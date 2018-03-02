"أنا عايش"... صرخة مواطني الغوطة المحاصرين

قضايا اليوم: حملة تضامنية مع مواطني الغوطة تحت شعار "أنا عايش"، واتفاقية سعودية مع مؤسسة المصارعة العالمية الترفيهية أو WWE لإقامة منافسات المصارعة في المملكة حصريا لمدة 10 سنوات، ومشجعو الأرسنال ينتقدون أداء فريقهم في مباراته ضد مانشستر سيتي التي انتهت بفوز سيتي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

"أنا عايش"

مصدر الصورة @ayeshazara_ Image caption صورة نشرها حساب على تويتر تضم عددا ممن شاركو بالحملة

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة تضامنية مع مواطني الغوطة الشرقية حملت عنوان "أنا عايش" نشر عبرها مواطنون من داخل الغوطة المحاصرة صورا لهم رافعين أيديهم وهم يحملون شعار "أنا عايش".

وتهدف الحملة إلى إلقاء الضوء على معاناة المواطنين المحاصرين داخل الغوطة عند أطراف العاصمة، والإشارة إلى صمودهم على الرغم من القصف المستمر وشح المواد الغذائية في ظل الحصار.

كما نشر مستخدمون حول العالم صورا مماثلة بلغات مختلفة تضامنا مع المواطنين العالقين داخل مدن الغوطة.

#مصارعه_WWE_في_المملكه

مصدر الصورة @Saudinews50 Image caption صورة نشرها حساب أخبار سعودي عبر تويتر تظهر رئيس إدارة الهيئة العامة للرياضة مع رئيس مجلس إدارة مؤسسة المصارعة العالمية الترفيهية

في السعودية ناقش المغردون اتفاقية إقامة منافسات المصارعة WWE حصريا في المملكة لمدة 10 سنوات.

ونقلت صحف محلية سعودية أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ وقع الاتفاقية مع فينس مكماهن رئيس مجلس إدارة مؤسسة المصارعة العالمية الترفيهية أو WWE مساء الأربعاء الـ28 من فبراير/شباط.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @SaudiNews50 تأتي توقيع اتفاقية WWE العالمية امتدادا للأحداث الرياضية الدولية التي تنظمها هيئة الرياضة، بدعم ومتابعة تركي آل الشيخ، من أجل نشر ثقافـة الألعـاب الرياضية المختلفة، في سبيل صناعة رياضة جاذبة ومشوقة .



.#مصارعه_WWE_في_المملكة



- pic.twitter.com/g3TOUFuWZF — أخبار السعودية (@SaudiNews50) ٢٨ فبراير، ٢٠١٨

واستخدم المغردون هاشتاغ #مصارعه_WWE_في_المملكه ليناقشوا الاتفاقية الجديدة التي انقسمت آرائهم حولها، إذ رفض عدد منهم إقامة تلك المنافسات على أرض السعودية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @shmok0o0 #مصارعه_WWE_في_المملكه



وليش نغرس في أطفالنا العنف .. إيش الفايده اللي بتضاف لهم ..

يمكن تكون كثرة فلوس مو عارفين كيف يصرفونها ..

أفتحوا في كل الأحياء نوادي رياضيه و دور لتحفيظ القرآن منتزهات للعوائل ..

يعني لازم نقلد الغرب حتى بتفاهتهم 🤔 — .. شــــمـــوخ ..👑 (@shmok0o0) ١ مارس، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @algasabinaser #مصارعه_WWE_في_المملكه



بلدنا تختلف عن البلدان الاخرى

لعوامل كثيره

منها

فيها اطهر بقاع الارض .. مكه ، والمدينه

الاسلام يحثنا على التسامح والسلام

معروفين بطيبتنا واصالتنا ..

نستضيف ناس تتضارب عندنا ليش ؟

وين المصلحه في الموضوع !! — ناصر القصبي (@algasabinaser) ١ مارس، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @RakanKurdi #مصارعه_WWE_في_المملكه مني من محبين المصارعة ، ولكن الف مبروك لـ جمهورها ، وعقبال الاهتمام في متاحف فنية عالمية للرسامين التشكيلين والنحاتين ، لجذب أكبر شريحة من السياح للملكة لكي يروا ويتبنوا مواهب الشباب السعودية ، يارب عجل علينا — الرسام : راكان كردي (@RakanKurdi) ١ مارس، ٢٠١٨

وانتقد عدد منهم المليارات التي دفعت لاستضافة منافسات المصارعة على حد وصفهم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @TurkiShalhoub لماذا ميزانية الترفيه والرياضة (مفتوحة)؟

وحين يشتكي المواطن من البطالة،

يُقال له:(البطالة موجودة منذ زمن النبي)

وحين يشتكي من الفقر يُقال له:(الفقر موجود في كل العالم)

وحين يُطالب بسكن يُقال له:(مشكلة فكر)

وحين يطلب زيادة راتبه يُقال له(احمد ربك على الأمن)؟#مصارعه_WWE_في_المملكه — تركي الشلهوب🤐 (@TurkiShalhoub) ١ مارس، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @f2rre #مصارعه_WWE_في_المملكه

مليارات تُصرف لامور تافهه ومحرمه

من"موسيقى،كشف عوره،اختلاط"

وياكثر العاطلين والفقراء واللي ماعنده سكن

وإذا ذكرتهم بالله

وانكرت عليهم قالو خلاياعزمي !

اسالك بالله اللي يصير يرضي ربك؟

هل إذا انكرت مايُغضب خالقي أكون يومها خلاياعزمي ! pic.twitter.com/J6oDXE7RUf — فارس الهلال 🇸🇦 (@f2rre) ١ مارس، ٢٠١٨

بينما تناول آخرون الموضوع بسخرية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Alyahyamo7ammad #مصارعه_WWE_في_المملكه

"في سبيل صناعة رياضة جاذبة ومشوقة"

أين الجاذبية والتشويق في المصارعة الحرة التي تعتمد على العنف وعلى التمثيل والخداع ؟!

أم هو فقط إمتداد للهدر المالي الذي تمارسه هيئة الرياضة دون مبررات منطقية ولافائدة مرجوة ! pic.twitter.com/Mw4pMGOiNQ — محمد اليحيا (@Alyahyamo7ammad) ١ مارس، ٢٠١٨

وورد على هاشتاغ #مصارعه_WWE_في_المملكه نحو ستة آلاف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.

خسارة ارسنال تغضب مشجعي الفريق

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واهتم المستخدمون في العالم العربي بمباراة في الدوري الانجليزي الممتاز بين أرسنال ومانشستر سيتي التي انتهت بخسارة كبيرة للأرسنال بعد أن تلقت شباك حارس مرمى الأرسنال ثلاثة أهداف.

وانتقد مشجعو أرسنال أداء فريقهم وطالب بعضهم برحيل المدرب الفني للفريق أرسين فينغر.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Nsoo7y اعتقد ان دلوقت ارسنال دخل في مرحلة رحيل فينجر بجد!! — عمرو نصوحي (@Nsoo7y) ١ مارس، ٢٠١٨