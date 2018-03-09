أبرز القضايا التي شغلت مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي العرب اليوم: القتال في الغوطة ونزوح 50 ألف مدني إلى دوما، وحمد بن جاسم بن جبر آل ثانيرئيس وزراء قطر السابق يدشن حسابه الرسمي على تويتر، وفوز أرسنال الإنكليزي على ميلان الإيطالي بذهاب دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

مصدر الصورة Getty Images Image caption الأمم المتحدة: القتال في الغوطة أدى إلى نزوح 50 ألف مدني

الغوطة الشرقية

نبدأ من الغوطة الشرقية بريف دمشق حيث أكد مسؤول سوري شطر الغوطة إلى نصفين والسيطرة على أكثر من نصفها، في حين حصلت الأمم المتحدة على تقارير تفيد بأن القتال العنيف في الغوطة الشرقية أدى إلى نزوح 50 ألف مدني باتجاه دوما.

ولا تزال مواقع التواصل الاجتماعي تتفاعل مع القتال الدائر في الغوطة حتى وصل استخدام هاشتاغ وعبارة الغوطة والغوطة الشرقية إلى أكثر من 770 ألف تغريدة منذ بدء الأزمة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @khaledmath1987 #الغوطه_الشرقيه

اللهم ارحم ضعف اخواننا في الغوطة وكن لهم عوناً ونصيرا فالكل خذلهم

اللهم عجل بنصرهم على عدوهم وعلى من خذلهم

انك على كل شيءقدير

(وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون ) — خالد محمد الخالدي (@khaledmath1987) ٨ مارس، ٢٠١٨

وأفاد مراسل بي بي سي في دمشق اليوم أن الغوطة هدأت ليلا وللمرة الأولى منذ 10 أيام، مؤكدا بدء دخول المساعدات.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور الدمار والقتل معبرين من خلالها عن حزنهم وأسفهم لما خلفته هذه الحرب.

#انتحار_حمد_بن_جاسم_عبر_تويتر

انتشر هاشتاغ #انتحار_حمد_بن_جاسم_عبر_تويتر في السعودية بعد أن دشن رئيس مجلس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، حسابه الرسمي على تويتر.

وفي أولى تغريداته قال: "كنت دائما متردداً في الدخول في عالم تويتر، ولكن في ظل الوضع الحالي الذي يمر به خليجنا الواحد، أردت أن أطرح بعض الآراء التي قد تخطىء وقد تصيب، ليس للجدل ولكن للعلم، وقد تنفع وتذكر، فالذكرى تنفع المؤمنين".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @hamadjjalthani ١.بِسْم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم.كنت دائما متردداً في الدخول في عالم تويتر، ولكن في ظل الوضع الحالي الذي يمر به خليجنا الواحد، أردت ان اطرح بعض الآراء التي قد تخطىء وقد تصيب، ليس للجدل ولكن للعلم، وقد تنفع وتذكر ، فالذكرى تنفع المؤمنين — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) ٧ مارس، ٢٠١٨

وأضاف في تغريدة ثانية: "من يستطيع أن يعيد الذباب الإلكتروني وتوابعه إلى القمقم ثانية؟ قد يقول البعض من صنعهم أولاً يعيدهم. وأنا أقول غير ذلك كما علمنا التاريخ، فإعادة الجني إلى القمقم الذي أفلت منه أصعب وأعسر كما أن هناك بين جيوش الذباب الإلكتروني من ساقهم التيار ودفعهم الحقد الدفين على المنطقة وخيراتها".

اهمل تويتر الرسالة 2 التي بعث بها @hamadjjalthani ١.من يستطيع أن يعيد الذباب الالكتروني وتوابعه الى القمقم ثانية؟قد يقول البعض من صنعهم أولاً يعيدهم. وأنا أقول غير ذلك كما علمنا التاريخ،فإعادة الجني الى القمقم الذي أفلت منه أصعب وأعسر كما أن هناك بين جيوش الذباب الألكتروني من ساقهم التيار ودفعهم الحقد الدفين على المنطقة وخيراتها — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) ٨ مارس، ٢٠١٨

وانهالت التعليقات من المغردين على تغريدات حمد، فقال مستخدم: "إنه فتنة العصر وفتنة العرب والخليج" على حد قوله.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Music_Fares #انتحار_حمد_بن_جاسم_عبر_تويتر



لن ننسى يا حمد هذا التسجيل .. لن ننسى تحريضك ضد المملكة العربية السعودية وشعبها وولاة امرها.. حكومة قطر ومرتزقتها منذ سنين يسعون للخراب والتدمير لكل العرب وليس للسعودية.

لكن الموعد قريب باذن الله. pic.twitter.com/A4NnQfgPW9 — فارس مهدي (@Music_Fares) ٩ مارس، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @mashor97 السوال اللي يطرح نفسه كيف عائلته الحاكمه بقطر ترضئ ان هذا الشخص المريض نفسيا والمصاب بمرض نقص الشخصيه تتحمل تصرفاته وهم يعرفون ادق التفاصيل عنه وهل السكوت علامة الرضا اذا انتحر الله لايرحمه انه فتنة العصر وفتنة العرب والخليج #انتحار_حمد_بن_جاسم_عبر_تويتر — مشهورالشمال (@mashor97) ٩ مارس، ٢٠١٨

وبعد إطلاق هذا الهاشتاغ في السعودية، لم نلحظ إنتشاره في قطر، وإنما لا يزال هاشتاغ #اليوم_العالمي_للمراه من أكثر الهاشتاغات انتشارا في قطر وفي عدد من الدول العربية.

#ميلان_ارسنال

اقترب فريق أرسنال الإنجليزي من التأهل لربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعدما فاز على مضيفه ميلان الإيطالي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سان سيرو، بذهاب دور الـ 16 من البطولة.

وانتشر هاشتاغ #ميلان_ارسنال في أكثر من 15 ألف تغريدة عبر خلالها جماهير الفريق اللندني عن تفاؤلهم بالفوز بالبطولة، وعدم رضى من جماهير ميلان عن الأداء الذي قدمه الفريق.