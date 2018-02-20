"أحذية" على السفير القطري في غزة تثير جدلا في الخليج
موضوعات عديدة استوقفت المغردين العرب على تويتر، أبرزها جدل خليجي بعد انتشار فيديو يظهر لحظة الاعتداء على السفير القطري في غزة، ومطالبة كويتية من أمير الدولة بإسقاط القروض التي في ذممهم.
#فلسطينيون_يطردون_سفير_قطر...فما القصة؟
انشغل المغردون في دول الخليج بمقطع فيديو يظهر لحظة اعتداء عمال مستشفى "الشفاء" على السفير القطري في غزة محمد العمادي، عقب انتهاء مؤتمر صحفي حول المساعدات القطرية لقطاع غزة.
وكان السفير قد وصل إلى القطاع حاملاً معه منحة مالية من الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قدرها 9 ملايين دولار، شملت مساعدات غذائية وشراء وقود للمستشفيات ومستلزمات طبية.
وأظهر المقطع، الذي نشرته وكالة "خبر" الفلسطينية، رمي السفير بالأحذية إثر توجهه نحو سيارته وإزالة العلم القطري من أسطح الأبنية وتمزيق شعارات ولافتات قطرية.
وانتشر الفيديو بشكل واسع في قطر والامارات، إذ تم تداوله أكثر من 20 ألف مرة في الاثنتي عشرة ساعة الماضية عبر هاشتاغ #فلسطينيون_يطردون_سفير_قطر.
وبرر العمال الاعتداء بالإشارة إلى ما وصفوه بـ"غياب" المساعدات القطرية على الأرض، وظهروا في عدد من المقاطع المصورة متسائلين: "أين التسعة ملايين؟"
ويأتي ذلك بعد الوقفة الاحتجاجية التي كان قد نظمها عمال النظافة في المستشفيات يوم الأحد لمطالبة وزارة الصحة بصرف مستحقاتهم وأجورهم المتأخرة.
ما ردود الفعل على مواقع التواصل؟
وأثار المقطع جدلا بين المغردين الذين عالجوا الخبر بحسب توجهاتهم ومواقفهم من الأزمة الخليجية.
فدافع البعض عبر هاشتاغ #شكرا_لقطر عن من مصفوه بالدور الفعال الذي تلعبه الدولة في مساندة الشعب الفلسطيني، كما وصفوا الاعتداء بأنه "حدث مدبر ومسيّس"، على حد تعبيرهم.
ومن جهة أخرى، رأى آخرون في الحادثة هجوما ملائما عبّر عن استياء الشعب الفلسطيني من النظام القطري، فتداولوا عبارة "قطر تقع في شر أعمالها."
في الكويت: #نبيها_منك_يبو_ناصر_تسقط_القروض
أما في الكويت، فأطلق المغردون حملة على تويتر تطالب الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح بإسقاط القروض التي في ذممهم، وذلك عبر هاشتاغ #نبيها_منك_يبو_ناصر_تسقط_القروض.
ويأتي ذلك بعد تكلف الأمير بدفع مبالغ مالية كبيرة وسداد الديون لليتامى والجناء ممن على ذمتهم غرامات بمناسبة العيد الوطني في الـ25 من فبراير/شباط، وهي الخطوة التي وصفها المغردون بأنها "ومضة أمل" لهم للتخلص من الديون.
وعبّر المغردون عن تجاربهم الشخصية مع الديون وتأثيرها السلبي على حياتهم وصحتهم النفسية، مطالبين الأمير في تغريداتهم بمساعدتهم في الظروف الصعبة.
واحتل الهاشتاغ مرتبة متقدمة في لائحة تويتر الكويتية، إذ ظهر في أكثر من 60 ألف تغريدة في الأربع والعشرين ساعة الماضية.