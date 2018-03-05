أكياس الأمم المتحدة "أكفان" لأطفال سوريين في الغوطة
قضايا اليوم: انتشار صورة تظهر جثماني طفلين سوريين كفنا في حقيبتين عليهما شعار الأمم المتحدة يقول نشطاء إنهما قتلا في قصف خلال الهدنة الأممية، واهتمام عالمي بتوزيع جوائز الأوسكار، ورفض سعودي للجامعات المختلطة.
أطفال الغوطة في "أكفان الأمم المتحدة"
نبدأ من سوريا والأوضاع في الغوطة الشرقية المحاصرة وسط القصف المستمر والهجوم البري الذي تشنه قوات موالية للحكومة، بالإضافة إلى شح المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.
ونشر نشطاء من داخل الغوطة صورة تظهر جثماني طفلين وضعا في كفنين عليهما شعار مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، والتي تدخل مساعدات إلى سكان الغوطة.
ووفقا لنشطاء بداخل الغوطة فقد قتل الطفلان أثناء ساعات الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة وكان المفترض بموجبها أن يتوقف القتال لخمس ساعات كل يوم.
وتداول المغردون الصورة على نطاق واسع منددين بإخفاق الأمم المتحدة في حماية أطفال الغوطة من القصف الحكومي والروسي على الرغم من الموافقة الأممية على هدنة يومية.
الأوسكار
وننتقل إلى الاهتمام العالمي والعربي بحفل توزيع جوائز الأوسكار، إذ انتشر هاشتاغ Oscars ليظهر في أكثر من 3.5 مليون تغريدة منها 15 ألف تغريدة بالعربية.
وتداول المغردون أسماء الأفلام الفائزة، والممثلين والممثلات الفائزين بجوائز، كما ناقش المستخدمون الأزياء التي ارتدتها الممثلات ناشرين صورهن على البساط الأحمر.
#نريد_جامعات_مختلطه
وفي السعودية هاشتاغ يثير الجدل حمل عنوان #نريد_جامعات_مختلطه ورد عليه أكثر من 55 ألف تغريدة.
ورفض أغلب مستخدمي الهاشتاغ مقترحا بالسماح بالاختلاط في جامعات المملكة العربية السعودية استنادا إلى "أسس دينية وأخلاقية".