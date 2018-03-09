نزوح 50 ألف مواطن من الغوطة الشرقية لدوما وسعوديون يطلقون #انتحار_حمد_بن_جاسم_عبر_تويتر
أبرز القضايا التي شغلت مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي العرب اليوم: القتال في الغوطة ونزوح 50 ألف مدني إلى دوما، وحمد بن جاسم بن جبر آل ثانيرئيس وزراء قطر السابق يدشن حسابه الرسمي على تويتر، وفوز أرسنال الإنكليزي على ميلان الإيطالي بذهاب دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.
الغوطة الشرقية
نبدأ من الغوطة الشرقية بريف دمشق حيث أكد مسؤول سوري شطر الغوطة إلى نصفين والسيطرة على أكثر من نصفها، في حين حصلت الأمم المتحدة على تقارير تفيد بأن القتال العنيف في الغوطة الشرقية أدى إلى نزوح 50 ألف مدني باتجاه دوما.
ولا تزال مواقع التواصل الاجتماعي تتفاعل مع القتال الدائر في الغوطة حتى وصل استخدام هاشتاغ وعبارة الغوطة والغوطة الشرقية إلى أكثر من 770 ألف تغريدة منذ بدء الأزمة.
وأفاد مراسل بي بي سي في دمشق اليوم أن الغوطة هدأت ليلا وللمرة الأولى منذ 10 أيام، مؤكدا بدء دخول المساعدات.
وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور الدمار والقتل معبرين من خلالها عن حزنهم وأسفهم لما خلفته هذه الحرب.
#انتحار_حمد_بن_جاسم_عبر_تويتر
انتشر هاشتاغ #انتحار_حمد_بن_جاسم_عبر_تويتر في السعودية بعد أن دشن رئيس مجلس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، حسابه الرسمي على تويتر.
وفي أولى تغريداته قال: "كنت دائما متردداً في الدخول في عالم تويتر، ولكن في ظل الوضع الحالي الذي يمر به خليجنا الواحد، أردت أن أطرح بعض الآراء التي قد تخطىء وقد تصيب، ليس للجدل ولكن للعلم، وقد تنفع وتذكر، فالذكرى تنفع المؤمنين".
وأضاف في تغريدة ثانية: "من يستطيع أن يعيد الذباب الإلكتروني وتوابعه إلى القمقم ثانية؟ قد يقول البعض من صنعهم أولاً يعيدهم. وأنا أقول غير ذلك كما علمنا التاريخ، فإعادة الجني إلى القمقم الذي أفلت منه أصعب وأعسر كما أن هناك بين جيوش الذباب الإلكتروني من ساقهم التيار ودفعهم الحقد الدفين على المنطقة وخيراتها".
وانهالت التعليقات من المغردين على تغريدات حمد، فقال مستخدم: "إنه فتنة العصر وفتنة العرب والخليج" على حد قوله.
وبعد إطلاق هذا الهاشتاغ في السعودية، لم نلحظ إنتشاره في قطر، وإنما لا يزال هاشتاغ #اليوم_العالمي_للمراه من أكثر الهاشتاغات انتشارا في قطر وفي عدد من الدول العربية.
#ميلان_ارسنال
اقترب فريق أرسنال الإنجليزي من التأهل لربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعدما فاز على مضيفه ميلان الإيطالي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سان سيرو، بذهاب دور الـ 16 من البطولة.
وانتشر هاشتاغ #ميلان_ارسنال في أكثر من 15 ألف تغريدة عبر خلالها جماهير الفريق اللندني عن تفاؤلهم بالفوز بالبطولة، وعدم رضى من جماهير ميلان عن الأداء الذي قدمه الفريق.