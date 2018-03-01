#بدون_يحرق_نفسه بالكويت ... واهتمام بحذف تطبيق "صراحة" الذي يستخدمه الملايين من متجري أبل وجوجل
قضايا اليوم: مستخدمو مواقع التواصل في الكويت يناقشون قضية البدون بعد ظهور تقارير عن إضرام أحدهم النار في نفسه، واهتمام بحذف تطبيق "صراحة" الذي يستخدمه الملايين حول العالم، وانتشار لهاشتاغ #السعوديه_العراق_قلب_واحد بعد المباراة التاريخية بين منتخبي العراق والسعودية.
#بدون_يحرق_نفسه
عادت قضية البدون (المواطنون غير المجنسين) في الكويت لتشغل المغردين في الكويت بعد ظهور تقارير عن إضرام أحدهم النار في نفسه.
وعبر هاشتاغ #بدون_يحرق_نفسه ناقش المستخدمون ما وصفوها بمعاناة البدون المستمرة في دول الخليج، مشيرين إلى حوادث أخرى مماثلة وقعت مؤخرا.
وندد المستخدمون بتجاهل الحكومة لمطالب البدون على حد وصفهم.
بينما عرض مستخدم إسرائيلي أن "يتبنى" قضية البدون في الكويت ونصحهم باللجوء إلى إسرائيل.
وورد على الهاشتاغ أكثر من ثلاثين ألف تغريدة.
#السعوديه_العراق_قلب_واحد
وفي العراق، جرت يوم الأربعاء مباراة تاريخية بين المنتخبين العراقي والسعودي.
وتعد هذه أول مباراة دولية تقام على أرض العراق منذ غزوه للكويت في 1990.
وأولى مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية والعراق وفي دول خليجية أخرى اهتماما بالغا بالمباراة.
واستخدموا هاشتاغ #السعوديه_العراق_قلب_واحد على نطاق واسع ليظهر في أكثر من 80 ألف تغريدة.
وعلى الرغم من انتهاء المباراة الودية بفوز العراق بأربعة أهداف مقابل هدف إلا أن أغلب المغردين العراقيين والسعوديين رأوا أن إقامة المباراة في حد ذاتها يعد فوزا كبيرا للشعبين السعودي والعراقي.
تطبيق صراحة
وننتقل إلى موضوع آخر حاز على اهتمام المستخدمين في دول الخليج وهو قرار شركتي غوغل وآبل حذف تطبيق "صراحة" والذي صممه سعودي.
ويستخدم التطبيق الملايين حول العالم ويمكن مستخدميه من مراسلة بعضهم البعض دون الإفصاح عن هويتهم ما يسمح لهم بالتحدث بـ"صراحة".
ولكن وجهت للتطبيق انتقادات بأنه يتيح لمستخدميه نشر رسائل سلبية ومؤذية مستغلين الخصوصية والسرية التي يوفرها.
وانقسمت آراء المغردين حول قرار حذف التطبيق مستخدمين هاشتاغ #حذف_تطبيق_صراحه الذي ظهر في ثمانية آلاف تغريدة منذ تدشينه.
بينما تناول آخرون الموضوع بسخرية.