بسبب تعطل الدراسة مغردون في مصر يحذرون: #طلاب_سينا_مستقبلهم_بيضيع
قضايا اليوم: تذمر من طلاب شبه جزيرة سيناء إثر تعطل دراستهم من جراء العملية العسكرية التي يشنها الجيش المصري في سيناء، وفي الأردن مستخدمون يناقشون ارتفاع معدل حالات الانتحار في المملكة، وفي البحرين نشطاء يلقون الضوء على الأوضاع السيئة في السجون البحرينية.
#طلاب_سينا_مستقبلهم_بيضيع
نبدأ اليوم تقريرنا من مصر حيث ظهر في قائمة أكثر الهاشتاغات تداولا هاشتاغ حمل عنوان #طلاب_سينا_مستقبلهم_بيضيع.
ويشير الهاشتاغ إلى طلاب الجامعات والمدارس في شبه جزيرة سيناء حيث تجري عملية موسعة للجيش المصري وقوات الشرطة المصرية ضد عناصر "إرهابية" عطلت على إثرها الدراسة.
وتقول الحكومة إنها ستقوم بتسهيلات لمن يريد أن يكمل دراسته في مدن القناة القريبة من سيناء.
وورد على الهاشتاغ أكثر من عشرة آلاف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.
#الانتحار_مو_موضه
وفي الأردن ناقش المستخدمون الارتفاعفي حالات الانتحار بالبلد مؤخرا والذي أكدته صحف محلية.
وانتشر هاشتاغ #الانتحار_مو_موضه ليظهر في قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في الأردن وورد عليه نحو ألفي تغريدة.
وناقش المستخدمون الأمراض النفسية أو المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي قد تكون وراء ارتفاع معدل حالات الانتحار بالمملكة، ناصحين من يفكرون بالانتحار بالعدول عنه.
#معتقل_بلا_حقوق
وننتقل إلى البحرين حيث انتشر هاشتاغ حمل عنوان #معتقل_بلا_حقوق ناقش عبره المستخدمون ما وصفوه "بتعذيب" يتعرض له المعتقلون في السجون البحرينية، كما تحدثوا عن "الأوضاع السيئة" المنتشرة بها.
وورد على الهاشتاغ أكثر من أربعة آلاف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.