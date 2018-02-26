غاز الكلور في #الغوطة_الشرقية وفتح باب التجنيد الاختياري للمرأة في السعودية

قضايا اليوم: إعلان السلطات الصحية التابعة للمعارضة السورية في منطقة الغوطة الشرقية عن ظهور أعراض على العديد من الأشخاص تشبه أعراض استنشاق غاز الكلور، والسعودية تعلن عن فتح باب التجنيد الاختياري أمام الفتيات للالتحاق بالحياة العسكرية برتبة جندي، وفوز مانشستر يونايتد على تشيلسي.

اتهامات للقوات الحكومية السورية بـ "استخدام غاز الكلور" في الغوطة الشرقية

مصدر الصورة Getty Images Image caption اتهامات للقوات الحكومية السورية بـ "استخدام غاز الكلور" في الغوطة الشرقية

نبدأ من الاتهامات التي وجهتها السلطات الصحية التابعة للمعارضة السورية في منطقة الغوطة الشرقية الى الحكومة السورية حول ظهور أعراض على العديد من الأشخاص تشبه أعراض استنشاق غاز الكلور.

وتداولت هذه الاتهامات مواقع التواصل الاجتماعي. وجاء في الاتهامات التي اعلنها مسؤولو الصحة في المعارضة، في بيان، إن الضحايا وسائقي سيارات الإسعاف وآخرين استنشقوا غاز الكلور، بعد وقوع "انفجار هائل" في منطقة الشيفونية قرب دمشق مما أدى إلى مقتل طفل واحد.

وما زال هاشتاغ #الغوطة_الشرقية متصدرا قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في العالم العربي ليصل إلى أكثر من 316 ألف تغريدة منذ بدء المعركة. وهاشتاغ #saveghouta كان قد وصل اليوم إلى أكثر من 207 آلآف تغريدة.

فتح باب التجنيد الاختياري أمام الفتيات للالتحاق بالحياة العسكرية في السعودية

ومن سوريا ننتقل إلى السعودية التي أعلنت عن فتح باب التجنيد الاختياري أمام الفتيات للالتحاق بالحياة العسكرية برتبة جندي.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، فتحت مديرية الأمن العام الأحد باب القبول للوظائف العسكرية النسائية لخريجات الثانوية العامة.

وانقسمت ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض، مما دفع البعض للسؤال "من سيعلم النساء ويدربهم؟ هل هناك نساء متخصصات؟"

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @H2eder الى الامام باذن الله

🖒🖒🖒🖒🖒🖒



يحق ان لم يكن واجب للنساء المشاركة

بحماية الوطن



الى الامام يالسعودية

وواصلي والله يحميكي بلادي — { ابو ابراهيم } (@H2eder) ٢٥ فبراير، ٢٠١٨

#مانشستر_يونايتد_تشيلسي

وأخيرا إلى كرة القدم الإنكليزية حيث حسم مانشستر يونايتد قمة مباريات المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي أمام تشيلسي على ملعب أولد ترافورد بالفوز بهدفين مقابل هدف واحد.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @majdoona21 فوز مهم نقطياً و معنوياً لمانشستر يونايتد و لمورينهو



لا يوجد اجمل من الفوز امام فريق كبير , الملفت اليوم في المباراة اداء لوكاكو الرائع .. ماتيتش كالمعتاد في الموعد دائماً .. الأهم الان التركيز على مواجهة ليفربول + إشبيلية#مانشستر_يونايتد_تشيلسي pic.twitter.com/8rYahpnBME — ماجدونا💛 (@majdoona21) ٢٥ فبراير، ٢٠١٨

وانتشر هاشتاغ #مانشستر_يونايتد_تشيلسي في العالم العربي ليصل إلى أكثر من 15 ألف تغريدة أكد خلالها جماهير مانشستر يونايتد على قوة الفريق وقدرته على المنافسة على اللقب، وفي المقابل تابع جماهير فريق تشيلسي تشجيع فريقهم ليخلص بعضهم إلى القول "لقد خسرنا جولة ولم نخسر المعركة".