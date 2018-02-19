محطات عديدة استوقفت المغردين العرب، من بينها شكوى ضد معرض توت عنخ آمون، وحارس مرمى يخفي وفاة ابنته لخوض مباراة، وتجديد الثقة للحكومة الأردنية ومشادة بين أبو الغيط وجاويش أغلو.

#الملك_لا_يسافر

أثار قرار وزارة الآثار المصرية إرسال قطع أثرية ترجع لحقبة الملك توت عنخ آمون إلى معارض بالخارج ردود فعل غاضبة في أوساط مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي خاصة المهتمين بقطاع الآثار.

مصدر الصورة MOHAMED EL-SHAHED

فقد أطلق مغردون على تويتر عدة هاشتاغات أبرزها #الملك_توت #الملك_لا_يسافر، ناشدوا من خلالها الرئيس المصري فتح تحقيق في المعرض.

كما دشن نشطاء صفحة على فيسبوك، وصفوا من خلالها المعرض المزمع عرضه في الخارج بـ "الكارثة".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @monznomad للأسف الشديد بكره الصبح الساعة ١١ صباحاً هيسافر معرض توت عنخ أمون وهياخد معاه ٣٠٪ من قطع توت عنخ أمون الذهبية وقطع كتيرة فريدة..

بس احنا مش هنيأس وهنرجع المعرض بالقانون اللي وزارة الأثار ماحترمتوش وأجرت المعرض لشركة خاصة ب١١٦ دولار للقطعة في اليوم... pic.twitter.com/duxdRrsYrv — Monica Hanna (@monznomad) ١٨ فبراير، ٢٠١٨

من جهتها، دافعت الوزارة عن قرارها موضحة أن الهدف منه هو تمثيل مصر في معارض أمريكية والترويج للسياحة، مضيفة بأن سفر 166 قطعة أثرية لتوت عنخ آمون للخارج، ستدر على مصر حوالي 12 مليون دولار أمريكي.

وينظر المؤيدون للقرار على أنه فرصة لتنشيط السياحة في مصر، بينما يراه المعارضون تدميرا للحضارة المصرية القديمة إذ أعربوا عن خشيتهم من تعرض الآثار للسرقة أو للكسر.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @_ahmed1001 #الملك_توت هل دأب هذه السلطة هو التفريط في كل شئ

جزيرتي تيران وصنافير

حدودنا البحرية وحقول الغاز

حقنا في مياه النيل

والان يفرطون في اثار مصر ويعرضوها للخطر والضياع — احمد (@_ahmed1001) ١٨ فبراير، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Inmigrante334 ألمانيا ترفض تسليم رأس نفرتيتى الى مصر ومصر تفرط فى كنوزها #الملك_توت_غنخ_امون ... وتأجرها بالحتة اللي عاوز يأجر ......... اتحدي اي سيساوي غبي بالفطرة يرد .بالحجة لا بالوقاحة — قلم لا يجامل البشر💧 (@Inmigrante334) ١٨ فبراير، ٢٠١٨

كما تداول آخرون صورا وثقت لحظة فتح مقبرة توت عنخ آمون عام 1924.

توت عنخ آمون، أو الفتى الذهبي هو أحد فراعنة الأسرة المصرية الثامنة عشرة في تاريخ المملكة المصرية الحديثة.

وأصبح توت ملكاً على مصر في عمر التسع سنوات، وأعاد عاصمة البلاد إلى طيبة، بدلا من عاصمة أبيه التي سميت بـ"أخيتاتون".

حرب كلامية بين أوغلو وأبو الغيط

شهدت جلسة على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن المنعقد في ألمانيا سجالا حادا بين أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، حول عملية عفرين التركية في سوريا.

مصدر الصورة THOMAS KIENZLE

وانتقد أبو الغيط تركيا بسبب استمرار عملية "غصن الزيتون" العسكرية ودعاها لسحب قواتها فورا من المنطقة.

ورد أغلو على دعوة أبو الغيط قائلا:" تمنيت لو أن الجامعة العربية قوية كفاية لتمنع أحد أعضائها من قتل نصف مليون إنسان واستخدام السلاح الكيماوي".

وعلى إثرها تداول المغردون مقطعا مسجلا للنقاش مرفقا بهاشتاغات حملت اسم الرجلين إضافة إلى هاشتاغ #مؤتمر_ميونخ_للامن.

وبينما وصف مغردون رد أوغلو بأنه "صفعة وإحراج" لحكام العرب طالب البعض جامعة العربية بالتدخل وإيقاف ما أسموها "عنجهية" تركيا .

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @drtarekelzomor إذا كان الربيع العربي كارثة كما يقول أبو الغيط.. فبماذا يمكن أن نصف الخريف العربي ؟!! — د.طارق الزمر (@drtarekelzomor) ١٨ فبراير، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @YZaatreh الملاسنة بين أوغلو و"أبو الغيط" تعكس بؤس الجامعة العربية في الوقت الراهن. عادي أن يطالب الأخير بخروج تركيا من سوريا، لكن الصمت على مليشيات إيران التي تحتلها، وكذلك الاحتلال الروسي والأمريكي، وقبل ذلك وحشية النظام.. كل ذلك جريمة كبرى وعار في آن. — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) ١٨ فبراير، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @elnggar_saeed أمين عام جامعة الدولة العربية أحمد أبوالغيط يطلب وقف عملية عفرين

وزير خارجية تركيا: أتمنى لو أن نظامكم منع قائدًا لدولة عضو في منظمتكم من قتل نصف مليون من شعبه 😂😂😂#ميصحش_كدا pic.twitter.com/wIidqikep4 — مزجنجى (@elnggar_saeed) ١٨ فبراير، ٢٠١٨

حارس مرمى يخفي خبر وفاة ابنته لخوض مباراة مع فريقه

حظي تصرف حارس مرمى نادي نفط ميسان العراقي، علاء أحمد، باهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم.

مصدر الصورة Twitter

فقد علم الحارس بوفاة ابنته الرضيعة قبل انطلاق المباراة لكنه فضل التحامل على نفسه وإخفاء الخبر عن زملائه خشية استبعاده من الفريق.

وبعد المباراة التي انتهت بالتعادل، انهار علاء باكيا أمام زملائه الذين كانوا سعداء بالنتيجة.

وعجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور علاء، إذ أعرب كثيرون عن تعاطفهم مع اللاعب وأثنوا على قدرته على التغلب على آلامه .

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @mohammedawaad علاء أحمد حارس نفط ميسان العراقي يفوز بقلوب وسائل الإعلام الكبرى حول العالم ، الحارس لعب بعد وفاة ابنته الرضيعة دون إخبار زملائه وانهار باكياً في نهاية اللقاء! pic.twitter.com/QzKEG9jIDo — محمد عواد (@mohammedawaad) ١٧ فبراير، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AL_MENAA نعزي الحارس علاء احمد ونمجد روحه البطولية على ما قدمه وهو في مصاب عظيم

حارس نادي " نفط ميسان " العراقي علاء احمد ، لم يخبر أحد بوفاة طفله يوم امس وحضر لمساندة فريقه اليوم امام نادي الشرطة

وبعد المباراة انفجر من البكاء حزنا على رحيل ابنه . ورغم ما يعانيه كان نجما في اللقاء pic.twitter.com/q9dmS9WTXY — نادي الميناء العراقي (@AL_MENAA) ١٦ فبراير، ٢٠١٨

#ثقة_لحكومة_الزجاجة

احتل هاشتاغ #ثقة_لحكومة_الزجاجة مركزا متقدما في لائحة الهاشتاغات الأكتر استخداما في الأردن بعدد تغريدات فاق 20 ألف تغريدة.

مصدر الصورة KHALIL MAZRAAWI Image caption البرلماني الأردني يجدد ثقته لحكومة هاني الملقى

يأتي هذا في أعقاب رفض مجلس النواب الأردني مطلبا بحجب الثقة عن حكومة هاني ملقى.

وكان 23 نائبا وقعوا مذكرة لسحب الثقة من الحكومة على خلفية قرارات اقتصادية جرى اتخاذها مؤخرا.

وتنوعت تعليقات المغردين إزاء القرار بين الغضب والسخرية.

وقال مغردون إن الثقة بالحكومة أصبحت معدومة تماما، حتى بعد تصويت البرلمان لصالحها.

واشتكى آخرون من ارتفاع أسعار المواد الغذائية وطالبوا بإسناد المسؤولية لأشخاص أكثر نزاهة وقدرة على تفهم حاجات المواطن البسيط، حسب قول المغردين.

لكن مغردين آخرين رأوا أن التصويت لصالح حكومة الملقى أنقذ البلاد من فارغ سياسي.