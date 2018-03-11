غضب في السعودية بسبب #عضوه_شوري_تعتبر_الشعب_دواعش

غضب في السعودية بسبب تغريدة، واحتدام المعارك في الغوطة الشرقية، ولقاء رئيس الحكومة الجزائرية بوفد دنماركي يثير موجة من السخرية، من بين أبرز المواضيع التي استأثرت باهتمام المغردين العرب.

#عضوه_شوري_تعتبر_الشعب_دواعش

مصدر الصورة FAYEZ NURELDINE

دشن سعوديون هاشتاغ بعنوان "عضوه شوري تعتبر الشعب دواعش" للرد على تغريدة وصفت شبابا سعوديا بـ "شرذمة تنبح كالدواعش."

بدأت الحكاية بعدما دخلت عضوة مجلس الشورى السعودي لطيفة الشعلان، في سجال مع متابعيها على تويتر .

فقد أثنت الشعلان على تغريدة لإحدى متابعاتها كتبت فيها: "ما يصح إلا الصحيح.. والقافلة تسير والدواعش ينبحون"، إذ ردت عليها بالقول: "أحسنتِ"

ورأى مغردون أن الشعلان تسرعت في الاشادة بتغريدة نعتت-بحسب قولهم- عموم الشعب السعودي بـ "الدعشنة" وطالبوا بإقالتها من المجلس.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @wrd_alshehri #عضوه_شوري_تعتبر_الشعب_دواعش



تخيلوا لو يكونوا أعضاء مجلس الشورى من عامة الشعب من الطبقات المتوسطة اللي شافت من الحياة اللذة والمرارة كمعلم مثلاً أو ممرض أو حتى عسكري جرّب يجلس في الحد لو شهر عالأقل!

الأعضاء الحاليين يعيشون حياة مترفه مثالية لاتمت لحياة المواطن بأي صلة. — ورد الشـهري .. (@wrd_alshehri) ١٠ مارس، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Alyahyamo7ammad #عضوه_شوري_تعتبر_الشعب_دواعش

تعود الشعب على الإساءات المتكررة لهم ولثوابت دينهم من الليبراليين وبدعم من الإعلام الرديء ، وأخيراً إنضم لهم بعض أعضاء مجلس الشورى ليتحدوا جميعا ضد المواطن !

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إذا إختلفت معهم فأنت إما داعشي او درباوي !!

من ينصف المواطن من هذه الإساءات المتكررة ؟! pic.twitter.com/EKR8NI2JVN — محمد اليحيا (@Alyahyamo7ammad) ١٠ مارس، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @sunraise22 #عضوه_شوري_تعتبر_الشعب_دواعش اول مره في حياتي اشوف مسؤول مثل لطيفه عقليتها وطريقة تفكيرها جدا غريبه تحاول استفزاز الشعب دائما وتبلك كل شخص يخالفها الرأي تركيزها على موضوع التجنيس لمصالح لانعلم ماهي واغلب من يطبل لها هم ابناء الوافدين من امهات سعوديات وباقي الشعب محظور — shroog (@sunraise22) ١٠ مارس، ٢٠١٨

في المقابل، انبرى مغردون في الدفاع عنها مشيرين إلى أن مواقفها الداعمة للمرأة هي السبب وراء الهجوم الذي تتعرض له.

يذكر أن الشعلان تعد واحدة من أبرز السعوديات الناشطات في مجال حقوق المرأة في السعودية منذ سنين.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ha99_0 #عضوة_شورى_تعتبر_الشعب_دواعش

يبدو أن الاستاذه @LatifahAshaalan تتعرض لحملة تجييشية معادية سواء من الداخل المتطرف فعلاً او من الخارجي المرتزق ، ذكرتني بما يشن على الاستاذ الفذ عيسى الغيث وقت اعتداله وعبداللطيف ال شيخ ايضاً.

نقول للأستاذه نحن ندعمك وإلى الأمام والإقصائين خائبين . — نعمان (@ha99_0) ١٠ مارس، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @alturifi1 #عضوة_شورى_تعتبر_الشعب_دواعش/ لأنها تنشر الوعي فهم يحاولون إسقاطها ، طريقة معروفة يسير عليها الظلاميون ، لا يخيف الظلاميين شئ كانتشار الوعي ومعرفة الحقوق وتحرير العقل من قيود التقليد الأعمى. — سليمان الطريفي (@alturifi1) ١٠ مارس، ٢٠١٨

ويرى البعض أن المشادات التي تحدث بين الفينة والأخرى بين مغردين ومدافعين عن التغيرات الأخيرة في البلاد تعكس الانقسام الواضح بين الرؤى المختلفة للهوية الوطنية والإسلامية في المملكة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @awdhmo نقولها بالخط العريض الذي لا ينتمي للوطن والشعب لا يخدم الشعب والوطن لربما يعود لاصوله الاصلية او متأثر بافكار الاخر او يكون مسمار جحا بالنعوش فماذا قدم مجلس الشورى سوى توسيع الهوة بين الحاكم والمحكوم #عضوه_شوري_تعتبر_الشعب_دواعش — awdh (@awdhmo) ١٠ مارس، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @yahiawords #عضوه_شوري_تعتبر_الشعب_دواعش هذا الفكر الليبرالي اذا ما وجد الفرصة فسوف يذهب بمجتمعنا الى الضياع وانعدام الهوية والهدف غير المعلن هو اشباع الهوى والحرية المطلقة هي الوسيلة ! — يحيى الشهري (@yahiawords) ١٠ مارس، ٢٠١٨

سخرية من لقاء رئيس الحكومة الجزائرية بوفد دنماركي

أثار لقاء رئيس الحكومة الجزائرية، أحمد أويحيى، بوزير الخارجية الدنماركي، أنديرس سامويلسن، ردود فعل ساخرة عبر منصات التواصل الاجتماعي بسبب سلوكيات الدبلوماسيين الجزائريين.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @rrrziz تداول ناشطون في الجزائر بسخرية استقبال رئيس الوزراء الجزائري اويحي لوزير خارجية الدانمارك ويظهر فيها اعضاء حكومته وهم منشغلون في مراقبة الحديث بين اويحيى والوزير الضيف بينما ينشغل الوفد الدانماركي بتدوين وكتابة كل ما يدور في الاجتماع🇩🇰🇩🇿 pic.twitter.com/1pENY70mdv — محمد عبدالعزيز (@rrrziz) ١١ مارس، ٢٠١٨

فقد ظهر الوفد الجزائري غير مبال بالحوار الدائر بينهم و بين نظرائهم الدنماركيين الذي انعكفوا على تدوين مخرجات الحوار.

وقال نشطاء على فيسبوك إن المشهد لخص الوضع داخل في الإدارات الجزائرية وتعامل المسؤولين مع القضايا المهمة.

كما قارن مغردون سن المسؤولين الدنماركيين، الذين يفيضون نضارة وشبابا، بالمسؤولين الجزائريين الكهول.

#الغوطة_تغرق_بالدماء يعود إلى واجهة

مع احتدام المعارك في الغوطة الشرقية، نشط هاشتاغ #الغوطة_تغرق_بالدماء مرة أخرى على تويتر.

وتداول نشطاء سوريون من الغوطة الشرقية صورا لما قالوا إنها أقبية تكدست فيها جثامين مدنيين قتلوا خلال قصف مكثف على مدينة دوما ما حالا دون دفنهم في مقبرة المدينة.

كما نشر مغردون فيديوهات لمدنيين أصيبوا بالاختناق جراء الغازات السامة.

وناقش مغردون التطورات العسكرية بعد أنباء عن تقدم القوات الموالية للحكومة السورية، إذ رأوا أن النظام ينتهج نفس الاستراتيجية التي اتبعها في حلب واتهموه بمحاولة تقسيم الغوطة وتهجير سكانها.

كما رحب بعض المغردين بالاتفاقية التي أبرمتها الأمم المتحدة مع جيش الإسلام التي يخرج بموجبها مقاتلو هيئة تحرير الشام من الغوطة نحو إدلب.

ويرى مغردون في هذه الاتفاقية متنفسا للمدنيين العزل وبداية لحلحلة الأزمة، مشيرين إلى أن القوات الحكومية تتأخذ من هذه الجماعات ذريعة لمواصلة القصف.