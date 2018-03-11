غضب في السعودية بسبب #عضوه_شوري_تعتبر_الشعب_دواعش
غضب في السعودية بسبب تغريدة، واحتدام المعارك في الغوطة الشرقية، ولقاء رئيس الحكومة الجزائرية بوفد دنماركي يثير موجة من السخرية، من بين أبرز المواضيع التي استأثرت باهتمام المغردين العرب.
#عضوه_شوري_تعتبر_الشعب_دواعش
دشن سعوديون هاشتاغ بعنوان "عضوه شوري تعتبر الشعب دواعش" للرد على تغريدة وصفت شبابا سعوديا بـ "شرذمة تنبح كالدواعش."
بدأت الحكاية بعدما دخلت عضوة مجلس الشورى السعودي لطيفة الشعلان، في سجال مع متابعيها على تويتر .
فقد أثنت الشعلان على تغريدة لإحدى متابعاتها كتبت فيها: "ما يصح إلا الصحيح.. والقافلة تسير والدواعش ينبحون"، إذ ردت عليها بالقول: "أحسنتِ"
ورأى مغردون أن الشعلان تسرعت في الاشادة بتغريدة نعتت-بحسب قولهم- عموم الشعب السعودي بـ "الدعشنة" وطالبوا بإقالتها من المجلس.
في المقابل، انبرى مغردون في الدفاع عنها مشيرين إلى أن مواقفها الداعمة للمرأة هي السبب وراء الهجوم الذي تتعرض له.
يذكر أن الشعلان تعد واحدة من أبرز السعوديات الناشطات في مجال حقوق المرأة في السعودية منذ سنين.
ويرى البعض أن المشادات التي تحدث بين الفينة والأخرى بين مغردين ومدافعين عن التغيرات الأخيرة في البلاد تعكس الانقسام الواضح بين الرؤى المختلفة للهوية الوطنية والإسلامية في المملكة.
سخرية من لقاء رئيس الحكومة الجزائرية بوفد دنماركي
أثار لقاء رئيس الحكومة الجزائرية، أحمد أويحيى، بوزير الخارجية الدنماركي، أنديرس سامويلسن، ردود فعل ساخرة عبر منصات التواصل الاجتماعي بسبب سلوكيات الدبلوماسيين الجزائريين.
فقد ظهر الوفد الجزائري غير مبال بالحوار الدائر بينهم و بين نظرائهم الدنماركيين الذي انعكفوا على تدوين مخرجات الحوار.
وقال نشطاء على فيسبوك إن المشهد لخص الوضع داخل في الإدارات الجزائرية وتعامل المسؤولين مع القضايا المهمة.
كما قارن مغردون سن المسؤولين الدنماركيين، الذين يفيضون نضارة وشبابا، بالمسؤولين الجزائريين الكهول.
#الغوطة_تغرق_بالدماء يعود إلى واجهة
مع احتدام المعارك في الغوطة الشرقية، نشط هاشتاغ #الغوطة_تغرق_بالدماء مرة أخرى على تويتر.
وتداول نشطاء سوريون من الغوطة الشرقية صورا لما قالوا إنها أقبية تكدست فيها جثامين مدنيين قتلوا خلال قصف مكثف على مدينة دوما ما حالا دون دفنهم في مقبرة المدينة.
كما نشر مغردون فيديوهات لمدنيين أصيبوا بالاختناق جراء الغازات السامة.
وناقش مغردون التطورات العسكرية بعد أنباء عن تقدم القوات الموالية للحكومة السورية، إذ رأوا أن النظام ينتهج نفس الاستراتيجية التي اتبعها في حلب واتهموه بمحاولة تقسيم الغوطة وتهجير سكانها.
كما رحب بعض المغردين بالاتفاقية التي أبرمتها الأمم المتحدة مع جيش الإسلام التي يخرج بموجبها مقاتلو هيئة تحرير الشام من الغوطة نحو إدلب.
ويرى مغردون في هذه الاتفاقية متنفسا للمدنيين العزل وبداية لحلحلة الأزمة، مشيرين إلى أن القوات الحكومية تتأخذ من هذه الجماعات ذريعة لمواصلة القصف.