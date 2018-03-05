أكياس الأمم المتحدة "أكفان" لأطفال سوريين في الغوطة

قضايا اليوم: انتشار صورة تظهر جثماني طفلين سوريين كفنا في حقيبتين عليهما شعار الأمم المتحدة يقول نشطاء إنهما قتلا في قصف خلال الهدنة الأممية، واهتمام عالمي بتوزيع جوائز الأوسكار، ورفض سعودي للجامعات المختلطة.

أطفال الغوطة في "أكفان الأمم المتحدة"

مصدر الصورة Twitter Image caption الصورة التي تداولها المستخدمون عبر مواقع التواصل الاجتماعي

نبدأ من سوريا والأوضاع في الغوطة الشرقية المحاصرة وسط القصف المستمر والهجوم البري الذي تشنه قوات موالية للحكومة، بالإضافة إلى شح المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.

ونشر نشطاء من داخل الغوطة صورة تظهر جثماني طفلين وضعا في كفنين عليهما شعار مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، والتي تدخل مساعدات إلى سكان الغوطة.

ووفقا لنشطاء بداخل الغوطة فقد قتل الطفلان أثناء ساعات الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة وكان المفترض بموجبها أن يتوقف القتال لخمس ساعات كل يوم.

وتداول المغردون الصورة على نطاق واسع منددين بإخفاق الأمم المتحدة في حماية أطفال الغوطة من القصف الحكومي والروسي على الرغم من الموافقة الأممية على هدنة يومية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @bssamb3540 كثير جدا على الامم المتحدة الصامتة ،

طهر دماء هؤلاء الأطفال .

ألم يقل المخرف الخضرا انه يتشرف بإراقة الدماء بالغوطة .

ولليونسيف الشرف ان يكفن اطفال الغوطة بشعارها .

من يبحث عن الشرف فليجده في الغوطة

اما شرف يرفع

او شرف يقل .

كما تتساوى الحياة والموت . — B's Sam (@bssamb3540) ٤ مارس، ٢٠١٨

مصدر الصورة Twitter

مصدر الصورة Twitter

مصدر الصورة Twitter

الأوسكار

مصدر الصورة Reuters Image caption غاري اولدمان الذي فاز بجائزة أفضل ممثل

وننتقل إلى الاهتمام العالمي والعربي بحفل توزيع جوائز الأوسكار، إذ انتشر هاشتاغ Oscars ليظهر في أكثر من 3.5 مليون تغريدة منها 15 ألف تغريدة بالعربية.

وتداول المغردون أسماء الأفلام الفائزة، والممثلين والممثلات الفائزين بجوائز، كما ناقش المستخدمون الأزياء التي ارتدتها الممثلات ناشرين صورهن على البساط الأحمر.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Daniellat961 ممثلات لبنانيات رايحين يمثلوا لبنان بال #Oscars

وحدة شعراتها مش مزبطين، كأنها واعية من النوم.

والتانية فستانها المكشوف من فوق مبينلها جسمها بشع متل المدرعات 😂😂😂

انو كنتو اختاروا فساتين حلوة وبتلبقلكن، وزبطوا شعركن ومنظركن! طول عمرها البنت اللبنانية ملكة بالذوق واللبس والأناقة pic.twitter.com/LGOBThqvq8 — Daniella T (@Daniellat961) ٥ مارس، ٢٠١٨

#نريد_جامعات_مختلطه

مصدر الصورة Reuters Image caption نساء سعوديات يحضرن مباراة كرة القدم في يناير/كانون الثاني من العالم الحالي بعد السماح لهن بدخول الملاعب

وفي السعودية هاشتاغ يثير الجدل حمل عنوان #نريد_جامعات_مختلطه ورد عليه أكثر من 55 ألف تغريدة.

ورفض أغلب مستخدمي الهاشتاغ مقترحا بالسماح بالاختلاط في جامعات المملكة العربية السعودية استنادا إلى "أسس دينية وأخلاقية".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @hussaalshebel #نريد_جامعات_مختلطه

لا كذا نقف لا ديننا ولا شريعتنا ولا حكومتنا يرضون بهذا الشئ اللي وضع الهاشتاق جامعات العالم مفتوحه لكم اذهبوا واختلطوا الله يثبتنا على دين الاسلام ويرحمنا برحمته ويديم علينا الستر لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم استغفرك واتوب إليك — حصة صالح الشبل (@hussaalshebel) ٥ مارس، ٢٠١٨