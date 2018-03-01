قضايا اليوم: مستخدمو مواقع التواصل في الكويت يناقشون قضية البدون بعد ظهور تقارير عن إضرام أحدهم النار في نفسه، واهتمام بحذف تطبيق "صراحة" الذي يستخدمه الملايين حول العالم، وانتشار لهاشتاغ #السعوديه_العراق_قلب_واحد بعد المباراة التاريخية بين منتخبي العراق والسعودية.

#بدون_يحرق_نفسه

مصدر الصورة Getty Images Image caption الصورة لمظاهرة للبدون في الكويت عام 2008

عادت قضية البدون (المواطنون غير المجنسين) في الكويت لتشغل المغردين في الكويت بعد ظهور تقارير عن إضرام أحدهم النار في نفسه.

وعبر هاشتاغ #بدون_يحرق_نفسه ناقش المستخدمون ما وصفوها بمعاناة البدون المستمرة في دول الخليج، مشيرين إلى حوادث أخرى مماثلة وقعت مؤخرا.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @mohammed_kw15 #بدون_يحرق_نفسه

أيها الكويتيون البدون:

هل ستتفرجون إلى أن نحرق أنفسنا جميعاً؟ هذا الحدث لا يمر مرور الكرام على جميع البدون الخروج للشارع — البدون محمد (@mohammed_kw15) ٢٧ فبراير، ٢٠١٨

وندد المستخدمون بتجاهل الحكومة لمطالب البدون على حد وصفهم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @roooowy #بدون_يحرق_نفسه كل الثورات بدأت بنفس الطريقة،الاحتراق من أجل الحصول على شيء من العدالة، بغض النظر عن سجل الذي احرق نفسه،تنتفض إنسانيتنا لهذا المشهد،حين يحترق الجسد لإيصال رسالة، هل وصلت الرسالة؟ أتمنى من الدولة أن تعالج هذا الملف العالق من سنوات بشكل فعلي وحقيقي. — أروى الوقيان (@roooowy) ٢٨ فبراير، ٢٠١٨

بينما عرض مستخدم إسرائيلي أن "يتبنى" قضية البدون في الكويت ونصحهم باللجوء إلى إسرائيل.

وورد على الهاشتاغ أكثر من ثلاثين ألف تغريدة.

#السعوديه_العراق_قلب_واحد

مصدر الصورة Getty Images Image caption المشجعون العراقيون يرحبون بالسعوديين

وفي العراق، جرت يوم الأربعاء مباراة تاريخية بين المنتخبين العراقي والسعودي.

وتعد هذه أول مباراة دولية تقام على أرض العراق منذ غزوه للكويت في 1990.

وأولى مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية والعراق وفي دول خليجية أخرى اهتماما بالغا بالمباراة.

واستخدموا هاشتاغ #السعوديه_العراق_قلب_واحد على نطاق واسع ليظهر في أكثر من 80 ألف تغريدة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @medomashakel440 مبروك للسعوديه فوز منتخبها العراقي وهاردلك للعراق بخسارة منتخبنا السعودي

والله دموع الفرح نزلت من نزل المنتخب السعودي للملعب حسيت بفخر وحسيتهم منتخبنا مو بيدي يا أخي اني عراقي عربي💚💚💚#السعوديه_العراق_قلب_واحد pic.twitter.com/a71NnmfN1X — حمودي الجبوري (@medomashakel440) ٢٨ فبراير، ٢٠١٨

وعلى الرغم من انتهاء المباراة الودية بفوز العراق بأربعة أهداف مقابل هدف إلا أن أغلب المغردين العراقيين والسعوديين رأوا أن إقامة المباراة في حد ذاتها يعد فوزا كبيرا للشعبين السعودي والعراقي.

تطبيق صراحة

مصدر الصورة Getty Images Image caption مصمم تطبيق صراحة السعودي زين العابدين توفيق

وننتقل إلى موضوع آخر حاز على اهتمام المستخدمين في دول الخليج وهو قرار شركتي غوغل وآبل حذف تطبيق "صراحة" والذي صممه سعودي.

ويستخدم التطبيق الملايين حول العالم ويمكن مستخدميه من مراسلة بعضهم البعض دون الإفصاح عن هويتهم ما يسمح لهم بالتحدث بـ"صراحة".

ولكن وجهت للتطبيق انتقادات بأنه يتيح لمستخدميه نشر رسائل سلبية ومؤذية مستغلين الخصوصية والسرية التي يوفرها.

وانقسمت آراء المغردين حول قرار حذف التطبيق مستخدمين هاشتاغ #حذف_تطبيق_صراحه الذي ظهر في ثمانية آلاف تغريدة منذ تدشينه.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @mohameed_2030 #حذف_تطبيق_صراحه



والله ثم والله لو ان البرنامج امريكي ويدر دخل على الدوله الامريكيه ولو بسيط مايحذف



يكفيكم اجرام داعش على تويتر وتلقرام واليوتيوب ومحد حذفه ..



وتطبيق صراحه لانه سعودي تم تدميره بسبب شتيمه .. هذا هي السيطره !! — MOHAMEED ALSHEHRI (@mohameed_2030) ٢٨ فبراير، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ixn72 الحمدلله مانزلته مدري كيف ترضون ع عمركم تحملون شي يفتح لغيركم باب انهم يسبونكم ويجرحونكم ! المدح يقدر اي شخص يقوله بوجهك مو لازم يحمل صراحه وبعد همي اصلا اخلي مجهول يقيمني ويذكر شي فيني ! #حذف_تطبيق_صراحه — NOURA🦉 (@ixn72) ٢٨ فبراير، ٢٠١٨

بينما تناول آخرون الموضوع بسخرية.