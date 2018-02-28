فلسطينيه_تهاجم_الخليج وتغضب المغردين السعوديين

في السعودية، انتشر مقطع فيديو لفتاة فلسطينية نُشر على حسابها الخاص على سنابتشات، تنتقد فيه المملكة و"العنصرية" فيها بعد إقامتها في الخليج.

#فلسطينيه_تهاجم_الخليج يتصدر تويتر...فما القصة؟

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تشير الفتاة في سلسلة من المقاطع القصيرة إلى ما وصفتها بـ "قلة التبرعات" التي تقدمها المملكة لسوريا وفلسطين، في وقت تُنفق فيه أموالا طائلة على "الرفاهية" و"المسخرة"، على حد تعبيرها.

وتقول في الفيديو إنها "تستحي" من الاعتراف بأنها مسلمة لأن السعودية تعتبر "واجهة المسلمين"، في إشارة إلى رفضها لما تمثله المملكة من قيم ومبادئ.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @lulwa_ibrahim #فلسطينيه_تهاجم_الخليج

الحكومه اللي تقولين عنها انها (ربت فيكم العنصريه🙂)هي اللي تكفلت بدراستك كامله ابتدائي ومتوسط وثانوي بدون رسوم وشالت حمل كبير عن أمك وابوك وعاملتك زي البنت السعوديه

وأتحداك اذا في بلدك او في دولة ثانيه تتكفل بدراستك مثل حكومتنا

pic.twitter.com/lfeD98Ti5C — لولوة بنت ابراهيم 🇸🇦🐪 (@lulwa_ibrahim) ٢٨ فبراير، ٢٠١٨

وأشعل المقطع مواقع التواصل في الدول الخليجية، مما دفع المغردين إلى تدشين هاشتاغ #فلسطينيه_تهاجم_الخليج وانقسموا حوله انقساما شاسعا.

فمن جهة، علت أصوات السعوديين الغاضبة على تويتر، فدافعوا بشغف عن ما وصفوه بالدور "الأساسي والفعال" الذي تلعبه السعودية في القضية الفلسطينية، ووصموا الفتاة بـ"نكران الجميل" بعد إقامتها ودراستها في الخليج.

وتناول بعض السعوديين المقطع في إطار الأزمة الخليجية، فطرحوا أسئلة حول حجم المساعدات القطرية للقضية الفلسطينية، وعن سبب تركيز الفيديو على دولة خليجية واحدة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Abualfawarss123 اخيرا وليس اخرا

أن ما قدمته وتقدمه السعوديةحتى الأن للقضية الفلسطينيةلاتستطيع مليون تغريدة إظهاره بل تحتاج إلى كتب لسردها

تاريخ من الدفاع عن القضية الفلسطينية يكتب بماء الذهب ليظهر للعالم كيف يقف الأخ مع أخيه في منحته وهذا ديدن السعوديين مع كل قضايا العرب#فلسطينيه_تهاجم_الخليج — المستشار محمد نافع (@Abualfawarss123) ٢٨ فبراير، ٢٠١٨

ومن جهة أخرى، تساءل آخرون عن سبب انتشار المقطع وتعميمه ليمثل آراء الفلسطينيين بشكل عام، إذ نُشر على حساب خاص وبالتالي لم يمثل سوى من نشره.

ورأى البعض في نشر الفيديو محاولة لإيجاد "طريق إلى الشهرة"، فغردت أحاسيس: " طريق الشهرة يبدأ بشتم السعودية وعند الجوع يطرقون أبواب السعودية."

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @a4mmm #فلسطينيه_تهاجم_الخليج

طريق الشهرة يبدأ بشتم السعودية وعند الجوع يطرقون أبواب السعودية وعند الكوارث يستغيثون بالسعودية أمّا في أزمات السعودية فيرجعون إلى أصولهم ينبحون لا تقلق وارم لهم بعض العظام

عاشت بلادي🇸🇦🇸🇦🇸🇦 ولاعزاء للحاقدين — ‏‎أحاسيس نجد MBS (@a4mmm) ٢٨ فبراير، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @mohamed_mdn أمر مستغرب أن يتصدر #السعودية هاشتاج #فلسطينيه_تهاجم_الخليج لمجرد خروج فيديو لفتاة لا تمثل إلا نفسها تتحدث بشكل نرفضه كفلسطينيين قبل أن يرفضه غيرنا..لماذا كل هذا التفاعل؟

الأكثر غرابة أن نجد من يستخدم هذا الهاشتاج للتحريض على شعبنا، بل والشماتة فيما نتعرض له من المحتل الصهيوني!!! — محمد المدهون (@mohamed_mdn) ٢٨ فبراير، ٢٠١٨

وفتح المغردون باب نقاش من خلال نشر مقاطع فيديو بدورهم تتوجه إلى الفتاة الفلسطينية وتعبر عن مواقفهم وآرائهم حول القضية.

وحصل الفيديو الأساسي على أكثر من 100 ألف مشاهدة على مدار الساعات الأربع الماضية، إذ ظهر في أكثر من 50 ألف تغريدة.