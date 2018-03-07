زيارة ولي العهد السعودي #محمد_بن_سلمان لبريطانيا تقسم المغردين العرب بين مرحب ومندد
قضايا اليوم: زيارة ولي العهد السعودي #محمد_بن_سلمان لبريطانيا تقسم المغردين بين مرحب ومندد، وتصريحاته عن قطر تثير جدلا، واهتمام يمباريات الدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
محمد بن سلمان في بريطانيا
نبدأ من المملكة المتحدة حيث بدأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زيارة تستغرق ثلاثة أيام في إطار أولى جولاته الخارجية منذ توليه ولاية العهد.
وكان للزيارة وقعها على مواقع التواصل الإجتماعي حيث إنقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض لها.
وانتشرت عدة هاشتاغات بعضها يرحب والبعض الآخر يندد بالزيارة.
وكانت أبرز الوسوم المستخدمة عبر تويتر على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية: "محمد بن سلمان" الذي ظهر في أكثر من 32 ألف تغريدة، #ولي_العهد الذي ظهر في أكثر من 26 ألف تغريدة، #محمد_بن_سلمان الذي ظهر في أكثر من 24 ألف تغريدة، وهاشتاغ #ولي_العهد_في_بريطانيا الذي ظهر في أكثر من 21 ألف تغريدة.
واستخدم المغردون الهاشتاغات للترحيب والتنديد كل حسب موقفه من ولي العهد ومن الحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن.
كما ظهرت هاشتاغات بالإنجليزية أبرزها: #crownprinceuk الذي ظهر في أكثر من عشرة آلاف تغريدة، #SaudiPrinceNotWelcome وظهر في أكثر من 1900تغريدة، #saudicrownprincevisituk
وظهر في أكثر من 710تغريدات، و#WelcomeSaudiCrownPrince في أكثر من 200 تغريدة.
وجابت شوارع العاصمة البريطانية لندن شاحنات تحمل لافتات مرحبة بالضيف كتب عليها "أهلا وسهلا بالولي العهد السعودي" وأخرى منددة كتب عليها "محمد بن سلمان مجرم الحرب غير مرحب به في بريطانيا".
ومن المتوقع خروج مظاهرة للاحتجاج على الحملة التي يشنها تحالف تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن، وذلك قبالة مقر الحكومة البريطانية بوسط لندن، حيث يجتمع بن سلمان مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وعدد من الوزراء.
#قضيه_قطر_تافهه_جدا
وننتقل إلى قطر حيث إنتشر هاشتاغ #قضيه_قطر_تافهه_جدا بعد تصريحات لولي العهد السعودي محمد بن سلمان قال فيها إن "المشكلة مع قطر تافهة جدًّا".
وحصد الهاشتاغ أكثر من 10 آلاف تغريدة وتفاوتت التعليقات بين مؤكد على تصريحات ولي العهد ورافض لها.
وعلق أحد المغردين: "واضح أنها تافهه وهي شغلكم الشاغل ليل نهار .. جندتوا الانس والجن حتى الذباب الالكتروني حصل وظيفة معكم".
دوري أبطال أوروبا لكرة القدم
وأخيرا إلى دوري أبطال أوروبا حيث أقيمت مساء أمس مباراة الإياب في دور الـ 16 بين باريس سان جيرمان الفرنسى وريال مدريد الإسباني على ملعب "حديقة الأمراء" والتي فاز بها الأخير ليتأهل إلى الدور ربع النهائي.
وانتشر في الدول العربية هاشتاغ #ريال_مدريد_باريس_سان_جيرمان حاصدا حوالي 50 ألف تغريدة عبر خلالها مشجعو الفريق الملكي عن حبهم للنادي وعن تمنياتهم بالفوز باللقب للمرة الثالثة على التوالي.