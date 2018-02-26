تحول بائع كليجا في مهرجان الجنادرية بالسعودية إلى حديث الناس على مواقع التواصل الاجتماعي ، بعدما تصدر هاشتاغ #بائع_الكليجا قائمة الهاشتاغات الأكثر استخداما على مستوى العالم.

مصدر الصورة Twitter

فقد لفت البائع أنظار الناس بوسامته ما جعل متجره مقصدا لزائرات المهرجان اللاتي تسابقن على التقاط الصور له.

يذكر أن الكليجا هي واحدة من أشهر الحلويات الشعبية في السعودية وهي عبارة عن كعك محشو بالزنجبيل والقرفة وغيرها من المواد.

وظهر الشاب في مقطع فيديو وهو يحاول إخفاء وجهه بعدما تحلقت حوله الفتيات، فيما أعرب في مقطع آخر عن غضبه من المتطفلين بلوحة كتب عليها "اشتر بعدين صور".

وتراوحت آراء المغردين حول البائع الكليجا السعودي بين التهكم والإشادة. وفي الوقت الذي تغنت فيه مغردات بجمال الشاب، انتقد آخرون تصرفهن ووصفوه بالسطحي في حين اتخذ آخرون من السخرية وسيلة للتعبير عن آرائهم.

ورأى قطاع آخر من المغردين أن وسائل الإعلام المحلية تعمدت إثارة ضجة حول الموضوع للترويج لما أسموه بسياسة الانفتاح التي تبنتها الحكومة منذ مدة ، وطالبوا بعودة هيئة الأمر بالعروف والنهي عن المنكر.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Alshemal_R3d #بايع_الكليجا

نطالب بعودة الهيٸه بكافة صلاحياتها وكفا قلة حياء وكفا صمتا متعمدا عن ممارسات قلة الحياء يريدون تغيير هذاالمجتمع بالغصب لمجتمع وصخ بعيد عن الله لتزل علينا عقوبات السماء والارض من الله عز وجل ونطالب الملك سلمان بمحاسبة المسٶولين عن ذلك 🤚 — رزة شمآلي👻 (@Alshemal_R3d) ٢٦ فبراير، ٢٠١٨

وأعادت قصة بائع الكليجا إلى الأذهان، قصة الشاب الباكستاني أرشد خان الذي تحول من بائع شاي بسيط إلى عارض أزياء عالمي بعدما صورته صحفية وهو يزاول عمله في إسلام آباد .

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @03afaf20511f48e #بايع_الكليجا

مايثير الجدل ليس وسامة الشاب إنما سخافة عقول بعض البنات وقلة الحياء

هل وصلت بهن الحال إلى هذا المستوى من الانحطاط الاخلاقي؟؟ — عنود الصيد (@03afaf20511f48e) ٢٦ فبراير، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @rol8558 اعتقد والله أعلم اننا نمر في مرحلة انتقالية..ما يجري فالتاق سيكون سواليف نضحك عليها قريبا عندما نصل لمرحلة الإشباع..وببساطة هل مانراه يمكن ان يحدث عند الشعوب حولنا؟ مستحيل..خلونا نعترف بشجاعة ان كلا الجنسين لدينا يعاني واقعيا من فراغ عاطفي وافتراضيا يرى انفتاح. يتبع #بايع_الكليجا — خالد البطاح السبيعي (@rol8558) ٢٦ فبراير، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @altamimi14 الشاب اللي ذابحته الغيرة من #بايع_الكليجا ويقول:

(اين الحياء يا نساء؟)

>وانت وين كان حياءك مع ايفانكا؟

وليه ما شفنا نفس ردة الفعل ضد اللي صار مع ايفانكا؟

تقول الحياء للنساء فقط؟

غير صحيح🖐

"كان النبي ﷺ أشد حياء من العذراء في خدرها الحياء ".

🚫لا تحلل لنفسك شيء وتحرمه على غيرك🚫 — إبراهيم المنيف (@altamimi14) ٢٦ فبراير، ٢٠١٨

وقد بلغ عدد التغريدات عبر هاشتاغ #بايع_الكليجا ما يربو على 100 ألف تغريدة في أقل من 24 ساعة.