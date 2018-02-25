مغردون يرفضون هدنة #مجلس_الأمن في #الغوطة_الشرقية

قضايا اليوم: موافقة مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في سوريا لمدة 30 يوما، والغوطة الشرقية الحدث الأبرز على مواقع التواصل الاجتماعي، والكويت تحتفل بعيدها الوطني ال57.

قرار مجلس الأمن

مصدر الصورة Getty Images Image caption مجلس الأمن يوافق بالإجماع على قرار يدعو إلى هدنة لمدة 30 يوما

نبدأ من موافقة مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في سوريا لمدة 30 يوما، والذي يهدف إلى "افساح المجال أمام ايصال المساعدات الإنسانية بشكل منتظم وإجلاء طبي للمرضى والمصابين بجروح بالغة".

وانقسم المغردون بين مؤيد ومعارض لقرار مجلس الأمن، ومنهم من ذهب بعيدا للقول "لا للهدنة ويجب القضاء على الإرهاب في الغوطة الشرقية وكامل الأراضي السورية".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Ebdulbasit قرار مجلس الأمن 2401 الخاص بالغوطة حمّال أوجه، يذكرنا بإشكالية بيان جنيف 1. كل طرف سيفسره على هواه. ومع ذلك لا بد من توجيه الشكر إلى دولتي الكويت والسويد لكل الجهود المضنية التي بذلت من أجل الوصول الى الحد الأدنى من التوافق حول موضوع انساني بحت. — Abdulbaset Sieda (@Ebdulbasit) ٢٥ فبراير، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @YBarghouth تبني قرار دولي بايقاف المذبحة ولو مؤقتا هو أمر أيجابي بكل تأكيد ، لكن هذا لا يكفي ما نزال نعرف أن المذبحة ستعود من جديد بعد انتهاء الهدنة — Yousef Barghouth (@YBarghouth) ٢٥ فبراير، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Hsn_313 لا للهدنة الانسانية في #الغوطه_الشرقيه نعم لإستمرار القصف ..لأن بكل مرة الهدنة يطالبون فيها لدعم الارهابيين و اعطائهم مجال لإلتقاط أنفاسهم و الاعداد لهجوم جديد ضد الجيش السوري — حسين ³¹³ (@Hsn_313) ٢٢ فبراير، ٢٠١٨

وظهرت عبارة مجلس الأمن على تويتر في أكثر من 13 ألف تغريدة باللغة العربية و Security Council في أكثر من 19 ألف تغريدة باللغة الانجليزية عبر خلالها المستخدمون عن رأيهم بالقرار الذي اعتبره بعضهم حبرا على ورق مؤكدين أنه لن يقدم ولن يؤخر في الحرب القائمة على الأراضي السورية.

#الغوطة_الشرقية

ومن مجلس الأمن إلى الغوطة الشرقية التي مازالت الحدث الأبرز على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع هاشتاغ #الغوطة_الشرقية انتشاره في الدول العربية حتى وصل إلى أكثر من 235 ألف تغريدة وهاشتاغ #الغوطة إلى أكثر من 100 ألف تغريدة منذ بدء الحملة العسكرية عليها.

وتناقل المغردون صور الدمار والموت في الغوطة عبروا من خلالها عن حزنهم وغضبهم لما يحصل مطالبين العالم بإنهاء معاناة المدنيين الذين يدفعون ثمن هذه الحرب.

#العيد_الوطني_الكويتي

تحتفل الكويت بعيدها الوطني ال57 والذي يتزامن هذا العام مع الذكرى ال40 لانطلاق وبث النشيد الوطني الكويتي.

وتصدر هاشتاغ #العيد_الوطني_الكويتي قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في الكويت حاصدا أكثر من 40 ألف تغريدة أعرب من خلالها الكويتيون عن حبهم وانتمائهم لوطنهم.