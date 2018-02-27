الحريري لا يعرف "سعر ربطة الخبز" و #فتاه_تضرب_شاب_بجده يشعل تويتر
موضوعات عديدة استوقفت المغردين العرب اليوم، أبرزها إخفاق رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في الإجابة على سؤال "ما سعر ربطة الخبز"؟ وانتشار فيديو في السعودية عن #فتاه_تضرب_شاب_بجده .
ما سعر الخبز في لبنان؟
أثار رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري جدلا على تويتر بعد أن سُئل في لقاء مع عدد من التلاميذ عن سعر ربطة الخبز في البلد وفشل في الإجابة.
وكان اللقاء جزءا من برنامج "دق الجرس" التلفزيوني حيث تطرح مجموعة من الأطفال أسئلة على شخصيات سياسية، منها الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل.
وتداول المغردون مقاطع فيديو من اللقاء، أبرزها إجابة الحريري على سؤال عن سعر الخبز بـ "لا أعلم...خمسمئة ليرة؟" فيما يبلغ سعر الخبز ألف وخمسمئة ليرة لبنانية، أو دولار أمريكي واحد.
ورأى بعض المغردين في الإجابة انعكاسا للفجوة بين السياسيين والمواطنين على الأرض، متسائلين عن قدرة السياسيين على إيجاد حلول للمشاكل اليومية في البلد نظرا لانفصالهم التام عنها.
ومن جهة أخرى، اعتبر آخرون السؤال "سخيفاً" واختبارا لتفاصيل دقيقة قد لا يعرفها المواطن اللبناني ذاته.
وناقش المغردون الأسئلة "الصعبة" التي طرحها الأولاد على الرئيس، ومن بينها سؤال عن سبب إعلان استقالته من السعودية العام الماضي، وسؤال عن الفرق بين الشيعة والسنة، الذي أجاب عليه الحريري بالقول: "الخلاف سياسي فقط".
في السعودية: #فتاه_تضرب_شاب_بجده يشعل تويتر
وننتقل إلى السعودية حيث تداول المستخدمون بشكل واسع مقطع فيديو يظهر لحظة ضرب امرأة لشاب في مطعم بمدينة جدة.
واتجهت أنظار المغردين نحو المرأة في الفيديو وهي تصفع الشاب وتركله، مما فتح باب نقاش بين المغردين حول سبب اعتدائها عليه.
فناقش البعض رد فعل الشاب، الذي "لم يبادر في الهجوم أو الدفاع عن نفسه" على حد تعبيرهم، وهو الأمر الذي وُصف بأنه "احترام لرجولته".
وتداول آخرون الهاشتاغ بسخرية، فغردت روان: "لو أنه قاعد في بيته ولا طلع مع ولي أمره ما كان صار اللي صار" في إشارة إلى ردود الفعل التي تصدر على مواقع التواصل وتنتقد المرأة عندما تكون "الضحية".
وتصدر #فتاه_تضرب_شاب_بجده تويتر عالمياً إذ ظهر في أكثر من 5 آلاف تغريدة على مدار الساعة الماضية.
في الكويت: احتفال وطني على تويتر
أما في الخليج، فما زال المغردون يحتفلون بعيد الكويت الوطني عبر هاشتاغي #اليوم_الوطني_للكويت و#HappyNationalDayKuwait.
وكان الكويتيون قد دشنوا حملة على تويتر تطالب الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح بإسقاط القروض التي في ذممهم في اليوم الوطني.
وبالرغم من ظهور الحملة في أكثر من 100 ألف تغريدة في الأسبوع الماضي، لم يصدر حتى الآن أي تعليق أو قرار رسمي من الأمير الكويتي حول المطالب.