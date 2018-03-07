قضايا اليوم: زيارة ولي العهد السعودي #محمد_بن_سلمان لبريطانيا تقسم المغردين بين مرحب ومندد، وتصريحاته عن قطر تثير جدلا، واهتمام يمباريات الدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

مصدر الصورة Reuters , Getty Images Image caption مركبات تحمل لافتات معارضة ومؤيدة للزيارة في شوارع لندن

محمد بن سلمان في بريطانيا

نبدأ من المملكة المتحدة حيث بدأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زيارة تستغرق ثلاثة أيام في إطار أولى جولاته الخارجية منذ توليه ولاية العهد.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @SF_SKD صحيفة ديلي تلغراف :

المعتاد في زيارات المسؤولين أنها لا تثير اهتمامًا كبيرًا لدى البريطانيين، لكن زيارة ولي العهد السعودي التي تبدأ غدًا الأربعاء إلى بريطانيا،

تثير اهتمامًا كبيرًا على جميع المستويات

صحيفة الإندبندنت :

"أن لندن تنتظر استقبال ضيفها الكبير"

ٰ#ولي_العهد_في_بريطانيا pic.twitter.com/Sv6Xkv7cuM — قس بن ساعدة (@SF_SKD) ٦ مارس، ٢٠١٨

وكان للزيارة وقعها على مواقع التواصل الإجتماعي حيث إنقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض لها.

وانتشرت عدة هاشتاغات بعضها يرحب والبعض الآخر يندد بالزيارة.

وكانت أبرز الوسوم المستخدمة عبر تويتر على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية: "محمد بن سلمان" الذي ظهر في أكثر من 32 ألف تغريدة، #ولي_العهد الذي ظهر في أكثر من 26 ألف تغريدة، #محمد_بن_سلمان الذي ظهر في أكثر من 24 ألف تغريدة، وهاشتاغ #ولي_العهد_في_بريطانيا الذي ظهر في أكثر من 21 ألف تغريدة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ahmad_hilal9 استكمال لما قام به المؤسس من علاقة عريقة بين المملكة حفظها الله من كل شر وبين دولة بحجم بريطانيا.

تعزز زيارة سمو سيدي العلاقات التجارية القوية بين البلدين ومكافحة الارهاب بكافة انواعة.#محمد_بن_سلمان_في_بريطانيا pic.twitter.com/SHVwDR35r7 — أحمد (@ahmad_hilal9) ٧ مارس، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Mohammad94Salem عليك ان تعلم يا ابن سلمان ان بريطانيا تخالف سياسة امريكا والسبب ان امريكا سرقت امجاد بريطانيا العظمى هم في الحقيقة جمعا وقلوبهم شتى وتاكد تماما انه ليس لك مكان بيننا في الوطن العربي "Get out" اصبحت شخص غير مرغوب به ابدا #محمد_بن_سلمان_في_بريطانيا — Mohammad salem🇵🇸 (@Mohammad94Salem) ٧ مارس، ٢٠١٨

واستخدم المغردون الهاشتاغات للترحيب والتنديد كل حسب موقفه من ولي العهد ومن الحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن.

كما ظهرت هاشتاغات بالإنجليزية أبرزها: #crownprinceuk الذي ظهر في أكثر من عشرة آلاف تغريدة، #SaudiPrinceNotWelcome وظهر في أكثر من 1900تغريدة، #saudicrownprincevisituk

وظهر في أكثر من 710تغريدات، و#WelcomeSaudiCrownPrince في أكثر من 200 تغريدة.

وجابت شوارع العاصمة البريطانية لندن شاحنات تحمل لافتات مرحبة بالضيف كتب عليها "أهلا وسهلا بالولي العهد السعودي" وأخرى منددة كتب عليها "محمد بن سلمان مجرم الحرب غير مرحب به في بريطانيا".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @mahawihby4499a 💥ابن سلمان يزور لندن.. والبريطانيون يطالبون باعتقاله!



شاحنات تجوب لندن بإعلانات ضخمة كتب عليها“مجرم الحرب محمد بن سلمان غير مرحب به في بريطانيا”



17نائباً في المجلسِ البريطاني بمُختلَف الأحزاب طالبوا رئيسة الوزراء تيريزا ماي بإلغاء زيارته لجرائمه في اليمن



💥بحكيييي او بسكت😏 pic.twitter.com/sXsb2KDv0a — Maha.wihby (@mahawihby4499a) ٧ مارس، ٢٠١٨

ومن المتوقع خروج مظاهرة للاحتجاج على الحملة التي يشنها تحالف تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن، وذلك قبالة مقر الحكومة البريطانية بوسط لندن، حيث يجتمع بن سلمان مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وعدد من الوزراء.

اهمل تويتر الرسالة 2 التي بعث بها @abdullahalsaleh سأشارك في الاعتصام أمام رئاسة الوزراء اليوم الساعة 5 مساء بتوقيت أحرار لندن!

ندعو كل حر أن يشاركنا في الاحتجاج ضد المجرم بن سلمان!

نحن نمارس أبسط حقوقنا في التعبير عن رأينا..ونناصر فيها من ظلمهم ومن سجنهم ومن سرق ثروتهم!

شارك..ندد..الكلمة كوقع السهم عليهم!#SaudiPrinceNotWelcome pic.twitter.com/ZwFdCzoUTh — عبدالله محمد الصالح (@abdullahalsaleh) ٧ مارس، ٢٠١٨

#قضيه_قطر_تافهه_جدا

وننتقل إلى قطر حيث إنتشر هاشتاغ #قضيه_قطر_تافهه_جدا بعد تصريحات لولي العهد السعودي محمد بن سلمان قال فيها إن "المشكلة مع قطر تافهة جدًّا".

وحصد الهاشتاغ أكثر من 10 آلاف تغريدة وتفاوتت التعليقات بين مؤكد على تصريحات ولي العهد ورافض لها.

وعلق أحد المغردين: "واضح أنها تافهه وهي شغلكم الشاغل ليل نهار .. جندتوا الانس والجن حتى الذباب الالكتروني حصل وظيفة معكم".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @saudq1978 ملخص أزمة قطر أنها وكما قال سمو سيدي ولي العهد: #قضية_قطر_تافهه_جدا



لهذا لم ننشغل بها لأن حلها من عدمه لا يفرق معنا بعد أن استنفذنا كافة الوسائل لتقويم هذه السلطة. بينما قام وزير خارجيتهم بالدوران حول العالم ل ٤ مرات ولم يبق رئيس دولة إلا وطلب تميم وساطته مع الدول ال ٤ . — سعود القحطاني (@saudq1978) ٦ مارس، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @aziz_nany مش فاهمة همه الاخوان زعلانين من تصريحات ولي العهد عن تركيا و قطر علشان قال الحقيقة والا علشان قالها من مصر 😜#قضيه_قطر_تافهه_جدا — تمام يا فندم 🤚🏼 (@aziz_nany) ٧ مارس، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @S7aba9aif #قضيه_قطر_تافهه_جدا



والله بدال السب والقذف اللي ماله داعي وضياع الوقت والتغريدات المشمئزه لو بدالها تدعون ربكم ان تنحل القضيه وتعود المياه لمجاريها وتطلبون ربكم بقلب صادق والله وعلى يقين بأن لن يخذلكم لاتكونوا مرضى فيزيدكم الله مرض يامسلمين — خـالـد أبـوعجـيم (@S7aba9aif) ٧ مارس، ٢٠١٨

دوري أبطال أوروبا لكرة القدم

وأخيرا إلى دوري أبطال أوروبا حيث أقيمت مساء أمس مباراة الإياب في دور الـ 16 بين باريس سان جيرمان الفرنسى وريال مدريد الإسباني على ملعب "حديقة الأمراء" والتي فاز بها الأخير ليتأهل إلى الدور ربع النهائي.

وانتشر في الدول العربية هاشتاغ #ريال_مدريد_باريس_سان_جيرمان حاصدا حوالي 50 ألف تغريدة عبر خلالها مشجعو الفريق الملكي عن حبهم للنادي وعن تمنياتهم بالفوز باللقب للمرة الثالثة على التوالي.