"هجاه و شبهه بصدام حسين" .. قصة شاعر أثار جدلا في العراق

لا تزال أصداء الأهزوجة المثيرة للجدل لشاعر شعبي عراقي، حول الوضع السياسي في البلد، تتصدر تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

اهمل يوتيوب الرسالة التي بعث بها هيل وليل تحذير: المحتوى من طرف ثالث قد يتضمن إعلانات نهاية يوتيوب الرسالة التي بعث بها هيل وليل حقوق نشر الصورة هيل وليل هيل وليل

فقد تناقل نشطاء مقاطع مصورة تظهر شاعرا وهو يرتجل قصيدة هجائية أمام زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم وسط تجمع عشائري بمحافظة كربلاء.

وشبه الشاعر السياسيين حاليا بالرئيس العراقي السابق صدام حسين، قائلا إنهم "سرقوا ثروات البلد"، ما دفع الحكيم للرد عليه بالقول ساخطا "هذا كلام مو صحيح."

ولم يمر وقت طويل حتى ظهر الشاعر في فيديو جديد وهو يتوسل ويطلب الصفح من الحكيم. لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ أطل الشاعر مرة أخرى وهو يلقي قصيدة يمدح فيها الحكيم.

وتفاعل المغردون مع الفيديو عبر هاشتاغات اقترنت باسم الشاعر واسم السياسي #عمار_الحكيم و#المهوال (أي الشاعر بالعامية العراقية).

واندرجت معظم التعليقات تحت الفيديو الأول في الإشادة بموقف الشاعر الذي وصفه مغردون بالجسور وبأنه صوت يمثل العراق "المقهور الذي يعاني من الفاسد" على حد قولهم.

ومن ثم، جرى تداول المقطع الثاني الذي ظهر فيه الرجل وهو يلتمس العفو من الحكيم ، إذ أجمع أغلب المغردين على أن الرجل تعرض للتهديد.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @BynUdBgehQruiYf المهوال الذي كان شوكه بعين الفاسدين تحيه له — سعيد حسن احمد الحسيني (@BynUdBgehQruiYf) ٣ مارس، ٢٠١٨

وفي المقابل، انبرى نشطاء للدفاع عن عمار الحكيم و أثنوا على مسيرته السياسية.

ويعد زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم من أبرز السياسيين المعارضين لحكم الرئيس السابق صدام حسين.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @daracademy30001 الكل ينتقد المهوال الإعتذاره المذل .. ولكن إلا تعتقدون أنه أدان غريم الشعب مرتين في الأولى بالسرقة وفي اعتذاره المذل بالطغيان . — المهندس عقيل الشريفي (@daracademy30001) ٢ مارس، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Somry94 المهوال الذي وقف و سجل موقفاً ضد عمار الحكيم الذي قدم ليأخذ مبايعة شيوخ الذل و المهانة



و من ثم أعتذر



هو ليس جباناً بقدر خذلان الجميع له في تلك اللحظة، فهم كانوا عبيداً و قد جبنوا و تراجعوا و خذلوه



فهل يعقل ان يضحي هو و عائلته من اجل زمرة مِن مَن باع ضميره و روحه؟ — Hussein Al-Tamimi (@Somry94) ٢ مارس، ٢٠١٨

وأعادت الفيديو النقاش حول الفساد في العراق والثقة بالسياسيين، إذ رأى مغردون في ما حدث مؤشرا على حجم الهوة التي باتت تفصل بين رجال السياسة والمواطنين.