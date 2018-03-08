مغردو العالم يحتفلون بـ #اليوم_العالمي_للمرأة ومقابلة مع #سلطان_بن_سحيم آل ثاني تشعل مواقع التواصل
قضايا اليوم: يحتفل العالم اليوم بيوم المرأة العالمي تقديرا لإنجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية، ومقابلة تلفزيونية أجرتها إحدى وسائل الإعلام السعودية مع سلطان بن سحيم آل ثاني تشعل مواقع التواصل، وفرض ضرائب على المزارعين في الأردن.
اليوم العالمي للمرأة
يحتفل العالم بيوم المرأة العالمي في دلالة على الاحترام التقدير الموكل لإنجازات المرأة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
وتركز اهتمام المغردين في العالم العربي عبر هاشتاغ #اليوم_العالمي_للمرأة الذي ورد في أكثر من 10 ألآف تغريدة.
وشملت تعليقات المغردين الدور الهام الذي تلعبه المرأة في المجتمعات العربية.
فكتبت غادة العلي: "المرأة ليست نصف المجتمع بل هي كل المجتمع إن صَلُحت صلح جيل بأكمله. تحية لكل نساء الأرض. أنتن جمال العالم وانتن من يملؤه بالحب والحياة. رسالة خاصة: لا يوجد امرأة ضعيفة بل امرأة لم تتعرف على مكامن قوتها بعد."
وانتشرت هاشتاغات تحتفل باليوم العالمي للمرأة عالميا منها: #InternationalWomensDay و #WomensDay و #IWD2018 و #MeTOO وغيرها ليصل عدد التغريدات التي ظهرت فيها تلك الهاشتاغات إلى نصف مليون تغريدة.
كما نشر موقع يوتيوب التابع لشركة غوغل مقطع فيديو بعنوان: "Searching for Gender Equality" أي "البحث عن المساواة بين الجنسين"، مع لوحة بيانات، تتيح للمستخدمين اكتشاف كيفية البحث عن مواضيع لها علاقة بالمساواة بين الرجل والمرأة.
#لقاء_سلطان_بن_سحيم_بالعربيه
أثارت مقابلة تلفزيونية أجرتها قناة العربية السعودية مع سلطان بن سحيم آل ثاني جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد اتهام سلطان لحمد بن خليفة آل ثاني "بالضلوع في مقتل والده الشيخ سحيم بن حمد بن عبدالله آل ثاني، غدرًا عام 1985، عبر تسميمه". موضحًا أن لديه أدلة تؤكد صحة كلامه.
وانتشر هاشتاغ #لقاء_سلطان_بن_سحيم_بالعربيه على تويتر حاصدا أكثر من 14 ألف تغريدة ليتصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في قطر.
وتفاوتت آراء المغردين بين مؤيد ومعارض لم جاء على لسان بن سحيم.
#ارحموا_المزارع
وننتقل إلى الأردن حيث أكد وزير الزراعة الأردني خالد الحنيفات أنه لا تراجع عن قرار فرض الضرائب على المزارعين لأن الظرف الاقتصادي صعب.
وأضاف قائلا: "العلاج مر، وكذلك لدينا اتفقيات مع صندوق النقد الدولي".
وأثارت تصريحات الوزير غضب المغردين وانتشر هاشتاغ #ارحموا_المزارع تضامنا مع المزارعين.
وغرد أحدهم قائلا: "في كل دول العالم المتقدم في احترام وخصوصية للمزارع لاهمية عمله! الا عنا مرمي على الرصيف بطالب بلقمة عيشه!!"