من الموضوعات التي شدت انتباه المغردين العرب: غضب في السعودية بعد "تعرض فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة للتحرش"، والاستعدادات للانتخابات وأكبر "ملابس داخلية" في مصر، وسخرية من شعار حملة الحريري الانتخابية.

#نطالب_بالقبض_علي_متحرش_أوبر

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @WaleedDhafeeri فيديو مُتداول لسائق يعمل في إحدى الشركات الخاصة بالتوصيل يقوم بالتحرش بقتاة من ذوي الإحتياجات الخاصة ..!

المتحرش شخص مجرم وعدم وجود قانون رادع سيخلق لنا الكثير من المُجرمين ..!

"إن الله ليزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن "



#نطالب_بالقبض_علي_متحرش_اوبر pic.twitter.com/OfhWOzcvNj — وليد الظفيري (@WaleedDhafeeri) ١١ مارس، ٢٠١٨

طالب مغردون سعوديون بالقبض على سائق من شركة أوبر، بعد ظهوره في فيديو وهو "يتحرش بفتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة".

ودشن نشطاء سعوديون على تويتر هاشتاغ #نطالب_بالقبض_علي_متحرش_أوبر عبروا من خلاله عن غضبهم الشديد مما حدث وطالبوا الجهات المعنية بسرعة إلقاء القبض على السائق وإنزال أقصى العقوبات عليه.

وظهر هاشتاغ #نطالب_بالقبض_علي_متحرش_أوبر في أكثر من 30 ألف تغريدة في أقل من 10 ساعات.

وقد شهد الهاشتاغ مشاركة واسعة من إعلاميين ومشاهير في السعودية.

ولم يتسن لبي بي سي ترند التأكد من صحة الفيديو، إلا أن مواقع سعودية أشارت إلى أن النائب العام في المملكة‏ أمر بالقبض على الشاب الذي ظهر في مقطع الفيديو والتحقق من صحة الخبر.

على صعيد آخر، لم يستبعد مغردون أن يكون الفيديو "مجرد تمثيلية".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Haunted2012 نطالب بتطبيق قانون التحرش

نطالب بالتشهير بكل متحرش

نطالب بانقاذ من هن "تحت ولاية" متحرش!

ونطالب المؤسسات الحكومية بالمشاركة في محاربة ظاهرة التحرش..

و بالتوعية بحقوق النساء..وأول حق هو الأمان!#نطالب_بالقبض_علي_متحرش_اوبر — رغد العبدالعزيز (@Haunted2012) ١١ مارس، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @qeessar انا اشتغل في كريم و اوبر وقت الفضوه .. ما عمرنا تعرضنا لأحد ، و حتى البنت لو رايحه تقابل حبيبها او جالسه تغازل في جوالها محد يتعرض لها .. في النهايه لها نقطة نزول و لك مبلغ مالي مقابل خدمتك .

التعميم لغة الجهلاء ، صاحب التفكير الشهواني لا يمثلنا #نطالب_بالقبض_علي_متحرش_اوبر — Gίvèиcнý ♑ (@qeessar) ١١ مارس، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @D7om_7rb الهدف من المقطع انطباع سيئ عن الكباتن السعوديين ، رغم أن المقطع واضح تمثيل

اتمنى يكون هناك رادع لنطيحه والمترديه 👎🏼

'#نطالب_بالقبض_علي_متحرش_اوبر — عبدالرحمن المخلّفي (@D7om_7rb) ١١ مارس، ٢٠١٨

"خرزة الحريري الزرقاء"

تحول شعار الحملة الانتخابية لتيار المستقبل اللبناني إلى محل سخرية وتندر على مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد.

مصدر الصورة Twitter

يأتي هذا بعدما نشر رئيس الحكومة سعد الحريري على حسابه على تويتر صورة لخرزة زرقاء مرفقة بهاشتاغ: #نحنا_الخرزة_الزرقا .

وقال الحريري في تغريدة: "من يحب سعد لينتخب لوائح المستقبل أين ما كانت، في كل الدوائر! يجعل من صوته، يوم الانتخاب، #نحنا_الخرزة_الزرقا التي تحمي لبنان".

تناول المغردون كلمات الحريري بالنقد والسخرية والصور الكاريكاتورية وبهاشتاغي #الحريري #نحنا_الخرزة_الزرقاء .

وقال مغردون إن الحريري بات أسيرا للخرافات والأساطير لاستخدامه خرزة زرقاء كشعار لحزبه.

واقترحوا بدورهم شعارات جديدة جاءت على شكل صور كاريكاتورية مرفقة بنكات.

أكبر ملابس داخلية في العالم تغضب المصريين

دخلت شركة "قطونيل" المصرية، المملوكة من رجل الأعمال السوري باسل سماقية، موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية العالمية بعدما حاكت أكبر ملابس داخلية في العالم مصنوعة من القطن الخالص.

مصدر الصورة @facebook:Cottonil-قطونيل

وتبلغ أبعاد القميص 36 مترا في 25 مترا، ويزن 230 كيلوغرامًا، فيما بلغ مقاس الشورت 17 مترًا في 25 مترا.

وما أن أعلنت الشركة عن دخولها موسوعة غينيس على صفحتها على فيسبوك، حتى انهالت التغريدات الغاضبة على الشركة ووصفوا الانجاز بـ"التافه"

كما انتقد البعض تراجع نوعية منتجات الشركة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @EngAhElZeftawy الخبر التافه 🤩 ؛ شركة قطونيل تدخل موسوعة جينيس بتصميم أكبر بوكسر فى العالم 🤔 — Ahmed Adel ElZeftawy (@EngAhElZeftawy) ٨ مارس، ٢٠١٨

#هختار_السيسي_ليه

مصدر الصورة Getty Images

مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في مصر، تصدر #هختار_السيسي_ليه لائحة الهاشتاغات الأكثر استخداما في مصر بعدد تغريدات فاق الـ 10 آلاف تغريدة.

وأشاد المتفاعلون مع الهاشتاغ بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعددوا إنجازاته.

ورأى مغردون أن السيسي استطاع القضاء على الإرهاب ونقل مصر إلى شاطئ الأمان.

في المقابل، تهكم بعض المغردين على الهاشتاغ قائلين إن مصر تحولت إلى "سجن مفتوح" لا يملك فيها أحد حق الاختيار، على حد تعبيرهم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ElkasasSa #هختار_السيسي_ليه لانه حقق الامن والامان والاستقرار وبني مصر الجديده لانه وطني مخلص شريف لانه رجع هيبه مصر ووضعها علي خريطه العالم لانه خلي العالم يقول تحيا مصر غصب عنهم — اناالحاجه سوسو (@ElkasasSa) ١١ مارس، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Moftari_fashkh #هختار_السيسي_ليه

علشان فاتورة المية و الكهربا رخصوا

و البنزين رخص

و الجنيه فشخ الدولار

و المرتب بيكفينا 3 شهور

و جهاز الفيروسات

و القناة رسمت خريطة العالم

و الحرية و استقلال القضا

و حافظنا على التراب الوطني

و بقينا محترمين من العالم كله

و المصري بقا له تمن

😢 — المفتري (@Moftari_fashkh) ١١ مارس، ٢٠١٨

كما تحولت بعض الملصقات الدعائية للانتخابات إلى مادة للسخرية والتداول على مواقع التواصل الاجتماعي.