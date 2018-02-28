حملة جديدة على تويتر تطالب بـ"إسقاط الولاية" في الإمارات
موضوعات عديدة انشغل بها المغردون العرب أبرزها حملة تطالب بـ"إسقاط الولاية" في الإمارات، وسخرية لبنانية عبر #الحريري_رايح، ونقاش عربي على تويتر حول مادة الفيزياء وتعليمها في العالم العربي.
إماراتيات: نطالب بـ"إسقاط الولاية"
ظهرت في الامارات حملة جديدة على تويتر تطالب بـ"إسقاط الولاية" في الدولة، عبر هاشتاغ #اماراتيات_نطالب_بإسقاط_الولايه.
ويأتي ذلك على خلفية هاشتاغ مشابه في السعودية، الذي ظهر وتكرر أكثر من 600 مرة منذ اطلاقه، ويعتبر البعض أنه لعب دورا مهما في التغيرات الاجتماعية في المملكة.
وناقش المغردون الاماراتيون القوانين التي "تميز بين الرجال والنساء" في الدولة، على حد تعبيرهم .
ومن بينها غياب قانون خاص بالعنف المنزلي، وقانون الأحوال الشخصية الذي يعطي الرجل حق الزواج والطلاق ولا يسمح بذلك للنساء إلا بموافقة ولي الأمر.
ومن جهة أخرى، علت الأصوات المعارضة للحملة، التي قارنت بين حقوق المرأة في الامارات والسعودية واعتبرت أن الإماراتيات حصلن على كافة حقوقهن السياسية والاجتماعية.
واتُهم البعض بـ"اتباع الموضة"، في إشارة إلى الحملات المتعددة على تويتر التي ظهرت في العام الماض وناقشت حقوق المرأة في الدول العربية.
وتم تداول الهاشتاغ بين النساء الاماراتيات بشكل خاص، لكنه شهد تفاعلا كبيرا من مغردين في كافة دول الخليج، حتى تصدر لائحة تويتر الاماراتية والسعودية والكويتية.
"الحريري راح"...وهل يعود؟
أما في لبنان، فظهر هاشتاغ #الحريري_رايح في ظل وصول رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إلى السعودية اليوم.
وتعتبر زيارته للملكة الأولى منذ إعلان الحريري استقالته المفاجئة من الرياض في نوفمبر العام الماضي في ما سمي بـ"أزمة الحريري".
وسيطرت السخرية على تغريدات اللبنانيين الذين غردوا بتهكم عن امكانية "اختفاء" الرئيس في المملكة، بعد أن كانت العديد منهم قد اتهم السعودية بوضعه قيد الإقامة الجبرية.
وبعد اخفاق الحريري في الاجابة على سؤال: ما سعر "ربطة الخبز" في لقاء متلفز ، غردت رانيا: #الحريري_رايح...جيب معك ربطة خبز بالرجعة.
وتصدر الهاشتاغ لائحة الموضوعات الأكثر تداولا في لبنان، إذ ظهر في أكثر من 10 ألف تغريدة في الأربع والعشرين ساعة الماضية.
نقاش عربي عن الفيزياء
وفتح هاشتاغ #ماذا_تعلمت_من_الفيزياء باب نقاش واسع حول المادة وتعليمها في العالم العربي، إذ تصدر تويتر عالميا.
وانقسم المغردون بين من ناقش فوائد المادة واستخداماتها العملية، ومن رأى في قواعد الفيزياء دروس عن الحياة والتعامل مع الناس.
وظهر الهاشتاغ، الذي دُشن في السعودية، في أكثر من 50 ألف تغريدة في الأربع والعشرين ساعة الماضية.