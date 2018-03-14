المغردون العرب: "قطر والإمارات وراء إقالة #تيلرسون"
موضوعات محلية وعالمية استوقفت المغردين العرب اليوم أبرزها: العلاقة بين إقالة ريكس تيلرسون والأزمة الخليجية، ودور إطلاق سراح الممثل اللبناني زياد العيتاني في الانتخابات اللبنانية، ورحيل العالم الفيزيائي ستيفن هوكينغ.
ما علاقة إقالة تيلرسون بالأزمة الخليجية؟
بعد إقالته المفاجئة يوم الثلاثاء، تصدر اسم وزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس تيلرسون قوائم الهشتاغات الأكثر تداولا عربيا وعالميا.
وجاء خبر إقالته في تغريدة على حساب الرئيس الأمريكي ترامب كتب فيها: "مايك بومبيو سيصبح وزير الخارجية الجديد ... أشكر ريكس تيلرسون على خدمته".
وقد تداول المستخدمون تغريدة ترامب أكثر من 40 ألف مرة.
وناقش المستخدمون العرب الخبر في إطار الأزمة الخليجية، إذ رأى المغردون من الدول المقاطعة لقطر أن سبب إقالته كان موقفه "المتعاطف" مع قطر، على حد تعبيرهم.
وجاء ذلك على خلفية رسائل مسربة بين ترامب ورجال أعمال أمريكيين مقربين من الإمارات، كشفت حملة للإطاحة بوزير الخارجية بعد "رفضه" دعم المقاطعة التي تقودها الإمارات ضد قطر.
وانتشرت على تويتر صورة لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد مع الرئيس الأمريكي ترامب، وصفها المغردون بأنها تظهر "لحظة توقيع بيان إقالة تيلرسون".
وانقسم المغردون حول تأثير الإقالة على العالم العربي، فمنهم من رأى في تيلرسون "توازنا نسبيا" في تعامله مع الأزمات العربية، بينما اعتبر آخرون أن الخطوة جاءت نتيجة "أخطائه" السياسية في المنطقة.
وظهر هاشتاغ #تيلرسون باللغتين العربية والإنكليزية في أكثر من 70 ألف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.
في لبنان: "مسرحية" زياد عيتاني
أما في لبنان فسيطر إطلاق سراح الممثل اللبناني زياد عيتاني على مواقع التواصل، وذلك بعد توقيفه لمدة 100 يوم بتهمة التعامل مع إسرائيل.
ودار نقاش حول علاقة الحدث بالانتخابات النيابية المقررة في مايو/آيار المقبل.
فاعتبر بعض المغردين أن إطلاق سراحه كان "مسرحية بقيادة تيار المستقبل" وجاء نتيجة علاقته الوطيدة مع الحزب، على حد تعبيرهم.
ومن جهة أخرى، تساءل آخرون عن ما وصفوه بالغموض في السياسة والقضاء اللبناني، في إشارة إلى توقيف المقدم في الشرطة اللبنانية سوزان الحاج بعد إطلاق سراح العيتاني.
وغردت شخصيات في الحكومة اللبنانية عن زياد العيتاني، منها وزير الداخلية نهاد مشنوق الذي كتب: "خشبةُ المسرح تنتظرُكَ، كلُّنا سنشاهدُكَ هذه المرّة، كي تروي لنا رحلةَ الظلمِ والحريّة".
المغردون يودعون العالم ستيفن هوكينغ
وعالميا، تصدر اسم عالم الفيزياء البريطاني ستيفن هوكينغ لائحة تويتر، بعد أن رحل عن 76 عاما بعد معاناة طويلة من مرض العصبون الحركي.
وظهر اسمه في أكثر من مليوني تغريدة، عبر فيها المستخدمون عن شكرهم للإرث العلمي الكبير الذي خلفه العالم.
واشتهر هوكينغ عالميا بـ"نظرية كل شيء" وما يُعرف بـ"إشعاع هوكينغ"، إضافة إلى تميزه بحس الدعابة وحرصه على أن تكون دراساته متاحة للناس العاديين.