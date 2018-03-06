قضايا اليوم: تذمر من طلاب شبه جزيرة سيناء إثر تعطل دراستهم من جراء العملية العسكرية التي يشنها الجيش المصري في سيناء، وفي الأردن مستخدمون يناقشون ارتفاع معدل حالات الانتحار في المملكة، وفي البحرين نشطاء يلقون الضوء على الأوضاع السيئة في السجون البحرينية.

#طلاب_سينا_مستقبلهم_بيضيع

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نبدأ اليوم تقريرنا من مصر حيث ظهر في قائمة أكثر الهاشتاغات تداولا هاشتاغ حمل عنوان #طلاب_سينا_مستقبلهم_بيضيع.

ويشير الهاشتاغ إلى طلاب الجامعات والمدارس في شبه جزيرة سيناء حيث تجري عملية موسعة للجيش المصري وقوات الشرطة المصرية ضد عناصر "إرهابية" عطلت على إثرها الدراسة.

وتقول الحكومة إنها ستقوم بتسهيلات لمن يريد أن يكمل دراسته في مدن القناة القريبة من سيناء.

وورد على الهاشتاغ أكثر من عشرة آلاف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @mohamed_rageb55 التيرم هيتلغي ف هتأخر ترم ف هتأخر فالتخرج سنه ف هتأخر ف دخول الجيش سنه ف هاخد 3 سنين جيش ف هطلع ألاقي البت اللي كانت المفروض مستنياني متجوزه ومخلفه عيل وعاوزه تدخله صيدله جامعه سينا علشان جاب فالثانويه 89% #طلاب_سينا_مستقبلهم_بيضيع — مَصاصـ دِماغـ  (@mohamed_rageb55) ٥ مارس، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @mohamed86243649 رسالة من طلاب جامعة سيناء

طلاب عانوا كثيرا وتحملوا ولكن عندما وصل الامر لايقاف الدراسة و تجميدها حتى الان هذا ما اطلق حالة من الذعر في قلوبنا جميعا

ادارة الجامعه لم تجد حلول سوى تسجيل المواد لطلابها ثم الوقوف وانتظار اشعار اخر مثل طلابها تماما #طلاب_سينا_مستقبلهم_بيضيع — m7md ‏ (@mohamed86243649) ٥ مارس، ٢٠١٨

#الانتحار_مو_موضه

وفي الأردن ناقش المستخدمون الارتفاعفي حالات الانتحار بالبلد مؤخرا والذي أكدته صحف محلية.

وانتشر هاشتاغ #الانتحار_مو_موضه ليظهر في قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في الأردن وورد عليه نحو ألفي تغريدة.

وناقش المستخدمون الأمراض النفسية أو المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي قد تكون وراء ارتفاع معدل حالات الانتحار بالمملكة، ناصحين من يفكرون بالانتحار بالعدول عنه.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Tawalbah_Alaa بكفي إنه نبرر الفقر كعذر للانتحار..

الوضع المعيشي صعب وكلنا عارفين وقد مافي سيء في ناس وضعهم اسوأ والله يعين الكل

لكن الانتحار مو حل ولا حلال #الانتحار_مو_موضه — آلاء طــوالبـــــه (@Tawalbah_Alaa) ٥ مارس، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @hashtag_jo #الانتحار_مو_موضه



حان وقت معالجة الانتحار من جذوره وتحديد أسبابه.



ان كان مرض نفسي، فيأتي دور الطب بهذا.



وان كان اجتماعي فيأتي دور الحكومة والمجتمع بإعطاء امل للشباب، وتوفير الطموح للشباب. وحل مشاكلهم. وملء الفراغ بما هو صحيح. #هاشتاق_بالاردني — #هاشتاق_بالاردني (@hashtag_jo) ٥ مارس، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @sozana_sawah هنالك من يجلس ويمسك بهاتفه ..

يغرّد ضاحكا و مستهزئاً بفكرة الانتحار ..

و يتصور نفسه بعيداً عنها..

رجاءً..اسأل من حاول الانتحار عن اسبابه..

ادعمه..قوّي عزيمته..انصر الشخص القوي بداخله..

ولا تكن موجود في الحياة للتندّر..

#الانتحار_مو_موضه — $ØZẠ₦~سوزان🇯🇴🌹 (@sozana_sawah) ٥ مارس، ٢٠١٨

#معتقل_بلا_حقوق

مصدر الصورة AFP

وننتقل إلى البحرين حيث انتشر هاشتاغ حمل عنوان #معتقل_بلا_حقوق ناقش عبره المستخدمون ما وصفوه "بتعذيب" يتعرض له المعتقلون في السجون البحرينية، كما تحدثوا عن "الأوضاع السيئة" المنتشرة بها.

وورد على الهاشتاغ أكثر من أربعة آلاف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @general_sitra ٥-تم أخذي بعدها لغرفة اخرى وتعذيبي عن طريق الصعق الكهربائي والتعليق والركل على الأماكن الحساسة وإطفاء أعقاب السجائر في الجسم والتهديد بالقتل عن طريق وضع فرد"مسدس" على رأسي لإجباري على الإعتراف بأكثر من ١٠ تهم وجهت لي و توقيع إعترافات مكتوبة مسبقا #معتقل_بلا_حقوق pic.twitter.com/onLTkS6wkT — جنرال سترة | General Sitra (@general_sitra) ٥ مارس، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AhmedAsaffar من الحقوق التي لا يحصل عليها المعتقل هي بان اغلبهم يعرضون على النيابة بدون محامي خاصة بداية اعتقالهم كما يتم الاعتداء عليهم بالضرب حسب توثيقات عديدة للمنظمات الحقوقية#معتقل_بلا_حقوق#bahrain — Ahmed Alsaffar (@AhmedAsaffar) ٥ مارس، ٢٠١٨