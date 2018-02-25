مغردون يرفضون هدنة #مجلس_الأمن في #الغوطة_الشرقية
قضايا اليوم: موافقة مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في سوريا لمدة 30 يوما، والغوطة الشرقية الحدث الأبرز على مواقع التواصل الاجتماعي، والكويت تحتفل بعيدها الوطني ال57.
قرار مجلس الأمن
نبدأ من موافقة مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في سوريا لمدة 30 يوما، والذي يهدف إلى "افساح المجال أمام ايصال المساعدات الإنسانية بشكل منتظم وإجلاء طبي للمرضى والمصابين بجروح بالغة".
وانقسم المغردون بين مؤيد ومعارض لقرار مجلس الأمن، ومنهم من ذهب بعيدا للقول "لا للهدنة ويجب القضاء على الإرهاب في الغوطة الشرقية وكامل الأراضي السورية".
وظهرت عبارة مجلس الأمن على تويتر في أكثر من 13 ألف تغريدة باللغة العربية و Security Council في أكثر من 19 ألف تغريدة باللغة الانجليزية عبر خلالها المستخدمون عن رأيهم بالقرار الذي اعتبره بعضهم حبرا على ورق مؤكدين أنه لن يقدم ولن يؤخر في الحرب القائمة على الأراضي السورية.
#الغوطة_الشرقية
ومن مجلس الأمن إلى الغوطة الشرقية التي مازالت الحدث الأبرز على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتابع هاشتاغ #الغوطة_الشرقية انتشاره في الدول العربية حتى وصل إلى أكثر من 235 ألف تغريدة وهاشتاغ #الغوطة إلى أكثر من 100 ألف تغريدة منذ بدء الحملة العسكرية عليها.
وتناقل المغردون صور الدمار والموت في الغوطة عبروا من خلالها عن حزنهم وغضبهم لما يحصل مطالبين العالم بإنهاء معاناة المدنيين الذين يدفعون ثمن هذه الحرب.
#العيد_الوطني_الكويتي
تحتفل الكويت بعيدها الوطني ال57 والذي يتزامن هذا العام مع الذكرى ال40 لانطلاق وبث النشيد الوطني الكويتي.
وتصدر هاشتاغ #العيد_الوطني_الكويتي قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في الكويت حاصدا أكثر من 40 ألف تغريدة أعرب من خلالها الكويتيون عن حبهم وانتمائهم لوطنهم.