"أحذية" على السفير القطري في غزة تثير جدلا في الخليج

موضوعات عديدة استوقفت المغردين العرب على تويتر، أبرزها جدل خليجي بعد انتشار فيديو يظهر لحظة الاعتداء على السفير القطري في غزة، ومطالبة كويتية من أمير الدولة بإسقاط القروض التي في ذممهم.

#فلسطينيون_يطردون_سفير_قطر...فما القصة؟

مصدر الصورة Getty Images

انشغل المغردون في دول الخليج بمقطع فيديو يظهر لحظة اعتداء عمال مستشفى "الشفاء" على السفير القطري في غزة محمد العمادي، عقب انتهاء مؤتمر صحفي حول المساعدات القطرية لقطاع غزة.

وكان السفير قد وصل إلى القطاع حاملاً معه منحة مالية من الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قدرها 9 ملايين دولار، شملت مساعدات غذائية وشراء وقود للمستشفيات ومستلزمات طبية.

وأظهر المقطع، الذي نشرته وكالة "خبر" الفلسطينية، رمي السفير بالأحذية إثر توجهه نحو سيارته وإزالة العلم القطري من أسطح الأبنية وتمزيق شعارات ولافتات قطرية.

وانتشر الفيديو بشكل واسع في قطر والامارات، إذ تم تداوله أكثر من 20 ألف مرة في الاثنتي عشرة ساعة الماضية عبر هاشتاغ #فلسطينيون_يطردون_سفير_قطر.

وبرر العمال الاعتداء بالإشارة إلى ما وصفوه بـ"غياب" المساعدات القطرية على الأرض، وظهروا في عدد من المقاطع المصورة متسائلين: "أين التسعة ملايين؟"

ويأتي ذلك بعد الوقفة الاحتجاجية التي كان قد نظمها عمال النظافة في المستشفيات يوم الأحد لمطالبة وزارة الصحة بصرف مستحقاتهم وأجورهم المتأخرة.

ما ردود الفعل على مواقع التواصل؟

وأثار المقطع جدلا بين المغردين الذين عالجوا الخبر بحسب توجهاتهم ومواقفهم من الأزمة الخليجية.

فدافع البعض عبر هاشتاغ #شكرا_لقطر عن من مصفوه بالدور الفعال الذي تلعبه الدولة في مساندة الشعب الفلسطيني، كما وصفوا الاعتداء بأنه "حدث مدبر ومسيّس"، على حد تعبيرهم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @adham922 من قام بالفوضى في مجمع الشفاء أثناء وجود السفير القطري محمد العمادي تم اعتقالهم من قبل الأجهزة الأمنية للوقوف على خلفية ما جرى، لأن هذا الفعل المدان تقف خلفه جهات يغيظها هذا الجهد القطري الرائع فحاولت عبر مثيري الفتنة أن تنقل صورة مغايرة للواقع.#شكرا_قطر — أدهم أبو سلمية #غزة (@adham922) ١٩ فبراير، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @OmarZamel خلال الشهرين الأخيرين قام الوفد الطبي القطري بزراعة ما يقارب من ٦٠ قوقعة لاطفال من غزة(منهم ابني يحيي)، ولولا الله ثم قطر لعاش هؤلاء الأطفال مستقبلا مظلماً .

لا يقف الامر عند هذا ، بل ان الوفد القطري يتابع تأهيل هؤلاء الأطفال في كل زيارة.#شكرا_قطر#فلسطينيون_يطردون_سفير_قطر pic.twitter.com/CUm4V24lYg — عمر زامل #غزة 🇵🇸 (@OmarZamel) ١٩ فبراير، ٢٠١٨

ومن جهة أخرى، رأى آخرون في الحادثة هجوما ملائما عبّر عن استياء الشعب الفلسطيني من النظام القطري، فتداولوا عبارة "قطر تقع في شر أعمالها."

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @boazoooz55 #فلسطينيون_يطردون_سفير_قطر



هؤلاء هم رجال فلسطين الكرام الذين يرون الحق حقا والباطل باطلا، أيها الشعب الفلسطيني العظيم والله ان قطر وتركيا وإيران لم يريدو لكم خيرا قط إنما يبحثون عن مصالحهم وهم سبب الفتنه والفرقه التي تحدث عندكم وهم من طبع وأقام علاقات مع عدوكم وعدونا اسرائيل — Ḇo3źooź UAE 🇦🇪🇸🇦 (@boazoooz55) ١٩ فبراير، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Abualfawarss123 يا أهل غزة

نظام قطر مفلس بالعربي ما في ريالات ولا شيكل اقتصاد قطر منهار ضعيف

قطر أكبر دولة خليجية مديونة

ذهبت أموال قطر التي وعدتكم ببناء منازل إلى صفقات شراء سلاح من أجل شراء مواقف دول

لذلك من الاخير لن يعطوكم شي وان اعطوا لحماس #غزة_تطرد_مندوب_قطر #فلسطينيون_يطردون_سفير_قطر — المستشار محمد نافع (@Abualfawarss123) ١٩ فبراير، ٢٠١٨

في الكويت: #نبيها_منك_يبو_ناصر_تسقط_القروض

مصدر الصورة Getty Images

أما في الكويت، فأطلق المغردون حملة على تويتر تطالب الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح بإسقاط القروض التي في ذممهم، وذلك عبر هاشتاغ #نبيها_منك_يبو_ناصر_تسقط_القروض.

ويأتي ذلك بعد تكلف الأمير بدفع مبالغ مالية كبيرة وسداد الديون لليتامى والجناء ممن على ذمتهم غرامات بمناسبة العيد الوطني في الـ25 من فبراير/شباط، وهي الخطوة التي وصفها المغردون بأنها "ومضة أمل" لهم للتخلص من الديون.

وعبّر المغردون عن تجاربهم الشخصية مع الديون وتأثيرها السلبي على حياتهم وصحتهم النفسية، مطالبين الأمير في تغريداتهم بمساعدتهم في الظروف الصعبة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @yggBd8GO8WxLLh5 انا مابي تسقطون عني القروض كل قروضي اخذتها علشان علاج بنتي لغايه مااقدر اخذ قروض ابي فقط تكملة علاج بنتي ١٣ سنه وانا اعالجها ومتبقي عمليتين ماقدرت اسويها تكلفتها تقريبا ٣٦ الف يورو تقريبا ١٣ الف دينار مابي غيرها من الدنيا



#نبيها_منك_يبو_ناصر_تسقط_القروض — بدران (@yggBd8GO8WxLLh5) ١٩ فبراير، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @965_bader #نبيها_منك_يبو_ناصر_تسقط_القروض ,,, الحمدلله عندي عماره وعندي شركة تجاريه كبيره وعايش بخير ونعمه ،، وليس علي اي التزام او قسط ،،، ولكن اخواني المواطنين يستحقون الفرح ويستحقون اسقاط القروض ،، لذلك ادعم اخواني المواطنين بهذا الطلب .. وابونا الغالي صباح الاحمد كريم وطيب ❤️🇰🇼 — بدر الخالد (@965_bader) ١٩ فبراير، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @mynon94 #نبيها_منك_يبو_ناصر_تسقط_القروض ❤️واحد معاشه ١٠٨٨ ويداوم قطاع خاص وايجار بيته ٣٥٠ والبنك يخصم من القرض ٤٠٠ وقسد السياره ٢٠٠ واجماليهم ٩٥٠ والي يصفالي ١٣٨ دينار وعندي زوجه وبنت والله حالتنا صعبه واحنا شعب مو ناقصنا شي فطلبناها منك يا بونا وانت كريم واحنا نستاهل — عبدالله البلوشي (@mynon94) ١٩ فبراير، ٢٠١٨

واحتل الهاشتاغ مرتبة متقدمة في لائحة تويتر الكويتية، إذ ظهر في أكثر من 60 ألف تغريدة في الأربع والعشرين ساعة الماضية.