"أنا عايش"... صرخة مواطني الغوطة المحاصرين
قضايا اليوم: حملة تضامنية مع مواطني الغوطة تحت شعار "أنا عايش"، واتفاقية سعودية مع مؤسسة المصارعة العالمية الترفيهية أو WWE لإقامة منافسات المصارعة في المملكة حصريا لمدة 10 سنوات، ومشجعو الأرسنال ينتقدون أداء فريقهم في مباراته ضد مانشستر سيتي التي انتهت بفوز سيتي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.
"أنا عايش"
انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة تضامنية مع مواطني الغوطة الشرقية حملت عنوان "أنا عايش" نشر عبرها مواطنون من داخل الغوطة المحاصرة صورا لهم رافعين أيديهم وهم يحملون شعار "أنا عايش".
وتهدف الحملة إلى إلقاء الضوء على معاناة المواطنين المحاصرين داخل الغوطة عند أطراف العاصمة، والإشارة إلى صمودهم على الرغم من القصف المستمر وشح المواد الغذائية في ظل الحصار.
كما نشر مستخدمون حول العالم صورا مماثلة بلغات مختلفة تضامنا مع المواطنين العالقين داخل مدن الغوطة.
#مصارعه_WWE_في_المملكه
في السعودية ناقش المغردون اتفاقية إقامة منافسات المصارعة WWE حصريا في المملكة لمدة 10 سنوات.
ونقلت صحف محلية سعودية أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ وقع الاتفاقية مع فينس مكماهن رئيس مجلس إدارة مؤسسة المصارعة العالمية الترفيهية أو WWE مساء الأربعاء الـ28 من فبراير/شباط.
واستخدم المغردون هاشتاغ #مصارعه_WWE_في_المملكه ليناقشوا الاتفاقية الجديدة التي انقسمت آرائهم حولها، إذ رفض عدد منهم إقامة تلك المنافسات على أرض السعودية.
وانتقد عدد منهم المليارات التي دفعت لاستضافة منافسات المصارعة على حد وصفهم.
بينما تناول آخرون الموضوع بسخرية.
وورد على هاشتاغ #مصارعه_WWE_في_المملكه نحو ستة آلاف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.
خسارة ارسنال تغضب مشجعي الفريق
واهتم المستخدمون في العالم العربي بمباراة في الدوري الانجليزي الممتاز بين أرسنال ومانشستر سيتي التي انتهت بخسارة كبيرة للأرسنال بعد أن تلقت شباك حارس مرمى الأرسنال ثلاثة أهداف.
وانتقد مشجعو أرسنال أداء فريقهم وطالب بعضهم برحيل المدرب الفني للفريق أرسين فينغر.