قضايا وأخبار متنوعة استوقفت المغردين العرب على مواقع التواصل الاجتماعي، أبرزها: انتشار "مرض الفقراء" في جنوب الجزائر، واقتراحات لاسم "الفيسبوك المصري" وصدمة في الخليج بعد وفاة الممثل الكويتي عبدالله الباروني.

لماذا عاد مرض "البوحمرون" إلى الجزائر؟

مصدر الصورة Getty Images

أعلن مدير الوقاية في وزارة الصحة الجزائرية جمال فورار في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية عن تسجيل أكثر من 1400 إصابة بالحصبة في محافظات جنوب الجزائر.

والحصبة مرضٌ فيروسي شديد العدوى يسبب ارتفاعا حادا في درجة الحرارة مع ظهور بقع بيضاء على الأغشية المخاطية للفم والشفتين، يتبع ذلك طفح جلدي أحمر يغطي كامل أنحاء الجسم.

وفتح الإعلان باب نقاش عبر مواقع التواصل إذ تصدر هاشتاغ #البوحمرون لائحة تويتر الجزائرية، وهو الاسم الذي يُطلق على المرض في البلد.

وحمّل قسم من المغردين الحكومة مسؤولية انتشار المرض نتيجة "إهمالهم" لجنوب الجزائر وفشلهم في إيصال المساعدات الطبية ومستلزمات التلقيح إلى المحافظات.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @The_But_terfly_ #البوحمرون يصل إلى العاصمة فيتحرك الوزارء و الإعلام و حتى بوتفليقة ممكن يتحرك وسكان الجنوب مساكن ماتو و لا أحد تحرك بلعكس زادو إتهمو شخص من مدينة الوادي بنشر الوباء لو تحركو من الأول لم نكن نصل لكل هذا وشكراً . — la Constantinoise ☪️ (@The_But_terfly_) ١٢ مارس، ٢٠١٨

ومن جهة أخرى، أرجع مسؤولون في وزارة الصحة ظهور الوباء إلى "تردد" الجزائريين في التلقيح ضد الحصبة وإلى نسبة المشاركة الضئيلة في حملة التلقيح في مارس/آذار 2017.

وأثارت النائبة في حزب البيان نعيمة صالحي جدلا من جهتها بعد أن قالت على حسابها الخاص على فيسبوك إن ما وصفتها بـ "شبكة إجرامية" قامت بـ "تحضير في مخابرها وباء لقتل وتهجير سكان الصحراء".

وكانت النائبة قد أثارت جدلا من قبل بتصريحها: "سأقتل ابنتي لو تتفوه بكلمة واحدة بالأمازيغية"، الأمر الذي دفع البعض إلى انتقادها بـ"البحث على خطف العناوين" على حد تعبيرهم.

في مصر: #اقترح_اسم_للفيسبوك_المصري

مصدر الصورة Getty Images

أما في مصر، فأطلق المغردون هاشتاغ #اقترح_اسم_للفيسبوك_المصري في أعقاب تصريحات لوزير الاتصالات المصري ياسر القاضي عن "دور مبادرة رواد تكنولوجيا المستقبل في بناء القدرات وخلق أجيال من الشباب المبدع القادر على ابتكار تطبيقات تكنولوجية متقدمة على غرار تطبيقات فيسبوك وغيرها".

وجاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في ورشة عمل نظمتها وزارة العدل المصرية حول "مواجهة الترويج للفكر الإرهابي وسبل مكافحته".

وتداول المستخدون الهاشتاغ بسخرية وتهكم، مقترحين أسماء وطرق استخدام جديدة للـ"فيسبوك المصري" منها "سجن-بوك" و "ابدأ المراقبة يا باشا".

وأكد وزير الاتصالات في وقت لاحق أن مصر لن تطلق نسخة محلية لفيسبوك وأن تصريحاته فسرها البعض خارج سياقها.

المغردون يودعون الممثل عبد الله الباروني

مصدر الصورة Youtube: Abdullah Al Barooni

أما في الخليج، فقد تداول المغردون اسم الممثل الكويتي عبد الله الباروني بشكل واسع بعد وفاته صباح الثلاثاء عن عمر ناهز 44 عاماً.

وعبر المغردون عبر هاشتاغ #عبدالله_الباروني عن صدمتهم من جهة، وتقديرهم لأعماله السينمائية والإرث الفني الكبير التي تركه الفنان من جهة أخرى.

وتناقلت مواقع التواصل معلومات عن وفاته بسبب سكتة قلبية، لكن لم يتسن لبي بي سي التأكد من صحتها.