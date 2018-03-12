غضب بعد حادثة تحرش في السعودية وقطونيل في مصر تدخل جينيس بأكبر "ملابس داخلية"
من الموضوعات التي شدت انتباه المغردين العرب: غضب في السعودية بعد "تعرض فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة للتحرش"، والاستعدادات للانتخابات وأكبر "ملابس داخلية" في مصر، وسخرية من شعار حملة الحريري الانتخابية.
#نطالب_بالقبض_علي_متحرش_أوبر
طالب مغردون سعوديون بالقبض على سائق من شركة أوبر، بعد ظهوره في فيديو وهو "يتحرش بفتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة".
ودشن نشطاء سعوديون على تويتر هاشتاغ #نطالب_بالقبض_علي_متحرش_أوبر عبروا من خلاله عن غضبهم الشديد مما حدث وطالبوا الجهات المعنية بسرعة إلقاء القبض على السائق وإنزال أقصى العقوبات عليه.
وظهر هاشتاغ #نطالب_بالقبض_علي_متحرش_أوبر في أكثر من 30 ألف تغريدة في أقل من 10 ساعات.
وقد شهد الهاشتاغ مشاركة واسعة من إعلاميين ومشاهير في السعودية.
ولم يتسن لبي بي سي ترند التأكد من صحة الفيديو، إلا أن مواقع سعودية أشارت إلى أن النائب العام في المملكة أمر بالقبض على الشاب الذي ظهر في مقطع الفيديو والتحقق من صحة الخبر.
على صعيد آخر، لم يستبعد مغردون أن يكون الفيديو "مجرد تمثيلية".
"خرزة الحريري الزرقاء"
تحول شعار الحملة الانتخابية لتيار المستقبل اللبناني إلى محل سخرية وتندر على مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد.
يأتي هذا بعدما نشر رئيس الحكومة سعد الحريري على حسابه على تويتر صورة لخرزة زرقاء مرفقة بهاشتاغ: #نحنا_الخرزة_الزرقا .
وقال الحريري في تغريدة: "من يحب سعد لينتخب لوائح المستقبل أين ما كانت، في كل الدوائر! يجعل من صوته، يوم الانتخاب، #نحنا_الخرزة_الزرقا التي تحمي لبنان".
تناول المغردون كلمات الحريري بالنقد والسخرية والصور الكاريكاتورية وبهاشتاغي #الحريري #نحنا_الخرزة_الزرقاء .
وقال مغردون إن الحريري بات أسيرا للخرافات والأساطير لاستخدامه خرزة زرقاء كشعار لحزبه.
واقترحوا بدورهم شعارات جديدة جاءت على شكل صور كاريكاتورية مرفقة بنكات.
أكبر ملابس داخلية في العالم تغضب المصريين
دخلت شركة "قطونيل" المصرية، المملوكة من رجل الأعمال السوري باسل سماقية، موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية العالمية بعدما حاكت أكبر ملابس داخلية في العالم مصنوعة من القطن الخالص.
وتبلغ أبعاد القميص 36 مترا في 25 مترا، ويزن 230 كيلوغرامًا، فيما بلغ مقاس الشورت 17 مترًا في 25 مترا.
وما أن أعلنت الشركة عن دخولها موسوعة غينيس على صفحتها على فيسبوك، حتى انهالت التغريدات الغاضبة على الشركة ووصفوا الانجاز بـ"التافه"
كما انتقد البعض تراجع نوعية منتجات الشركة.
#هختار_السيسي_ليه
مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في مصر، تصدر #هختار_السيسي_ليه لائحة الهاشتاغات الأكثر استخداما في مصر بعدد تغريدات فاق الـ 10 آلاف تغريدة.
وأشاد المتفاعلون مع الهاشتاغ بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعددوا إنجازاته.
ورأى مغردون أن السيسي استطاع القضاء على الإرهاب ونقل مصر إلى شاطئ الأمان.
في المقابل، تهكم بعض المغردين على الهاشتاغ قائلين إن مصر تحولت إلى "سجن مفتوح" لا يملك فيها أحد حق الاختيار، على حد تعبيرهم.
كما تحولت بعض الملصقات الدعائية للانتخابات إلى مادة للسخرية والتداول على مواقع التواصل الاجتماعي.