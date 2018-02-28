حملة جديدة على تويتر تطالب بـ"إسقاط الولاية" في الإمارات

موضوعات عديدة انشغل بها المغردون العرب أبرزها حملة تطالب بـ"إسقاط الولاية" في الإمارات، وسخرية لبنانية عبر #الحريري_رايح، ونقاش عربي على تويتر حول مادة الفيزياء وتعليمها في العالم العربي.

إماراتيات: نطالب بـ"إسقاط الولاية"

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ظهرت في الامارات حملة جديدة على تويتر تطالب بـ"إسقاط الولاية" في الدولة، عبر هاشتاغ #اماراتيات_نطالب_بإسقاط_الولايه.

ويأتي ذلك على خلفية هاشتاغ مشابه في السعودية، الذي ظهر وتكرر أكثر من 600 مرة منذ اطلاقه، ويعتبر البعض أنه لعب دورا مهما في التغيرات الاجتماعية في المملكة.

وناقش المغردون الاماراتيون القوانين التي "تميز بين الرجال والنساء" في الدولة، على حد تعبيرهم .

ومن بينها غياب قانون خاص بالعنف المنزلي، وقانون الأحوال الشخصية الذي يعطي الرجل حق الزواج والطلاق ولا يسمح بذلك للنساء إلا بموافقة ولي الأمر.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @hmr_uae #اماراتيات_نطالب_باسقاط_الولاية



بسبب العنصرية ضدي كبنت اماراتية:

- منعت ادرس التخصص الي بغيته بالرغم من تفوقي الدراسي.

- السفر ممنوع رغم اني ٣٠ سنة / تحرر بلاغ تغيب ضدي (تعسفي) و الشرطة وقفتني ف المطار و المركز لمدة ٧٢ساعه كأني مجرمة

- الضغط المستمر والتضييق علي بموضوع الزواج. — some1 (@hmr_uae) ٢٧ فبراير، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ht2ny_ #اماراتيات_نطالب_باسقاط_الولايه

أنا مواطنة إماراتية كاملة الأهلية وأطالب باسقاط الولاية وارفض رفض تام معاملتي كقاصر بالرغم من تجاوزي للسن القانوني والأن أبلغ من العمر 21 عاماً ، وهذا لا يعني عدم انتمائي لوطني أحب وطني وأتمنى لي ولجميع بنات وطني أن ينالوا هذا الحق بشكل ودي ❤️ — غايه البلوشي 🇦🇪 (@ht2ny_) ٢٧ فبراير، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @UncleAhmadd انا اتحدى اي امراة في تاريخ العالم حصلت على حقوق اكثر من التي تحصل عليها المراة الاماراتية اليوم

"مع مراعاة اننا مجتمع بدوي اسلامي"

ولا انتوا بس تمشون على الموضة؟

#اماراتيات_نطالب_بإسقاط_الولايه — Castro (@UncleAhmadd) ٢٧ فبراير، ٢٠١٨

ومن جهة أخرى، علت الأصوات المعارضة للحملة، التي قارنت بين حقوق المرأة في الامارات والسعودية واعتبرت أن الإماراتيات حصلن على كافة حقوقهن السياسية والاجتماعية.

واتُهم البعض بـ"اتباع الموضة"، في إشارة إلى الحملات المتعددة على تويتر التي ظهرت في العام الماض وناقشت حقوق المرأة في الدول العربية.

وتم تداول الهاشتاغ بين النساء الاماراتيات بشكل خاص، لكنه شهد تفاعلا كبيرا من مغردين في كافة دول الخليج، حتى تصدر لائحة تويتر الاماراتية والسعودية والكويتية.

"الحريري راح"...وهل يعود؟

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أما في لبنان، فظهر هاشتاغ #الحريري_رايح في ظل وصول رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إلى السعودية اليوم.

وتعتبر زيارته للملكة الأولى منذ إعلان الحريري استقالته المفاجئة من الرياض في نوفمبر العام الماضي في ما سمي بـ"أزمة الحريري".

وسيطرت السخرية على تغريدات اللبنانيين الذين غردوا بتهكم عن امكانية "اختفاء" الرئيس في المملكة، بعد أن كانت العديد منهم قد اتهم السعودية بوضعه قيد الإقامة الجبرية.

وبعد اخفاق الحريري في الاجابة على سؤال: ما سعر "ربطة الخبز" في لقاء متلفز ، غردت رانيا: #الحريري_رايح...جيب معك ربطة خبز بالرجعة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @zeinakaram255 #الحريري_رايح خلينا نتفق من هلق: غمزة = أكلتا بالعتيقة بس في أمل . ضحكه ع فرد ميله = بعدني زامط . عطسة = انسو أمري . قحة = دقو للجنرال هلق يخلصني. — Zeina Karam ✝️ (@zeinakaram255) ٢٧ فبراير، ٢٠١٨

وتصدر الهاشتاغ لائحة الموضوعات الأكثر تداولا في لبنان، إذ ظهر في أكثر من 10 ألف تغريدة في الأربع والعشرين ساعة الماضية.

نقاش عربي عن الفيزياء

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وفتح هاشتاغ #ماذا_تعلمت_من_الفيزياء باب نقاش واسع حول المادة وتعليمها في العالم العربي، إذ تصدر تويتر عالميا.

وانقسم المغردون بين من ناقش فوائد المادة واستخداماتها العملية، ومن رأى في قواعد الفيزياء دروس عن الحياة والتعامل مع الناس.

وظهر الهاشتاغ، الذي دُشن في السعودية، في أكثر من 50 ألف تغريدة في الأربع والعشرين ساعة الماضية.