للاخوان في لندن



📌بعد تسجيل حلقة مع الجزيرة للتحريض ضد مصر

وعمل حلقة مع التلفزيون العربي القطري



📌هو رأس الأفعى الارهابية وزعيم نشر الفوضى فى مصر

قربت يا معتز يا مطر انت ومحمد ناصروهشام عبد الله👊👊#AF pic.twitter.com/KLYXjpEQjK — 🎯Afaf Abdelwahab🎯 (@59si__siafaf) ١٤ فبراير، ٢٠١٨

أنشودة جديدة لمحمد صلاح

مصدر الصورة Getty Images Image caption سجل صلاح ثلاثين هدفا لليفربول خلال الموسم الحالي

وننتقل إلى المباراة التي جمعت ليفربول الانجليزي وبورتو البرتغالي التي انتهت بفوز ليفربول بخمسة أهداف مقابل لا شيء.

وسجل المصري محمد صلاح أحد الأهداف، وتداول مشجعو ليفربول البريطانيون أنشودة جديدة طريفة وعدوا فيها باعتناق الإسلام في حال سجل صلاح المزيد من الأهداف.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @safajawad87 #محمد_صلاح

اغنية جماهير ليفربول

"صلاح سجل لي ...سجل لك ...سجل المزيد من الأهداف وسأصبح مسلما"

الحمد لله على نعمة الاسلام 😍

والحمد لله على هالفخر اللي اسمه محمد صلاح — Safa jawad (@safajawad87) ١٥ فبراير، ٢٠١٨

فوز ريال مدريد

مصدر الصورة Getty Images

واهتم المغردون في العالم العربي بمباراة الفريق الاسباني ريال مدريد ونظيره الفرنسي باريس سانت جيرمان التي انتهت بفوز مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وانتشر هاشتاغ حمل اسم الفريقين بصورة كبيرة ليظهر في أكثر من 130 ألف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.