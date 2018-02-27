موضوعات عديدة استوقفت المغردين العرب اليوم، أبرزها إخفاق رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في الإجابة على سؤال "ما سعر ربطة الخبز"؟ وانتشار فيديو في السعودية عن #فتاه_تضرب_شاب_بجده .

ما سعر الخبز في لبنان؟

مصدر الصورة Getty Images

أثار رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري جدلا على تويتر بعد أن سُئل في لقاء مع عدد من التلاميذ عن سعر ربطة الخبز في البلد وفشل في الإجابة.

وكان اللقاء جزءا من برنامج "دق الجرس" التلفزيوني حيث تطرح مجموعة من الأطفال أسئلة على شخصيات سياسية، منها الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل.

وتداول المغردون مقاطع فيديو من اللقاء، أبرزها إجابة الحريري على سؤال عن سعر الخبز بـ "لا أعلم...خمسمئة ليرة؟" فيما يبلغ سعر الخبز ألف وخمسمئة ليرة لبنانية، أو دولار أمريكي واحد.

ورأى بعض المغردين في الإجابة انعكاسا للفجوة بين السياسيين والمواطنين على الأرض، متسائلين عن قدرة السياسيين على إيجاد حلول للمشاكل اليومية في البلد نظرا لانفصالهم التام عنها.

ومن جهة أخرى، اعتبر آخرون السؤال "سخيفاً" واختبارا لتفاصيل دقيقة قد لا يعرفها المواطن اللبناني ذاته.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @HarakeZoulfikar طفل سأل رئيس حكومة لبنان قديش سعر ربطة الخبز ... جاوبو الرئيس : ما بعرف ؟؟ شي خمسمية ليرة ؟؟؟ صلحلو الطفل لا شيخ الربطة سعرها ١٥٠٠ ليرة ! جاوبو الشيخ اه اوك ! ١٠٠٠ ليرة فرق ما بتعني لمسؤول بهل دولة ... بس ممكن تذل رب عيلة يوم بكاملو ليطلع حقها ! #دق_الجرس — zoulfikar harake (@HarakeZoulfikar) ٢٥ فبراير، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @karkar1978 ما حدا بيعرف قديه حقها ربطة الخبز بالزبط الا يلي مرتو بتقلو جيب معك ربطة خبز انت و جاييي و اكيد سعد الحريري مش من هالنوع — karim (@karkar1978) ٢٦ فبراير، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @afif_shoman_a الله يسامح اللي سأله عن سعر ربطة الخبز للرئيس الحريري

لو سأله قديش سعر حبة الكرواسون ب الشانزيليزيه كان دغري جاوب !!!! — ابو الفضل شومان (@afif_shoman_a) ٢٦ فبراير، ٢٠١٨

وناقش المغردون الأسئلة "الصعبة" التي طرحها الأولاد على الرئيس، ومن بينها سؤال عن سبب إعلان استقالته من السعودية العام الماضي، وسؤال عن الفرق بين الشيعة والسنة، الذي أجاب عليه الحريري بالقول: "الخلاف سياسي فقط".

في السعودية: #فتاه_تضرب_شاب_بجده يشعل تويتر

مصدر الصورة Getty Images

وننتقل إلى السعودية حيث تداول المستخدمون بشكل واسع مقطع فيديو يظهر لحظة ضرب امرأة لشاب في مطعم بمدينة جدة.

واتجهت أنظار المغردين نحو المرأة في الفيديو وهي تصفع الشاب وتركله، مما فتح باب نقاش بين المغردين حول سبب اعتدائها عليه.

فناقش البعض رد فعل الشاب، الذي "لم يبادر في الهجوم أو الدفاع عن نفسه" على حد تعبيرهم، وهو الأمر الذي وُصف بأنه "احترام لرجولته".

وتداول آخرون الهاشتاغ بسخرية، فغردت روان: "لو أنه قاعد في بيته ولا طلع مع ولي أمره ما كان صار اللي صار" في إشارة إلى ردود الفعل التي تصدر على مواقع التواصل وتنتقد المرأة عندما تكون "الضحية".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @R__8a6 #فتاه_تضرب_شاب_بجده

خروج الشاب من بيته لغير ضروره

يعرضه لضرر لو انه قاعد في بيته ولا طلع مع ولي امره ما كان صار اللي صار — روان 🇸🇦 (@R__8a6) ٢٧ فبراير، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @VkzPf #فتاة_تضرب_شاب_بجدة

بغض النظر..عن السبب الذي جعل الفتاة تضرب الشاب فنحن لا نعلم ماهي الأسباب التي أدت إلى الضرب!

لكن ما لاحظته من الكاميرا .. أعجبني الشاب لم يبادر بالهجوم أو الدفاع عن نفسه ، أحترم أنوثة المرأة ولكن المرأة لم تحترم أنوثتها!! — عبدالله 📚 (@VkzPf) ٢٧ فبراير، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @iihh2311 #فتاه_تضرب_شاب_بجده



فريقنا يمر بأسوا مراحله ومستوياته ياشباب ..وفريق البنات صار قوي

سواقه وساقو ومباريات وحضرو ومشيناها

بس عاد توصل للضرب قدام الله وخلقه هنا لازم نعيد تقييم الوضع ونغير خطتنا . pic.twitter.com/GGkG7mn4aT — عبدالرحمن المطيري (@iihh2311) ٢٧ فبراير، ٢٠١٨

وتصدر #فتاه_تضرب_شاب_بجده تويتر عالمياً إذ ظهر في أكثر من 5 آلاف تغريدة على مدار الساعة الماضية.

في الكويت: احتفال وطني على تويتر

مصدر الصورة Getty Images

أما في الخليج، فما زال المغردون يحتفلون بعيد الكويت الوطني عبر هاشتاغي #اليوم_الوطني_للكويت و#HappyNationalDayKuwait.

وكان الكويتيون قد دشنوا حملة على تويتر تطالب الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح بإسقاط القروض التي في ذممهم في اليوم الوطني.

وبالرغم من ظهور الحملة في أكثر من 100 ألف تغريدة في الأسبوع الماضي، لم يصدر حتى الآن أي تعليق أو قرار رسمي من الأمير الكويتي حول المطالب.