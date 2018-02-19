غضب في مصر بسبب إرسال كنوز توت عنخ آمون لأمريكا وكندا
محطات عديدة استوقفت المغردين العرب، من بينها شكوى ضد معرض توت عنخ آمون، وحارس مرمى يخفي وفاة ابنته لخوض مباراة، وتجديد الثقة للحكومة الأردنية ومشادة بين أبو الغيط وجاويش أغلو.
#الملك_لا_يسافر
أثار قرار وزارة الآثار المصرية إرسال قطع أثرية ترجع لحقبة الملك توت عنخ آمون إلى معارض بالخارج ردود فعل غاضبة في أوساط مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي خاصة المهتمين بقطاع الآثار.
فقد أطلق مغردون على تويتر عدة هاشتاغات أبرزها #الملك_توت #الملك_لا_يسافر، ناشدوا من خلالها الرئيس المصري فتح تحقيق في المعرض.
كما دشن نشطاء صفحة على فيسبوك، وصفوا من خلالها المعرض المزمع عرضه في الخارج بـ "الكارثة".
من جهتها، دافعت الوزارة عن قرارها موضحة أن الهدف منه هو تمثيل مصر في معارض أمريكية والترويج للسياحة، مضيفة بأن سفر 166 قطعة أثرية لتوت عنخ آمون للخارج، ستدر على مصر حوالي 12 مليون دولار أمريكي.
وينظر المؤيدون للقرار على أنه فرصة لتنشيط السياحة في مصر، بينما يراه المعارضون تدميرا للحضارة المصرية القديمة إذ أعربوا عن خشيتهم من تعرض الآثار للسرقة أو للكسر.
كما تداول آخرون صورا وثقت لحظة فتح مقبرة توت عنخ آمون عام 1924.
توت عنخ آمون، أو الفتى الذهبي هو أحد فراعنة الأسرة المصرية الثامنة عشرة في تاريخ المملكة المصرية الحديثة.
وأصبح توت ملكاً على مصر في عمر التسع سنوات، وأعاد عاصمة البلاد إلى طيبة، بدلا من عاصمة أبيه التي سميت بـ"أخيتاتون".
حرب كلامية بين أوغلو وأبو الغيط
شهدت جلسة على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن المنعقد في ألمانيا سجالا حادا بين أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، حول عملية عفرين التركية في سوريا.
وانتقد أبو الغيط تركيا بسبب استمرار عملية "غصن الزيتون" العسكرية ودعاها لسحب قواتها فورا من المنطقة.
ورد أغلو على دعوة أبو الغيط قائلا:" تمنيت لو أن الجامعة العربية قوية كفاية لتمنع أحد أعضائها من قتل نصف مليون إنسان واستخدام السلاح الكيماوي".
وعلى إثرها تداول المغردون مقطعا مسجلا للنقاش مرفقا بهاشتاغات حملت اسم الرجلين إضافة إلى هاشتاغ #مؤتمر_ميونخ_للامن.
وبينما وصف مغردون رد أوغلو بأنه "صفعة وإحراج" لحكام العرب طالب البعض جامعة العربية بالتدخل وإيقاف ما أسموها "عنجهية" تركيا .
حارس مرمى يخفي خبر وفاة ابنته لخوض مباراة مع فريقه
حظي تصرف حارس مرمى نادي نفط ميسان العراقي، علاء أحمد، باهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم.
فقد علم الحارس بوفاة ابنته الرضيعة قبل انطلاق المباراة لكنه فضل التحامل على نفسه وإخفاء الخبر عن زملائه خشية استبعاده من الفريق.
وبعد المباراة التي انتهت بالتعادل، انهار علاء باكيا أمام زملائه الذين كانوا سعداء بالنتيجة.
وعجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور علاء، إذ أعرب كثيرون عن تعاطفهم مع اللاعب وأثنوا على قدرته على التغلب على آلامه .
#ثقة_لحكومة_الزجاجة
احتل هاشتاغ #ثقة_لحكومة_الزجاجة مركزا متقدما في لائحة الهاشتاغات الأكتر استخداما في الأردن بعدد تغريدات فاق 20 ألف تغريدة.
يأتي هذا في أعقاب رفض مجلس النواب الأردني مطلبا بحجب الثقة عن حكومة هاني ملقى.
وكان 23 نائبا وقعوا مذكرة لسحب الثقة من الحكومة على خلفية قرارات اقتصادية جرى اتخاذها مؤخرا.
وتنوعت تعليقات المغردين إزاء القرار بين الغضب والسخرية.
وقال مغردون إن الثقة بالحكومة أصبحت معدومة تماما، حتى بعد تصويت البرلمان لصالحها.
واشتكى آخرون من ارتفاع أسعار المواد الغذائية وطالبوا بإسناد المسؤولية لأشخاص أكثر نزاهة وقدرة على تفهم حاجات المواطن البسيط، حسب قول المغردين.
لكن مغردين آخرين رأوا أن التصويت لصالح حكومة الملقى أنقذ البلاد من فارغ سياسي.