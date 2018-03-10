قضايا وأخبار متنوعة استوقفت المغردين العرب على مواقع التواصل الاجتماعي، أبرزها اعتقال رجل ديني شيعي عراقي في إيران، و مسيرة في تونس تطالب بالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة وقضية البدون في الكويت.

#اقتحام_السفارة_الإيرانية

أطلق مغردون عرب هاشتاغ بعنوان #اقتحام_السفارة_الإيرانية بعدما حاولت مجموعة من أتباع فرقة الشيرازي اقتحام السفارة الإيرانية في لندن.

وتداول نشطاء على تويتر مقطعا مصورا يظهر رجالا وهم ينزلون العلم الإيراني من على السفارة ويرفعون مكانه علما تابعا للفرقة الشيرازية.

وكانت السلطات الإيرانية قد اعتقلت، الاثنين الماضي، المرجع الشيعي العراقي، حسين الشيرازي، لتشبيهه خامنئي بفرعون ولانتقاده ولاية الفقيه.

ونظم مؤيدو الشيرازي مظاهرات في كربلاء أمام القنصلية الإيرانية احتجاجا على اعتقال الشيرازي ما اضطر السلطات لإغلاقها.

كما شهدت الكويت احتجاجات على اعتقال الشيرازي أيضا.

وتفاعل مغردون عراقيون وخليجيون مع اعتقال الشيرازي عبر هاشتاغات #حسين_الشيرازي و#كلنا_السيد_حسين_الشيرازي.

وفي الوقت الذي تضامن فيه مغردون مع الشيخ ودعوا إلى إطلاق سراحه، انتقده آخرون واتهموه بتنفيذ "أجندات خارجية" فيما هاجم آخرون ولاية الفقيه ونددوا بالسلطات الإيرانية وبسياسة بتكميم أصوات المعارضة، حسب قوله.

#المساواة_في_الإرث_حق_موش_مزيّة

خرج الجدل حول الميراث في تونس من قبة البرلمان إلى الشارع، تزامنا مع انطلاق مسيرة تطالب بالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة.

مصدر الصورة FETHI BELAID/getty images

ولم تكن مواقع التواصل الاجتماعي بمنأى عن الموضوع، إذ ضج موقع فيسبوك بآلاف التعليقات التي أبرزت مجددا الانقسام في صفوف التونسيين حول دور الدين في المجتمع.

وتباينت آراء المغردين عبر هاشتاغ "المساواة في الإرث حق موش مزيّة" بين التأييد والمعارضة.

و ينظر نشطاء إلى إقرار المساواة بين الجنسين باعتبارها حاجة اجتماعية ملحة.

ويرى المؤيدون للمسيرة بأن مسألة قوامة الرجل على المرأة في بعدها القائم على الإنفاق، لم تعد مقبولة وعللوا ذلك بأن عدد النساء المعيلات لأسرهن في تونس في ارتفاع ملحوظ.

ودعوا إلى إحداث ثورة على "التقاليد" التي تصور أن توريث المرأة هو سماح للغريب بامتلاك ثروتها.

وغردت وجد بن عبد الله :"النظام البطريركي الأبوي ما زال قائمًا في الدول العربية، وهو ذاته يدافع بشراسة اليوم في تونس،عن التمييز في الميراث بحجة قدسية النص الديني متحديًا مدنية الدولة، ومبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور.."

وللتعبير عن دعمهم لمطالب المسيرة، أضاف نشطاء إلى صورهم على فيسبوك إطارا كتب عليه "المساواة في الإرث حق موش مزيّة" ( حق وليس مكرمة).

في المقابل، وصف نشطاء المطالبة بالمساواة في الميراث بأنها محاولة للمساس بهوية المجتمع وبتعاليم الإسلام .

وقد ذهبت تعليقات أخرى إلى القول بأن هذه المطالبات تعكس "انصياعا لفرنسا" وحذروا من الشرخ الذي قد تحدثه داخل المجتمع التونسي.

من ناحية أخرى، لم يستبعد آخرون وجود مآرب سياسية وراء المسيرة بحكم قرب موعد الانتخابات البلدية، إذ يرى مغردون أن ما أسموه بـ "اللوبي النسائي" يدفع بالرئيس لإعطاء المزيد من الامتيازات للنساء لكي يدعمنه في الانتخابات، حسب قول مغردين.

وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أطلق مبادرة حول المساواة في الميراث في أغسطس/آب الماضي، إلا أنها قوبلت بهجوم لاذع من قبل هيئات دينية في العالم العربي.

ماوراء هاشتاغ #بيع_البدون_للسودان؟

عادت قضية "البدون" في الكويت إلى واجهة النقاش عبر عدة هاشتاغات أبرزها #بيع_البدون_للسودان و#البدون_والجوازات_السودانية.

مصدر الصورة YASSER AL-ZAYYAT

يأتي هذا بعدما كشفت صحف سودانية عن خطة لتوطين "البدون" في ولاية البحر الأحمر السودانية.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي ترد فيها تقارير صحفية حول عرض دول عربية كالسودان أو جزر القمر الجنسية على بدون الكويت.

وقال السفير السوداني وقتها إن خبر توطين "البدون" في بلده لا يتعدى ما يتم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

و أثارت الأنباء حول منح جنسية السودانية للبدون عاصفة من الجدل في أوساط المغردين الكويتيين والسودانيين، الذين أجمعوا على وصف تلك المقترحات بغير الإنسانية، والمهينة.