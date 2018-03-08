قضايا اليوم: يحتفل العالم اليوم بيوم المرأة العالمي تقديرا لإنجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية، ومقابلة تلفزيونية أجرتها إحدى وسائل الإعلام السعودية مع سلطان بن سحيم آل ثاني تشعل مواقع التواصل، وفرض ضرائب على المزارعين في الأردن.

مصدر الصورة Getty Images Image caption يوم المرأة العالمي

اليوم العالمي للمرأة

يحتفل العالم بيوم المرأة العالمي في دلالة على الاحترام التقدير الموكل لإنجازات المرأة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وتركز اهتمام المغردين في العالم العربي عبر هاشتاغ #اليوم_العالمي_للمرأة الذي ورد في أكثر من 10 ألآف تغريدة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @iiieses133 امور يجب على كل امرأة ان تتبعها في حياتها

- تعليمك ثم شهادتك

-وظيفتك واستقلالك المادي

- حققي طموحاتك

- اختاري زوجك بنفسك ولاتختارين الرابعه قبل الأولى والثانيه



واخيراً لكل نساء العالم انتي جميله ولايكون حلمك تافهه بأنتظارك فارس الأحلام



#يوم_المراه_العالمي — ساره العلي (@iiieses133) ٧ مارس، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @algasabinaser #يوم_المراه_العالمي



إلى كل نساء العالم: إن كان الخذلان ينهش قلبك، إن كان مفهوم الأمان ركيكًا حد الإرتباط ببشر، إن كان العالم أجمع يطالبك بأن تكوني نسخة مكررة عن هذه وتلك.. لا تتخلي عن دراستك، شهادتك، وظيفتك، بصمتك في المجتمع.. أنتِ كيان بحد ذاتك ولستِ ظلًا لأحدهم. — ناصر القصبي (@algasabinaser) ٧ مارس، ٢٠١٨

وشملت تعليقات المغردين الدور الهام الذي تلعبه المرأة في المجتمعات العربية.

فكتبت غادة العلي: "المرأة ليست نصف المجتمع بل هي كل المجتمع إن صَلُحت صلح جيل بأكمله. تحية لكل نساء الأرض. أنتن جمال العالم وانتن من يملؤه بالحب والحياة. رسالة خاصة: لا يوجد امرأة ضعيفة بل امرأة لم تتعرف على مكامن قوتها بعد."

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Ghada_AlAli المرأة ليست نصف المجتمع بل هي كل المجتمع إن " صَلُحت " صلح جيل بأكمله ،، تحية لكل نساء الأرض أنتن جمال العالم و انتن من يملؤه الحب والحياة .



رسالة خاصة :



لا يوجد امرأة ضعيفة بل امرأة لم تتعرف على مكامن قوتها بعد..



#يوم_المراه_العالمي — غادة العلي (@Ghada_AlAli) ٧ مارس، ٢٠١٨

وانتشرت هاشتاغات تحتفل باليوم العالمي للمرأة عالميا منها: #InternationalWomensDay و #WomensDay و #IWD2018 و #MeTOO وغيرها ليصل عدد التغريدات التي ظهرت فيها تلك الهاشتاغات إلى نصف مليون تغريدة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @SayyidKhalid بمناسبة #اليوم_العالمي_للمرأة أُبارك لكل امرأة صنعت لنفسها نجاحاً في بيتها او في مدرستها او في حياتها الاجتماعية والعملية. وأسال الله تعالى لكل امرأة تعاني في هذا العالم ان يفرّج الله همّها ويفتح عليها أبواب الخير والسعادة. 🌹#WomensDay — Khalid Al Busaidi (@SayyidKhalid) ٨ مارس، ٢٠١٨

المحتوى غير متاح

كما نشر موقع يوتيوب التابع لشركة غوغل مقطع فيديو بعنوان: "Searching for Gender Equality" أي "البحث عن المساواة بين الجنسين"، مع لوحة بيانات، تتيح للمستخدمين اكتشاف كيفية البحث عن مواضيع لها علاقة بالمساواة بين الرجل والمرأة.

اهمل يوتيوب الرسالة التي بعث بها Google تحذير: المحتوى من طرف ثالث قد يتضمن إعلانات نهاية يوتيوب الرسالة التي بعث بها Google حقوق نشر الصورة Google Google

#لقاء_سلطان_بن_سحيم_بالعربيه

أثارت مقابلة تلفزيونية أجرتها قناة العربية السعودية مع سلطان بن سحيم آل ثاني جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد اتهام سلطان لحمد بن خليفة آل ثاني "بالضلوع في مقتل والده الشيخ سحيم بن حمد بن عبدالله آل ثاني، غدرًا عام 1985، عبر تسميمه". موضحًا أن لديه أدلة تؤكد صحة كلامه.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @sultansalthani #لقاء_سلطان_بن_سحيم_بالعربيه

هذا غيض من فيض

ملفات و أحداث كثيرة لم تفتح ولم أتطرق لها ولو فتحت فلن يستطيع النظام القطري ان يجد له طريق للرجعة

لقد أقسمت بأن المتسبب سيدفع الثمن ولن أحنث في قسمي

نفسي فداء لقطر وشعبها

رحم الله والدي الشيخ سحيم بن حمد وأخيه الشيخ خليفة بن حمد — سلطان سحيم آل ثاني (@sultansalthani) ٧ مارس، ٢٠١٨

وانتشر هاشتاغ #لقاء_سلطان_بن_سحيم_بالعربيه على تويتر حاصدا أكثر من 14 ألف تغريدة ليتصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في قطر.

وتفاوتت آراء المغردين بين مؤيد ومعارض لم جاء على لسان بن سحيم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Abualfawarss123 شكرا امير قطر الشيخ سلطان بن سحيم



على كشفك حقيقة عصابة الحمدين

الان نستطيع ان نقول لا وجود لشرعية الحمدين ويجب تكنيسهم من الدوحه

امير قطر واحد انه الشيخ سلطان بن سحيم 👇#امير_قطر_القادم_سلطان_بن_سحيم

#لقاء_سلطان_بن_سحيم_بالعربيه — المستشار محمد نافع (@Abualfawarss123) ٧ مارس، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @FahadBuzwair أغبى كذبة قيلت في #لقاء_سلطان_بن_سحيم_بالعربيه : إتهام سمو الامير الوالد بأنه سمم عمه سحيم بن حمد عام 85م

ليش ؟

عشان يحكم!



اصلاً

١-الشيخ حمد كان ولي عهد قطر من 77م.

٢-نظام الحكم بقطر عامودي "الاب للإبن مباشرة"مش افقي نفس ال سعود بين الاخوان.



يعني هو وريث الحكم ! يا اهبل😂 — فهد بن عبدالعزيز (@FahadBuzwair) ٧ مارس، ٢٠١٨

#ارحموا_المزارع

وننتقل إلى الأردن حيث أكد وزير الزراعة الأردني خالد الحنيفات أنه لا تراجع عن قرار فرض الضرائب على المزارعين لأن الظرف الاقتصادي صعب.

وأضاف قائلا: "العلاج مر، وكذلك لدينا اتفقيات مع صندوق النقد الدولي".

وأثارت تصريحات الوزير غضب المغردين وانتشر هاشتاغ #ارحموا_المزارع تضامنا مع المزارعين.

وغرد أحدهم قائلا: "في كل دول العالم المتقدم في احترام وخصوصية للمزارع لاهمية عمله! الا عنا مرمي على الرصيف بطالب بلقمة عيشه!!"

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @sozana_sawah هل تعلم معنى 10% ضريبه عالمزارع شو يعني؟؟

طيب انا رح افهمك اياها..

يعني 10% انخفاض على نسبة المساحه الخضراء بالاردن

وفهمك كفايه

مش ناقصين احنا

#ارحموا_المزارع — $ØZẠ₦~سوزان🇯🇴🌹 (@sozana_sawah) ٧ مارس، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @hanaaalali079 #ارحموا_المزارع



المزارع الأردني المزارع الوحيد الذي لا دعم له..يريدونه أن يسقط حتي يستوردوا من أبناء القردة ...ادعموه قد ما بتقدروا يا اردنييبن — hanaa al _ali 🇯🇴 (@hanaaalali079) ٧ مارس، ٢٠١٨