بيض_الحكومة يتصدر تويتر في الكويت ... فما القصة؟

انشغل المغردون في العالم العربي اليوم بهاشتاغ ساخر في الكويت حول توزيع الدولة عشرين بيضة على كل مواطن كويتي، ونقاش في السعودية حول مستقبل رئيس الهيئة الرياضية تركي آل شيخ في منصبه.

عشرون بيضة لكل مواطن كويتي

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انشغل المغردون في الكويت باعتزام وزارة التجارة توزيع عشرين بيضة على كل مواطن كويتي وذلك ضمن الحصة التموينية.

وانتشر الخبر عبر عدد من الحسابات الإخبارية الكويتية على تويتر، إلا أن الحكومة الكويتية لم تصدر أي رد يؤكد أو ينفي صحته.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Almajlliss صحيفة : وزارة التجارة ستوزع 20 بيضة لكل مواطن ضمن نصيب حصته التموينية .. حيث سيكون سعر كرتون البيض 990 فلس فقط. pic.twitter.com/2Ybu6nepMw — المجلس 🇰🇼 (@Almajlliss) ٢٢ فبراير، ٢٠١٨

وتداول المستخدمون صورا وتغريدات ساخرة عبر هاشتاغي #بيض_الحكومة و #ابشرو_عشرين_بيضه_لكل_مواطن اللذين تصدرا لائحة تويتر في الكويت.

ومن جهة أخرى، غرد آخرون بتهكم عن "حل الدولة" لقضية غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار بتوزيع عشرين بيضة.

فغرد حمد ساخرا: "لو بعد معاه طماطم يصير شي مرتب!"

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @BoMoUATH تخيل نفسك بالديوانيه وابوك يبطل بوكه ويعطي هندي ٢٠ دينار ويعطي باكستاني ٢٠ ويعطي ولد جيرانكم ٢٠ و لما يوصل دورك يبطل سحاب البوك وتسمع قرقعة الخرده ويطلع لك ٢٠ فلس ويقولك هاك ياوليدي،،،،،، #بيض_الحكومه — أ. خالد (@BoMoUATH) ٢٢ فبراير، ٢٠١٨

وربط البعض بين الهاشتاغ ومؤتمر إعادة إعمار العراق بالكويت الذي انعُقد الأسبوع الماضي، مازحين عن إمكانية استبدال المساعدات المادية التي تقدمها الكويت بالبيض.

الخليج: ما مستقبل تركي آل شيخ؟

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أما في الخليج، فسيطر هاشتاغ يطالب بإقالة رئيس الهيئة الرياضية السعودية تركي آل شيخ على مواقع التواصل وذلك في إطار إقالة مدرب الهلال رامون دياز.

وانقسم المغردون عبر هاشتاغ #رحيل_تركي_ال_شيخ_مطلب حول بقائه على رأس الهيئة الرياضية.

فانتقد جزء من المغردين حضور آل شيخ القوي على تويتر وعدد تغريداته الضخم، الذي رأى فيه المغردون "تدخلا في الشؤون الدولية" خارج اختصاصه الرياضي، واتهموه بـ"عدم الإنصاف".

ومن جهة أخرى، اتهم سعوديون البعض بـ"تصدير خلاف داخلي للخارج" في إشارة إلى تدخل مغردين من دول خليجية أخرى في النقاش على الهاشتاغ، الذي دُشن كمطلب من "محبي الرياضة السعوديين فقط"، على حد تعبيرهم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Aliharbi30 يقولون اللي يطالب ب رحيل تركي ال الشيخ يضرب في اللُحمه الوطنيه 😂😂

..

بالاخير تراه مواطن و مسؤول عن رياضة فقط

و الوطن بالنسبه لنا اكبر من تركي ال الشيخ و رياضته

احترموا عقولنا



#رحيل_تركي_ال_شيخ_مطلب — علي الحربي 🇸🇦 (@Aliharbi30) ٢١ فبراير، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @3bodi_15_ #رحيل_تركي_ال_شيخ_مطلب



الله يذكرك بالخير يبو مساعد



والله ما اشغلنا في تويتر بتغريداته ولا تدخل في شؤون الانديه

- كان يعمل بصمت وبدون بهرجه وصياح

- طبق النظام على الجميع بدون استثناء ولا تجاوزات



- الرياضه في وقته كانت في اعلى مستوياتها لا من ناحية الانديه ولا حتى المنتخب! pic.twitter.com/v2zRBFa8mT — عبدالله التميمي (@3bodi_15_) ٢١ فبراير، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @hamadlahdan #رحيل_تركي_ال_شيخ_مطلب



هذا الهاشتاق نموذج لتصدير المشاكل الداخلية للخارج ، شماعة قطر اصبحت مخرج لكل فشل في دول الحصار ، الهاشتاق انشأه محبوا الرياضة في السعودية كمطلب ، اقحام قطر فيه هو محاولة لتحويل موضوع رياضي داخلي الى موضوع سياسي خارجي . — حمد لحدان المهندي (@hamadlahdan) ٢٢ فبراير، ٢٠١٨

وجاء رد آل شيخ عبر تغريدة ساخرة على حسابة الخاص على تويتر حيث استخدم الهاشتاغ وأضاف عبارة "اعطوني فرصة".

وظهر اسم تركي آل شيخ في أكثر من 230 ألف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.